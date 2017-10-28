华为敏捷分布式Wi-Fi方案服务欧洲最大酒店集团Hotusa

1977年，由巴塞罗那的酒店管理团队倡议，建立一个以一种共同方式为独立酒店业提供商业和营销服务的酒店集团，由此诞生了Hotusa集团。现在Hotusa在全球48个国家拥有超过2500家酒店，是欧洲最大的酒店联盟。

1977年，由巴塞罗那的酒店管理团队倡议，建立一个以一种共同方式为独立酒店业提供商业和营销服务的酒店集团，由此诞生了Hotusa集团。现在Hotusa在全球48个国家拥有超过2500家酒店，是欧洲最大的酒店联盟。

Hotusa集团创建的初衷是向小型酒店和集团提供统一的平台，帮助他们在国际市场上提升竞争力。对于这个酒店平台，需要建立统一的营销体系、代理体系、会员制度、质量体系，以及统一的供应用品。

为支撑平台的运营，需要建立一个“人人能上网，人人可上网”的网络环境。而Hotusa集团的2500家酒店里面，一部分酒店没有覆盖Wi-Fi，还有一部分酒店虽然实现了Wi-Fi覆盖，但因为客房内信号不好，网速慢，打不开网页，Wi-Fi体验差等网络问题，经常会遭到客户投诉，严重拉低了酒店的整体竞争力。另外，以现在的网络质量，难以有效支撑Hotusa集团统一平台的建设目标。为了改善Wi-Fi体验，提升客户满意度，Hotusa决定对下属的酒店无线网络进行全面的升级改造。

Hotusa大部分酒店采用的是放装式方案，少部分采用独立家用式面板部署方案。放装式方案将AP放在走道，信号需要穿墙到室内，衰减严重。尤其是酒店会采用石棉隔音板、大理石瓷砖等隔音墙体材料，更会加重无线信号的衰减，造成室内Wi-Fi信号差，网络性能低等问题。独立家用式面板部署方案将AP部署在室内，信号无需穿墙，解决了房间内信号弱、带宽不够的问题。但是，这种方案不支持AP的统一管理，网络出现问题后，不能及时定位和响应。另外，每个房间需要部署一个AP，对于酒店网管人员来说，管理大量的AP也是一个不小的挑战。

考虑到Hotusa酒店客房密度大、墙体环境复杂的问题，华为采用敏捷分布式Wi-Fi解决方案，采用远端单元RU入室部署，很好地解决了信号入室难的问题，实现了室内信号高质量全覆盖；同时，只有中心AP需要管理，管理工作大量简化，可节省90%以上的管理节点，为客户节省管理和建网成本。

在为客户提供良好Wi-Fi体验的同时，还为客人提供了全方位的安全防护。防火墙对内网通过精准的访问控制和攻击防护，保证了酒店信息资产的安全；对外进行恶意网站控制，保证了客户上网的安全，使客户下榻酒店后，可以安心享受到高质量和高安全性的网络体验。

网络升级重建后，Hotusa酒店的顾客现在不论在客房，大厅，还是在酒店的任何角落都可以轻松安全地连网，享受快速，安全，永不间断的无线服务。Hotusa酒店的网管人员可轻松实现网络的统一管理和运维，实时了解AP的性能、耗电、频道使用等状况，方便快速的故障定位。华为方案同时为Hotusa打造了一个统一管理的网络平台，有效支撑Hotusa集团统一营销平台的建设目标，保证了Hotusa酒店最低的TCO及最高的IT投资回报，让Hotusa酒店的网络实现华丽转身。