最新版Riverbed SteelCentral性能监测平台发布 为数字业务及云应用提升性能监测能力

Riverbed日前宣布最新版Riverbed SteelCentral对其数字体验管理（DEM）平台进行了大幅提升，可帮助企业确保数字化服务性能并优化用户体验。

Riverbed科技公司日前宣布，最新版Riverbed SteelCentral对其数字体验管理（DEM）平台进行了大幅提升，可帮助企业确保数字化服务性能并优化用户体验。无论服务组件是在本地，云端还是混和环境，Riverbed都能扩展整个DEM的功能和服务，从而提高客户管理和排除整个数字体验链故障的能力。Riverbed已在11月2日举行的致力于通过利用云网络，安全性和可视化来加速数字化转型的行业盛会上讨论并演示了新的解决方案。

新版SteelCentral通过以下方式扩展DEM功能：

在终端用户体验与网络性能管理之间创建无缝链接

通过改善的容器化监测和丰富应用性能排障手段来加速DevOps应用生命周期

适应数字化转型带来的大数据需求

借助针对AWS和Azure的新型性能指挥中心(PCC)来加速DEM转型

SteelCentral Aternity与Service Now相集成，大幅提高首次呼叫解决方案水平

Riverbed高级副总裁兼SteelCentral业务总经理Mike Sargent表示：“许多企业不了解所有这些基础设施、网络、应用、云和其环境内的终端用户设备因素是如何影响终端用户体验的，而他们的任务则是在向客户和员工交付关键型数字化服务时实现更加快速灵活。新版SteelCentral在提供全面可视化，以优化整个数字服务链性能并实现业务增长方面提升了我们的愿景。”

无缝管理数字体验的各个方面

新版SteelCentral扩展了数字体验管理平台的互操作性，便于企业在终端用户体验和网络性能之间实现无缝监测工作流程。在调查性能问题时，SteelCentral的用户可以在一个无缝的工作流程中分析设备、应用、网络或基础设施的健康状况。通过此次升级，Riverbed SteelCentral巩固了其作为唯一可以无缝管理数字体验各个方面解决方案的地位。此外，SteelCentral Aternity还与IT服务管理领导者ServiceNow进行了全新整合，创建了一个闭环排障计票解决方案，如果某些性能超过阈值，就会自动生成票据，并提供具有丰富性能信息的顶级专业支持人员，从而大幅度提升首次呼叫解决方案水平。

目前，领先的高性能粘合剂产品开发商和制造商LORD公司受益于Riverbed SteelCentral Aternity，并计划部署这一新的增强版本，以便在终端用户体验和网络性能管理之间创建无缝链接。

LORD公司全球IT企业架构师Etienne Provencher说道：“在我们公司，我们不仅要了解服务水平状况，还要了解服务水平是否按预期运行。通过部署Riverbed SteelCentral Aternity和RiverbedSteelCentral NetProfiler，我们已经能够履行承诺，既了解用户对关键业务应用体验的视图，也了解企业服务全球网络健康状况。作为一个负责全球的IT部门，我们下一个目标是要将两项重要数据集成到单一视图中。这将帮助我们在一个成本优化的，集中本地部署和云端交付服务领域中，通过向企业交付一致性的业务能力来保持高品质端到端用户体验。”

适用于DevOps的容器监测全新方法

容器化应用开发方法的流行从根本上改变了DevOps，在公司发布、管理和解决新的数字化服务问题时，其对敏捷性和灵活性有一定的要求。新版SteelCentral引入了一种全新的容器监测方法，它可以在不修改容器镜像本身的前提下管理容器和应用性能。这使得企业可以对一系列容器化应用进行测定，而开发团队无需修改他们构建应用和容器的方式。这种新的动态方法也可以与像Kubernetes或Swarm这样的容器编排器进行透明协作。

此外，新版SteelCentral在每个交易完整的端到端交易记录中引入了可在应用性能数据中“拼凑”应用日志消息的功能。强化跟踪和日志数据极大简化了有关解决性能问题和应用错误的工作。应用开发/支持人员可以搜索日志消息并查找每个生成日志消息的应用活动。此外，他们可以进行应用跟踪，并精准定位在调用堆栈中生成消息的位置。如果缺少这种能力，工程师就不得不采用竖井日志分析解决方案，然后花费几小时来尝试将日志消息、代码和APM数据关联起来。

在大规模，大容量环境中的管理网络性能

随着数字化转型的发展，大数据环境的普及已经从根本上改变了许多公司的网络环境。像金融服务、医疗保健、零售和政府等行业利用强大的网络环境来确保它们的日常运营，但在这样的环境中保持性能和连续性却是一个关键任务型挑战。

新版Riverbed SteelCentral通过提高采集网络信息和提高过程弹性能力，极大地提高了公司在大规模、大容量环境中管理网络性能的能力。通过为Riverbed的若干设备引入一个40G NIC板卡，使企业可以更快的掌握网络性能。此外，SteelCentral将处理流量翻倍，每分钟处理除重流量2000万次或每分钟处理2亿次原始流量，从而能够更全面的处理与分析信息。Riverbed还增加了可以集中管理大规模NPM环境的新功能，并根据需要进行全局更改。其结果是，对NPM具有大规模、大容量要求的公司可以更加协调且灵活的管理性能。

新性能指挥中心模块化服务

随着公司开始对DEM性能进行管理，寻找解决性能问题的方法可能是管理成功的一大阻碍。在新版SteelCentral中，Riverbed正在通过引入性能指挥中心（PCC）来帮助客户减轻风险。而这种灵活的模块化服务，旨在帮助公司利用Riverbed的专业知识来加快其数字化转型计划。该模块化产品涵盖了SteelCentral的所有性能领域，包括终端用户、网络、应用和基础设施，并且提供可在公司内部、Amazon Web Services或Microsoft Azure上部署的能够灵活实施和交付的模型。同样，也可以由Riverbed公司或服务部门向客户或合作伙伴提供服务。

EMA高级分析师Shamus McGillicuddy说道：“根据我们在EMA的广泛研究确定，网络运营专业人士认为终端用户体验可视化是网络性能管理解决方案的基本特征。如果他们不能通过核心的NPM解决方案来获得终端用户情报，他们通常会将其网络管理系统与专门的终端用户体验监测工具相集成。新版Riverbed SteelCentral的发布进一步巩固了其在终端用户和数字体验管理方面的领导地位，尤其是它整合了Aternity和NetProfiler产品，解决了网络运营团队和终端用户支持团队的主要需求。总的来说，从终端用户角度出发，Riverbed对情报和集成的广度足以引领行业，也可以更加灵活多变的吸收网络和应用性能数据，无论是带宽优化、ITSM事件修复还是深度的应用诊断、新版SteelCentral都可将其转化为可行的结果。”