新时代 商务新力量助力华为生态建设

在这个数字化转型的新时代，商业、工业、全社会都在快速演进、变革，单一企业的视角和力量已不足以应对外部环境的变化，企业间的竞争是生态与生态的竞争，其竞争优势将不仅来源于其产品、服务和商业模式，还需要考虑如何整合外部资源，构筑互赢的生态系统。

在这个数字化转型的新时代，商业、工业、全社会都在快速演进、变革，单一企业的视角和力量已不足以应对外部环境的变化，企业间的竞争是生态与生态的竞争，其竞争优势将不仅来源于其产品、服务和商业模式，还需要考虑如何整合外部资源，构筑互赢的生态系统。

在这一过程中，华为企业业务一直致力于与伙伴一起构建一个开放、合作、共赢的生态。从今年年初的“ΣCO-Partner 华为中国生态伙伴大会”到刚刚结束的“ΣCO-Discovery 华为中国生态伙伴精英赛”，可以明显感受到华为对于生态建设的推崇力度之大。在这些华为主打的重磅大会、赛事中，除了可以看到华为最新的生态理念、产品、服务和解决方案之外，商务也活跃其中，为华为的生态建设增添了不少风采。

为什么华为商务会频频出现在华为的大会、赛事中？在谈及这一问题时，华为EBG中国区商务部部长郑瑞奎先生表示：“商务作为承载交易落地的关键环节，是生态系统良性循环中密不可分的一部分，我们的目的是就是让“商务”像空气和水一样，融入到华为生态的每一个角落，支撑华为生态系统建设”。 在刚刚结束的“ΣCO-Discovery 华为中国生态伙伴精英赛”中，这一目的也得到了很好的验证，今年华为生态伙伴精英赛商务分赛项吸引了来自全国上百家合作伙伴的近600名商务精英报名参赛，在人数和规模上较往年都有大幅增长，从这一方面来看华为商务的影响力在业界已是名列前茅，而今年的商务分赛项也与时俱进，增加了云服务相关的主题，从内容上也与最新实际业务紧密结合；可以说，商务作为华为生态系统的一环，在这一系统中已经发挥了其像“空气和水”一样不可或缺的作用。

往前追溯，在2015年的“大比武”中就已经有华为商务的身影，同年华为也成立了“渠道商务精英俱乐部”和“华为中国合作伙伴大学商学院”，历经3年的不断演进，其在合作伙伴心中的地位也日益提升，发挥越来越重要的作用。华为商务持续通过知识传递、培训赋能、专业认证，为众多合作伙伴的能力提升提供了重要帮助，截止目前已有800多名合作伙伴通过华为的商务认证。今年华为精英赛商务一等奖获得者李璐（杭州精益电子科技有限公司）坦言：“通过华为的精英赛及各类培训可以扩张自己的思路，吸取优秀的经验，对个人成长帮助很大”。在华为中国合作伙伴大学商学院最新发布的商务公开课《Contract-X：玩转合同基础知识》中，华为明确表示，商务公开课的发布，标志着以公开课、商务微课、商务培训、商务认证为核心的商务知识进阶体系的形成，这一知识体系浓缩和汇聚了华为在业务摸索中总结出来的宝贵经验，并且不断跟进业务动态，更新调整其知识架构，是华为生态知识体系中宝贵的财富。华为商务通过这一系列的活动、赛事，培养了一批懂华为商务的专业人才，在华为生态系统建设中起到了不可磨灭的作用，来自北京神州数码有限公司的杨凯潮在商务决赛现场讲到：“懂商务的销售业绩都不会差”，作为业绩名列前茅的他想必通过华为的商务知识体系学习收益良多；可以说，华为商务已经真正融入到华为生态的每一个角落，推动了华为生态系统的建设。

而华为的付出也为商务业务的不断优化带来了巨大收益，借助这一系列活动、赛事中收集的合作伙伴意见和建议，华为持续改进业务，今年更是推出了“一键下单”快速交易流程，为高效交易打下了坚实的基础，可见在培养懂华为商务人才的同时，这一批人才也不断为华为生态建设贡献新的力量。华为相信“知识的陈酿，终会化为无形的力量”，商务在潜移默化中推进业务进程，越来越多懂华为商务的人才分散在华为生态的每一个角落，如同“空气和水”一般“润物细无声”地融入生态系统建设，为生态系统的良性循环持续提供新力量。

在建设华为生态系统的长征中，华为商务还在继续探索新模式，始终保持旺盛的活力，不断迸发新力量，也愿意倾听合作伙伴的意见、共同分享经验，和伙伴们一起共同铺就开放、合作、共赢之路，在合作共赢中构建和谐的生态圈。