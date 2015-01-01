百度Mellanox共同引领RDMA技术趋势 大规模部署100G以太网推动百度AI战略落地

世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商宣布, 互联网搜索巨头百度公司现已采用Mellanox端到端RDMA以太网互连解决方案为其打造全球顶尖的AI平台。

世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商宣布, 互联网搜索巨头百度公司现已采用Mellanox端到端RDMA以太网互连解决方案为其打造全球顶尖的AI平台。在全球计算机系统领域的顶级会议——第26届操作系统原理大会（SOSP’17）上，百度提交了关于 “高性能RDMA协议栈关键技术” 的Poster。该Poster展示通过建立一种类Socket的RDMA通信库，可将现有业务无缝迁移到高性能RDMA协议栈。百度是国内第一家大规模部署Mellanox 100G RDMA (支持RoCE v2) 以太网网络的企业，Mellanox与百度精诚合作，引领了网络技术的快速发展。

随着人工智能和5G网络的兴起，“唤醒万物，万物互联”的时代已经来临。在人工智能领域，计算量需求的爆发式增长无疑对网络提出了更苛刻的要求。百度AI算法具有高流量突发的网络特征，而且对网络的时延、带宽以及吞吐量的需求也很高。百度类Socket通信库底层采用Mellanox 100G RDMA以太网，使得百度AI集群的训练速度获得了大幅度的提升，AI训练参数的同步时间也进一步缩短。

作为高性能互连网络的核心组件，基于RDMA技术的Mellanox以太网解决方案在百度HPC集群和高性能存储集群中也发挥了关键作用。百度云旗下的块存储服务——云磁盘（CDS）采用NVMe介质，其读写时延已低于传统TCP网络的通信时延，网络因此成为了最大的瓶颈。结合25G RDMA以太网解决方案，百度对其底层的Baidu RPC（brpc）进行了改造。测试结果表明，改造后brpc的延迟可降低20% - 60%，QPS（每秒查询率）可提升40% - 80%。相应的，云磁盘（CDS）的读写时延可降低10%-40%。

“无论是传统的HPC应用还是新兴的人工智能平台，都离不开高性能RDMA网络的支持”，Mellanox公司亚太及中国区市场开发高级总监刘通表示。“我们很荣幸与百度公司合作，为业界领先的AI开放生态架构提供支持，共同构建更高效的网络协议堆栈，推动网络革新，共同引领100G RDMA以太网大规模部署，打造AI平台的网络新引擎。”

目前, 百度人工智能研究成果已全面应用于百度产品, 让数亿网民从中受益; 同时, 百度还将语音、图像、机器翻译等难度高、投入大的领先技术向业界开放, 以降低大众创业、万众创新的门槛, 进一步释放创业创新活力。