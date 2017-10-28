华为智慧铁路综合解决方案亮相2017第十四届中国国际现代化铁路技术装备展览会

10月26~29日， 由中国铁路总公司举办的第十四届中国国际现代化铁路技术装备展在上海展览中心成功举办。

10月26~29日， 由中国铁路总公司举办的第十四届中国国际现代化铁路技术装备展在上海展览中心成功举办。大会主要展示国内外铁路先进技术，围绕中国铁路发展的需要，以 “铁路创新与发展”为主题，重点展示国内外铁路在运输安全、运营管理、工程建设及装备技术等方面的创新成果。

在本次大型国际铁路盛会中，华为作为全球ICT领域的领导者，展示了铁路高清智能云监控、铁路物联网、站场无线宽带接入、班组信息化、铁路云、铁路两网融合、企业云通信等铁路运营发展的综合解决方案，以及在铁路行业应用的成功实践。

展会期间，中国铁路总公司领导共同参观了华为展台，并对铁路高清智能云监控解、铁路物联网、铁路云、云通信等热点技术方案展现了极大的兴趣与热情；对站场无线宽带接入、班组信息化、铁路两网融合等铁路行业传统产品与方案提出更高的要求和方向，对华为在铁路行业信息化发展方面提供的产品和技术解决方案给予了肯定和积极评价。

铁路运输是目前最高效的陆上运输方式。随着移动互联网的发展，便捷、智能、个性化，随时随地接入的互联网带着这些优势，快速改变着社会经济的各个角落。同样，这也对铁路信息化发展提出了更多的要求。

当前，铁路运输实现正在由内部经营型向外部服务型转变，实体虚拟化、信息数字网络化、技术泛在化、应用共享化成为铁路信息化的新特点。要实现智能化铁路，在软硬件资源服务、数据服务、应用服务等方面，要善于将业界最新技术，比如eLTE、云计算、大数据、BYOD等，与铁路信息化深度整合，为铁路提供更安全可靠的ICT技术，构建符合未来发展的系统架构，支撑更加敏捷、更加智慧的业务。

华为基于创新的eLTE/GSM-R分布式基站、云计算、BYOD、敏捷网络等创新ICT产品和技术，推出数字铁路解决方案，协助客户建设面向4G的可演进运营通信、基于云架构的融合中心和敏捷站段、以及基于成熟4G eLTE技术的车地无线宽带，联接铁路沿线的机车车辆、工作人员和乘客，协助行业客户构建全联接的高效、安全、便捷铁路，为乘客提供舒适便捷的旅行体验，促进货运服务的门对门转型，为铁路运输智能化、管理现代化提供创新源动力。

华为在铁路领域服务20多年，一直致力于ICT领域的创新和实践，并积极推动铁路行业的通信信息化基础设施建设。华为希望与全球合作伙伴一起，通过技术方案持续创新，助力铁路客户构建“人、车、路、站、中心“互联的全连接数字铁路，携手应对新的趋势和挑战。