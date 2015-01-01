共建新工科 华为与25所示范性软件学院强强联合

近日，示范性软件学院与华为共建新工科项目研讨会在深圳坂田华为公司总部基地召开。并签署了“华为技术有限公司与示范性软件学院联盟及北京大学软件与微电子学院软件新工科建设的合作备忘录”。

近日，示范性软件学院与华为共建新工科项目研讨会在深圳坂田华为公司总部基地召开。本次会议由示范性软件学院联盟深圳办公室组织，25所示范性软件学院领导、老师，以及深圳市高新区软件园领导、深圳市现代服务外包产业促进会代表、华为公司相关领导、专家及三家华为公司合作伙伴的代表参加了本次研讨会。

会上，与会代表讨论了通过产学协同，开展新工科建设的目标、思路与行动计划，并在会上签署了“华为技术有限公司与示范性软件学院联盟及北京大学软件与微电子学院软件新工科建设的合作备忘录”。

签约仪式

示范性软件学院联盟是在教育部领导下，为推进软件学院的建设和改革，加强示范性软件学院之间的联系和交流，促进产学合作，提升国际合作，经教育部高教司批准成立的学院联盟组织。联盟成员为37所国家级示范性软件学院。

本次研讨会由北京大学软件与微电子学院常务副院长吴中海教授主持，深圳市科技创新委员会深圳高新区软件园王辉副主任、示范性软件学院联盟理事长北京交通大学软件学院卢苇院长、华为EBG中国区行业云拓展部部长胡维琦分别在会上致辞。华为EBG全球培训与认证部部长冯宝帅、华为EBG中国区教育与医疗业务部部长李学成以及十多名与会代表也做了精彩发言。

会议全景

在中国软件行业协会和示范性软件学院联盟的组织下，本次与会的25所示范性软件学院，已经与华为、中软等企业，以及高等教育出版社联合申报了“示范性软件学院教育改革经验分析与引领未来新工科探索”教育部新工科研究与实践项目，华为将为该项目提供软件开发云资源，并参与软件工程专业核心课程建设。

据悉，“示范性软件学院教育改革经验分析与引领未来新工科探索”项目将以学生为中心，以企业为创新主体，在多个方面进行持续探索：

试办新工科实验班，实施本、硕、博贯通式、个性化培养；

建设“双创”示范中心，营造优秀“双创”校园文化，培养“双创”人才；

开展毕业生质量跟踪分析，完善人才培养质量监管制度建设；

探索产学深度融合的多方协同育人模式，构建多方协同育人平台；

改革教师考核评价制度，鼓励教师到企业做访问研究和工程实践。

参加该次研讨会的院校代表分别来自北京大学、北京交通大学、电子科技大学、复旦大学、华南理工大学、北京航空航天大学、武汉大学、东北大学、西安电子科技大学、西安交通大学、华中科技大学、大连理工大学、中南大学、同济大学、北京邮电大学、云南大学、重庆大学、西北工业大学、厦门大学、吉林大学、北京工业大学、天津大学、四川大学、上海交通大学、北京理工大学等25所高校的示范性软件学院。

与此同时，华为的合作伙伴中软国际、青软、慧科等也参加了本次研讨会。中软国际蒋唯游副总裁还就其与华为合作的“华为-中软实训云解决方案”进行了详细介绍。

与会嘉宾合影留念

华为EBG全球培训与认证部部长冯宝帅在总结发言时表示：“华为及整个中国ICT产业的成功离不开我们众多高校持续不断的人才培养与输送的大量优秀人才，华为非常重视人才生态的建设，愿意积极参与中国软件行业协会和示范性软件学院联盟联合组织的新工科建设项目，共同开展新工科人才培养模式改革及教学内容创新。”