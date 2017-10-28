锐捷网络亮相2017安博会创新方案引关注

锐捷网络携明星产品精彩亮相2017第十六届中国国际社会公共安全博览会，展示了作为中国数据通信解决方案领导品牌的实力和风采。

安博会，是安防行业发展的风向标。作为全球规模最大的安防展会，2017第十六届中国国际社会公共安全博览会（以下简称“安博会”）吸引了来自全球53个国家和地区的1100多家展商，共同展示公共安全领域的科技成果和新技术。锐捷网络携明星产品精彩亮相，展示了作为中国数据通信解决方案领导品牌的实力和风采。

图：2017安博会现场

据了解，今年的安博会围绕大数据、云计算、人工智能、物联网等最新趋势，吸引了超过13万专业观众前来参观。

安防大咖显身手 创新方案引关注

作为公共安全行业的“老司机”，锐捷网络以“创新视频监控场景 为公共安全保驾护航”为主题，全方位展示了在安防监控场景中，从前端接入到网络安全、数据中心，最终到运维管理的定制化解决方案。

灵活多样的前端接入

在大数据应用背景下，平安城市监控范围逐步扩大，包括移动执法、临时监控等在内的监控接入场景日渐多样化。如何实现全面广泛的视频接入成为一个重要挑战。锐捷网络提供包括4G路由器、工业交换机、无线桥接、大功率PoE供电等接入方案，保证监控无死角全覆盖。

安全稳定的网络传输

视频监控网络作为视频监控系统的主要承载网络，具有网络安全级别高、网络规模庞大、网络分支较多、网络摄像头接入地理位置分散、人为监管困难等特点，锐捷网络ISG视频接入安全解决方案通过超级节点技术、智能行为分析、深度流检测等多种创新技术，保障视频监控网络传输安全。

敏捷强健的数据中心

在大数据和人工智能时代的监控网络，业务的快速发展需要IT随需而变。锐捷网络全新升级的JCOS2.0捷云操作系统、更大容量的超融合一体机、4路和8路机架式服务器、SAN和NAS统一存储、海量云存储、数据中心交换机等全系列新产品，为客户提供开放、按需、敏捷的融合解决方案。

综合可视化运维管理

锐捷带来以RIIL为核心的IT综合运维管理解决方案，致力于打造面向IT管理者、基于业务、可视化的IT管理平台，实现统一的IT基础设施资源管理、业务价值分析、数据中心机房环境、视频质量分析等，提升整体IT管理水平，实现自动化、标准化、规范化，保持IT业务良性、稳定和长效发展，保障整个信息化平台可靠稳定运行。

智慧安防“不将就” 实景演示成亮点

作为锐捷网络针对商业市场创建的子品牌，此次联合参展的锐捷睿易实景演示展台成为又一亮点。

图：锐捷睿易的“实景演示”展台

在展台前放置的工业烤箱中，一款低端安防监控交换机正在温度高达60度的烤箱内正常运行，转发高清视频画面丝毫无卡顿。而在景区无线解决方案的展台前，AP被工作人员浸泡在鱼缸内，却照样可以工作，充分体现了AP设备应对恶劣环境的良好性能。

深耕公共安全行业 创新方案赢得赞誉

基于公安多样化业务场景，锐捷网络量身定制公安云桌面、视频专网、极简公安信息网 、融合公安云、公安IT 运维等解决方案，并深入行业，参与制定公安信息网运维规范、公安视频传输网络关键技术等相关课题研究。目前，锐捷网络大规模参与公安信息化建设，已服务于公安部及 100 余家省市级公安客户。在本次安博会上，锐捷网络充分展示了扎根行业、深入场景的理念，凭借深度贴合公安应用场景的特色方案和创新产品，通过技术创新助力“智慧安防”和“科技强警”建设，赢得市场和客户的广泛认可。