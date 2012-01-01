VMware收购VeloCloud 正式向思科网络宣战

虚拟化软件巨头VMware今天宣布，计划收购软件定义广域网（SD-WAN）提供商VeloCloud Networks，此举表明VMware正与思科争夺在网络世界的主导地位。

至顶网网络频道 11月03日 综合消息： 虚拟化软件巨头VMware今天宣布，计划收购软件定义广域网（SD-WAN）提供商VeloCloud Networks，此举表明VMware正与思科争夺在网络世界的主导地位。

不过，VMware没有公布这次收购的价格，也没有改变2018财年的收入指南。预计交易将在VMware截止于2月2日的第四财季完成。

据悉，SD-WAN是适用于WAN的专有软件定义网络技术应用，用于通过远距离连接企业网络覆盖数据中心和分支机构。例如，SD-WAN常用语将分支机构与企业网络进行连接。这些连接长期以专有硬件构建而成，但SD-WAN正在取代硬接线的方式，承诺实现更快速的部署和更高的灵活性。

这次收购标志着VMware逐渐远离一直以来在数据中心的重视，填补其在分布式应用策略上的空白。VMware网络和安全业务部门产品营销副总裁Peder Ulander表示：“边缘和分支是我们需要保护最后一道边——现在我们拥有一个从数据中心到边缘的组合。”

众所周知，SD-WAN市场充斥着大量想要争夺主导地位的初创公司，然而这个领域迄今为止都鲜有大型企业的收购发生。有一个例外，那就是思科在5月以6.1亿美元收购了Viptela。不过，有一段时间VeloCloud因为其强大的客户群体，被视为潜在的收购目标，它的客户中包括知名的无线运营商如AT&T、Telstra和Windstream Holdings。

VMware早在2012年以12.6亿美元收购Nicira，首次进军软件定义网络领域。除了这次收购之外，还推出了自己的NSX Networks Virtualization and Security Platform，直指竞争对手思科的Application Centric Infrastructure。去年12月，VMware再次出击网络市场，收购了SDN初创公司PLUMgrid，意欲加强自己的NSX平台。

VMware产品和云服务首席运营官Rajiv Ramaswami表示：“VeloCloud能够让我们将NSX微细分技术推向边缘环境，这样我们在数据中心虚拟机方面所做的，和他们在边缘所做的之间是有很好的配合。”

有分析师表示，这次收购是VMware认为自己在SDN领域能够匹敌思科的一个明确信号。

分析公司Enderle Group总裁兼首席分析师Rob Enderle表示：“这显然表明VMware将与思科展开竞争。”他补充说 ，尽管思科是无可争议的网络之王，但是VMware在软件方面拥有丰富的专业经验，双方将展开一场非常有趣的争夺。

做网络不是一件容易的事情，往往正是你不了解的一些事情会导致严重损失。这两点是思科很清楚的。VMware更了解软件，但正是他们对网络所不了解的事情，让思科在即将打响的战斗中占据一定的优势。”Enderle提到。

在记者和分析师的简报会上，VMware高管并没有明确表示他们正在向思科宣战。Ramaswami表示：“思科在数据中心领域是市场份额的领导者，在某种程度上说我们与思科是合作伙伴关系。与此同时，思科API与NSX也存在着一些竞争关系。在某些情况下，客户会利用NSX和VeloCloud来补充他们现有的思科部署，还有其他一些情况下，我们会成为替代解决方案。”

Constellation Research副总裁、首席分析师Holger Mueller表示，这次收购将大大加强VMware SDN产品组合的技术能力、知识产权和客户。这一定会与思科产生碰撞和摩擦，他也认同这一点。“自从VMware收购Nicira之后，很明显这种碰撞早晚都会发生。”

到目前为止，VeloCloud已经在四轮融资中筹集了8400万美元的资金，其中包括思科通过其风投部门参加的C轮融资。

鉴于现在VMware已经是Dell Technologies的旗下公司，这次收购也将让这个产业中的联盟格局变化更明朗一些。Dell EMC网络、企业基础设施和服务提供商解决方案高级副总裁Tom Burns指出，Dell最近宣布与VeloCloud合作，共同进行产品验证、协调销售和营销等活动。他说：“Dell EMC和VMware将致力于分支机构、WAN和云边缘的数字化转型。”

但是现在看起来它针对思科也是毫不留情的。Wikibon首席分析师Dave Vellante表示：“所有这些再加上Dell的收购，以及Dell与思科UCS服务器的直接竞争关系，看起来两家公司虽然是合作伙伴，但是矛盾也越来越加剧。”