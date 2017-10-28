华为助力埃塞AATVET打造首个职业教育互联ICT网络

埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴技术职业教育和培训部门(AATVET)隶属于埃塞俄比亚教育部，负责监管埃塞全国331所政府和私人技术与职业学校和培训机构。AATVET部门的宗旨是通过职业教育及技术培训增长知识和专业技术，促进就业，减少贫困促进国家经济增长。

埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴技术职业教育和培训部门(AATVET)隶属于埃塞俄比亚教育部，负责监管埃塞全国331所政府和私人技术与职业学校和培训机构。AATVET部门的宗旨是通过职业教育及技术培训增长知识和专业技术，促进就业，减少贫困促进国家经济增长。

随着全球在线教育、MOOC等业务的兴起，埃塞职业教育机构对于现状充满无奈，迫切需要解决以下问题：

1、所有的职教和培训机构基本无ICT网络，知识和技能传递仅靠讲师口口相传，知识共享和传递效率低下；

2、各学校和机构讲师教学水平不一，很难做到教育公平；

3、 不能与国际专家及时交流，知识和技术无法跟国际接轨。

埃塞AATVET部门决心借助网络通讯技术，部署一个匹配现代教育的先进ICT网络,改变现状,转变格局。第一期计划部署12所职业学校的ICT网络。目标是：

1、促进知识和专业技术高效率传递以及各校之间的培训沟通；

2、让每个学生都能通过在线教育，远程教育，共同访问数据中心资源共享优质教学资源，得到公平教育的机会；

3、 通过部署先进的在线视频交流培训中心，使师生及时和国外先进学校做知识和专业技术的交流互动，实现与国际职业院校接轨。

为了满足埃塞AATVET在线教育和匹配全球ICT化的发展趋势，华为为埃塞AATVET建设了一个高带宽、易扩容、有线无线一体化的校园网络。

端到端高带宽网络，提供优质业务体验

针对埃塞AATVET职业学校使用云应用和VoIP，高清视频会议、监控等高带宽业务比较频繁。华为敏捷网络定制化高带宽的解决方案，提出核心、汇聚、接入三层网络构架，对学校园区办公区统一规划，简化流量转发流程，提高网络效能。核心层使用华为敏捷ENP高带宽交换机S12708产品满足10GE到40GE/100GE的平滑升级，接入层使用华为下一代千兆接入交换机S5720LI，实现1000M接入到桌面，WiFi采用AP4030DN高性价比802.11ac标准产品。

敏捷交换机S12708采用随板AC技术，通过自研ENP芯片真正实现有线、无线的融合，将有线、无线流量融合控制、管理、转发，简化网络运维，同时又突破传统独立AC对无线流量转发的瓶颈，可达到T比特级的无线带宽，保证老师和学生访问高清视频教学资源时流畅不卡顿，下载和上传快捷方便。

华为敏捷方案提供端到端的高带宽有线无线网络，全方位满足学生和教师在线视频教育和培训业务畅通无阻塞，提升师生网络应用体验。

交换机集群（CSS2），保障网络可靠性

优质的ICT业务体验，网络可靠是根本。AATVET园区分支较多，园区网的核心层高可靠性至关重要，核心层通过华为敏捷交换机S12708独有的CSS2交换网硬件集群技术，创新主控1+N备份，系统中只要保证任意一框的一个主控板运行正常，多框业务即可稳定运行，大幅提升集群系统的可靠性；业界最低的4μs跨框时延，保证流量跨框转发时更流畅，用户从此彻底告别延时、卡顿的业务体验。

高密区域无线接入，提升师生无线上网体验

针对图书馆、食堂餐厅等人流中度密集区域没有无线覆盖，师生上网体验差的问题，华为推荐使用千兆802.11ac AP4030DN，吞吐量支持1.167Gbps，在人数相同的情况下，相比传统11n类型的AP，人均带宽提升70%，并且AP的网络部署，华为采用WLAN首创研发了3D网规工具，来应对立体式的部署空间，3D网规工具把三维空间的各种影响网络质量的因素都考虑进去，和真实场景完全一致，零误差，从而解决了传统2D在场馆复杂环境带来规划误差的问题，保证图书馆，办公楼，宿舍区域覆盖无死角，AP之间射频无干扰。采用4大高密接入技术（低速终端控制，多用户冲突控制，多用户接入调度，Airtime公平时间调度），保证校园园区在高密人群场景下，师生的无线上网体验。

室外覆盖区域，教学楼和图书馆等周边学生聚集区域，教师和学生上网的诉求，华为采用IEEE802.11ac AP8130DN产品，业界独家双5G射频技术，支持2.4G软切换为5G频段，园区最大接入用户人数提升30%，无线带宽提升50%，从而提升了师生在室外上网的体验，并且产品内置天线防雷设计，室外部署不需要额外再配置防雷器，降低客户投资成本并提升网络简洁度方便维护。

敏捷特性可演进，园区网络可扩容

为了应对未来校园无线化的趋势，华为敏捷交换机S12712配置随板AC，即在实现普通交换机插卡的有线数据交换业务的同时，也支持管理大容量AP的AC的功能，后续校园无线WiFi的扩展只需要在敏捷交换机S12712上配置license就可以管理园区所有的无线接入点AP，不需要额外配置单独的无线控制器AC，为客户降低设备成本。同时针对传统园区解决方案有线、无线两张网的架构，对运维、管理及维护人员要求高，故障定位难度大、周期长的问题。在未来校园无线化部署中，交换机S12712配置随板AC可演进支持有线无线深度融合敏捷特性，使得有线网络和无线网络平面统一管理，运维效率提升50%，降低运维成本。

针对未来校园师生数量增加，校区扩建的未来趋势，华为园区网络提供易扩展演进解决方案：全网络支持端到端扩容演进，保证学校网络扩容需求，保护客户投资成本。核心层设备S12708设备最高可支持384个10GE接口汇聚，满足后续核心层扩容，汇聚层交换机S7700设备支持硬件交换网集群技术（CSS）和接入层设备支持智能堆叠技术（iStack），满足汇聚和接入扩容需求，随板AC支持license扩展最高支持达2K个无线接入点AP，满足无线WiFi扩容需求。

信息化时代到来，云计算、大数据分析、在线教学、移动教育等应用已成为教育行业趋势。华为深入理解埃塞AATVET核心诉求，不仅完全满足了一期计划网络部署的目标，更助力埃塞AATVET园区筑构了一个高带宽、易扩容、无线覆盖且易管易维的智慧校园网络，为广大师生提供了无线办公和学习网络环境，助AATVET打造埃塞职业校园网新标杆。