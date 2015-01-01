 锐捷网络连续入围中国联通交换机路由器集采

近日，2017-2018年中国联通中低端交换机、路由器及高端交换机集中采购结果公示，锐捷网络多款交换机与路由器产品入围，综合得分处于领先地位。

近日，2017-2018年中国联通中低端交换机、路由器及高端交换机集中采购结果公示，锐捷网络多款交换机与路由器产品入围，综合得分处于领先地位。本次招标的产品有中低端交换机、中低端路由器和高端交换机，共分三大类14个标包，总金额近10亿。锐捷网络凭借雄厚的技术积累和优质的产品，中标8个标包，标包预算涉及预算总额的4成。其中，锐捷在中低端二层交换机和中低端路由器都有较好的份额和排名，其中一个标包位列第一。

多年来，锐捷网络的交换机和路由器产品一直持续入围运营商集采，应用在运营商自建网和各类ICT场景中，且保持有较高的市场份额。2016年，锐捷网络的高端交换机开始发力，在2016-2017年联通数据中心交换机集采中，锐捷云架构数据中心核心交换机入围并已在现网得到规模应用。

在服务方面，锐捷网络拥有覆盖全国的原厂售后服务体系，在全国范围内设有53个直属服务支持中心，38个备件库和维修中心，100多家认证服务机构，可以第一时间响应用户需求，为中国联通的网络建设提供了可靠的售后服务质量保证。

作为三大运营商数通产品的主流供应商，锐捷网络紧贴运营商的实际需求，深入用户场景进行产品及方案的设计和创新，积极开展与运营商的深度合作，在运营商自建网以及无线城市、智慧校园、智慧景区、电子政务、智慧医疗等政企市场树立了一个又一个成功样板，在取得累累硕果的同时，也大力推动了运营商ICT市场的发展。

锐捷网络，运营商信赖的合作伙伴。