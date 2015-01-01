下好联盟生态这盘棋，边缘计算大有可为

计算咱们都熟悉，不管是云计算还是高性能计算，都是传播已久的概念。但是“边缘计算”是什么？这个“边缘”又应该从什么角度理解？究竟这个计算与其他相比有什么差异化？电光火石之间，这一系列问题在我脑中飞驰而过。

说实话，第一次听到“边缘计算”这四个字的时候，我整个人都是懵的。

计算咱们都熟悉，不管是云计算还是高性能计算，都是传播已久的概念。但是“边缘计算”是什么？这个“边缘”又应该从什么角度理解？究竟这个计算与其他相比有什么差异化？电光火石之间，这一系列问题在我脑中飞驰而过。

相信许多人听到这个名字的时候也有类似的概念。虽然“边缘计算”这个概念出现已经有些年，但是真正兴起并没有太久，就本质来说还是工业互联网或者工业物联网的发展让这个概念进入到了大众的视野中。而在推广这一概念的时候，边缘计算产业联盟（Edge Computing Consortium，缩写为ECC）更是当仁不让。

边缘计算的靓丽“年报”

去年11月底，边缘计算产业联盟在北京正式成立。这个联盟由华为技术有限公司、中国科学院沈阳自动化研究所、中国信息通信研究院、英特尔公司、ARM和软通动力信息技术（集团）有限公司等6家单位创始，并致力于推动“政产学研用”各方产业资源合作，引领边缘计算产业的健康可持续发展。

如今，ECC已经走过了将近1年的时间，其队伍也在不断的壮大。目前，ECC的成员数量已经达到136家（截止2017年10月），包括我们熟知的英特尔、ARM、霍尼韦尔、三菱、博世、施耐德等20多家著名企业，这也从侧面证明ECC的理念已经得到了国内外各大企业的广泛认同。

随之而来的就是ECC在生态系统上的不断完善。目前，ECC已与IIC/AII/SDNFV/LNI4.0等多个产业组织建立官方合作关系，同时也正式参与了IEEE/IEC/IETF等多个标准组织的边缘计算相关标准工作，确保互联互通与开放创新，打造统一的架构标准和规范。

图1：首届ECF即将在11月7日于德国柏林召开

就在下月初，11月7日，ECC还将携手欧洲最大的应用科学研究机构Fraunhofer （FOKUS）研究所联合举办Edge Computing Forum（ECF）大会，这也是欧洲第一个边缘计算峰会。

据悉，本次大会将邀请来自业界顶尖厂商、组织和研究机构的专家围绕CROSS（Connectivity、Real-Time、Data Optimization、Smart和Security）等5大话题畅谈如何应对边缘计算产业发展面临的机遇与挑战。届时，边缘计算联盟副理事长、华为网络研发部总裁刘少伟也将进行题为《边缘计算---助力行业数字化转型 共筑Win-Win开放生态》的主题演讲。

这一次，是欧洲选择了边缘计算

针对这次大会，我相信许多人都会有这样或者那样的期待，当然也有人可能会问这个问题——为什么边缘计算与欧洲的关系这么密切？其实这个问题很简单：并非是边缘计算选择了欧洲，而是欧洲选择了边缘计算。

如果用一个国家来代表欧洲的话，许多人可能会选择德国。的确，德国不仅有着悠久的历史、灿烂的文化，更有着强大的工业能力，也代表了欧洲在技术领域的顶尖水平。早在前几年，德国政府就在《德国2020高技术战略》中提出了“工业4.0”的概念，它指的是利用物联信息系统将生产中的供应、制造、销售信息数据化、智慧化，最后达到快速，有效，个人化的产品供应。

大嘴哥有幸因为会议报道的缘故去过几次德国，德国人的精细、严谨和一丝不苟给我留下了深刻的印象，甚至仅仅是日常的一些小事，他们也会依照严苛的条例去完成。而当时间进入第四次革命的时代，当我们从工业应用转向IT应用进而达到数据应用的时候，我们越来越发现物与物之间的连接和互联互通已经超越了传统的概念，这不仅仅是原本单一的ICT或者OT，反而更呈现出一种融合的趋势，我们俗称的物联网则是这种变化的最重要表达方式。

恰恰是借助于物联网，使得传统的物理世界与虚拟世界实现了联通与融合。如今，我们可以通过数字设备实现原本的工业控制，使得数字化转型成为传统企业的发展方向。而就工业应用来说，这种变化恰恰是工业4.0的核心内容所在。

