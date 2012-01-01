 博通有意投入1000亿美元收购高通 加速半导体行业合并

根据相关报道所言，博通公司正在考虑主动出价以对移动芯片巨头高通公司提出收购申请。知情人士表示相关顾问正在讨论为高通公司的每股股票出价70美元，这意味着收购总金额将超过1000亿美元。

根据相关报道所言，博通公司正在考虑主动出价以对移动芯片巨头高通公司提出收购申请。

彭博社在本周五早上的新闻当中爆料称，知情人士表示相关顾问正在讨论为高通公司的每股股票出价70美元，这意味着收购总金额将超过1000亿美元。

根据这一报道，目前的出价考量似乎尚处于早期阶段，即并不属于最终决定; 不过结果很可能在未来几天内敲定。而《华尔街日报》此后发布的报告指出，实际出价工作最早可能在本周末开始。

如果这一切成为现实，那么将会是整个芯片业界有史以来规模最大的收购案。在报道出炉后，高通公司的股价很快上涨超过14%，目前估值约为920亿美元。而博通公司的股价亦上涨近5%，目前市值达到1110亿美元。两家企业皆拒绝对此发表恋恋不舍。

这显然并不是惟一一宗正在酝酿着的大笔芯片业务交易。就在不久之后，《华尔街日报》还报道称，Marvell科技集团有限公司正在与Cavium有限公司进行“先导”谈判，有可能通过合并建立起一个市值达140亿美元的新实体——而两家公司的业务也都立足于硅谷之内。

这些交易，特别是博通与高通间的收购案，将加速半导体行业的持续合并。Avago Technologies有限公司在2016年就以370亿美元收购博通，并直接完成了博通的重组。而就在本周，博通公司表示其将把总部由新加坡迁回到美国，而新的总部将坐落于加利福尼亚州圣何塞市。

目前尚不清楚这笔交易会对高通公司去年着手进行，但目前尚未完成的斥资400亿美元收购恩智浦半导体（NXP Semiconductors）的计划造成何种影响。这一交易目前正在欧洲面临监管审查，且艾利奥特资本管理公司等一批激进派投资方亦纷纷表示，这笔交易所涉及的金额低估了车载及其它芯片制造商恩智浦的真实价值。

与此同时，博通自身也仍在等待监管部门批准其去年11月宣布的，以60亿美元对博科通信系统公司进行收购的计划。

博通与高通双方都属于所谓无代工能力芯片制造商，这意味着其并非自行制造芯片，而是通过为制造业务提供知识产权许可的方式实现盈利。

Wikibon公司分析师David Floyer指出，这样一笔交易很可能将帮助高通公司摆脱与其它芯片制造商乃至关键客户苹果公司之间持续不断的法律纠纷。具体来讲，苹果方面指控高通公司对专利许可费的设定过高，而高通公司则认为苹果方面试图以欺诈性方式降低收费标准。本周四，高通公司再度向苹果发起诉讼，指出苹果方面将高通软件泄露给其竞争对手英特尔。

受到法律纠纷的影响，高通公司最近一直状况不佳，今年以来股价已经下跌了16%。本周三，该公司在第四财季周报中指出，这一纠纷很可能会对未来的利润造成进一步危害。

由于合并后的新企业将成为位列英特尔与三星电子之后的全球第三大芯片制造商，因此这笔交易很可能会面临重大而漫长的监管与审批过程。