众所周知，边缘计算与工业控制系统有密切的关系，具备工业互联网接口的工业控制系统本质上就是一种边缘计算设备，解决工业控制高实时性要求与互联网服务质量的不确定性的矛盾。过去，我们已经对云计算非常熟悉，而边缘计算更像是云计算的补充和发展，可以独立发挥作用，也可以与云协同，两者相互之间无法替代。

换言之，边缘计算接近于工业上的分布式自律的概念，在基于互联网的异构分布式计算环境下，集中与分散相结合，既有效利用互联网的资源，又保证了用户系统的自律性、安全性和健壮性。

而就应用来说，边缘计算行业应用场景丰富，产业价值突出。一方面支撑行业商业模式创新，实现从产品向服务的价值延伸；另一方面支撑实现产品和服务的定制化与智能化。预测性维护、能效管理、智能制造是比较典型的行业应用场景。

图2：ECC测试床已覆盖电力能力、交通、工业制造、智慧城市等多个行业

如今，ECC在商业测试床中的进展神速，并已经完成第一批11个测试床的申请，评审和执行工作。以工业机器人预测维护测试床为例，实验平台通过对工业机器人运行数据的采集、分析和处理，系统实现最终状态感知、实时分析、故障诊断、可预测性维护，从而提高机器人可靠性、降低停机时间、提高生产使用效率并及时预警，提高售后服务响应效率。

ECC的测试床已经充分验证，边缘计算及其相关技术，在制造业等多个行业，已经具备实际的商用价值，而德国是工业4.0的发源地，也是数字化转型的先锋，也是边缘计算的用户之地；当然，选择德国也和华为在德国的众多成功案例以及与Fraunhofer长久、良好的合作关系密不可分。

ECC如何用生态把脉边缘计算未来？

工业或者说制造业应用只是边缘计算落地的一个典型，而在其他行业，借助于计算、网络等层面的优势，ECC也正在将智能化、自动化延伸到各个领域当中。比如在智能楼宇的层面，华为和霍尼韦尔就已经联合推出业界首个基于边缘计算的智能楼宇解决方案。

图3：华为和霍尼韦尔联合推出业界首个基于边缘计算的智能楼宇解决方案

方案由物联网关、网络及设备管理平台：敏捷控制器、中间件技术平台Niagara Framework，以及合作伙伴的各类传感控制设备，应用系统等关键部件组成。它实现了楼宇中复杂多样的控制设备之间的联接和互通，统一的云化管理，以及楼宇管理的分布式部署和弹性扩展，提升了工作效率，为客户提供一个更“高效、绿色、舒适”的楼宇环境。

而在梯联网（互联网电梯）领域，华为也在今年4月宣布了与GE的合作。双方通过边缘计算物联网EC-IoT（Edge Computing IoT）方案和GE的工业互联网云平台Predix进行融合，快速实现工业设备到云端应用的端到端互联，设备状态的实时监测，数据的分析与洞察以及维护的智能决策，帮助制造商减少维护成本，预防计划外设备停机，同时驱动产品和服务的创新。

图4：华为与GE联合发布基于工业云的工业预测性维护解决方案

在交通行业，ECC将为交通领域提供大量技术支撑，并与行业内众多合作伙伴在大量实践案例的基础上制定标准、完善标准。相信在未来，联盟将为智能交通“边缘计算”领域带来更多技术突破，实现更多标准的制定，并能切实的改善我们的日常交通生活。

……

应该说，与欧洲的合作只是开始，也是ECC走向国际化的第一步。作为一个致力于产业协同，加速边缘计算在各行业的数字化创新和行业应用落地的平台，ECC是一个国际化的产学研合作平台，除了依托德国工业4.0、中国制造2025之外，ECC未来也将会有来自各个区域（包括美国、日本等）、各个产业领域的研究机构，产业组织，厂商等加入，共同推荐边缘计算的蓬勃发展。

从2015年Gartner将边缘计算列入炒作曲线（Hyper Cycle），到上个月IDC亚太高管发表边缘计算相关演讲，再到Forrester和451Research对于边缘计算的看好，可以说2017年整个ICT行业的主要咨询公司都对边缘计算给予了极高的关注度，这自然也与ECC的大力推广密不可分。

这也正如边缘计算联盟副理事长、华为网络研发部总裁刘少伟所说的那样：“边缘计算联盟，致力于使会员商业成功、解决方案竞争力提升、产业影响力加强”。在即将开始的Edge Computing Forum 2017大会上，华为与Fraunhofer FOKUS研究所也将秉承这样的精神，推动边缘计算的进一步落地。

11月7日，柏林，我们不见不散。