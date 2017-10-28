华为携手巴基斯坦电信以固网现代化实现品质宽带

近日，华为宣布协助巴基斯坦电信(PTCL)成功完成首批G.fast实验局，同时通过光铜协同建网助力PTCL进一步加速固网现代化改造的进程，实现经济高效建设超宽带网络。

近日，华为宣布协助巴基斯坦电信(PTCL)成功完成首批G.fast实验局，同时通过光铜协同建网助力PTCL进一步加速固网现代化改造的进程，实现经济高效建设超宽带网络。

PTCL是巴基斯坦最大的综合运营商，占有全国95%的固定宽带接入网络，拥有丰富的铜线资源。随着互联网视频的兴起，用户的带宽需求日渐增长，PTCL致力于为用户提供更高的带宽和更好的用户体验，计划在未来将带宽普遍提速到20M以上，其中在高价值区域，将提供百兆甚至千兆的高品质带宽服务。作为巴基斯坦的行业引领者，PTCL采用因地制宜的宽带技术，如VDSL2、Vectoring、SuperVector、G.fast及GPON，以提升用户带宽。同时，PTCL建立了先进的实验室，在业务实际部署前，进行实时QoS评估测试，以模拟和提升真实的用户体验。

针对PTCL的诉求，华为首先基于客户的目标带宽、管线资源和铜线现状等信息，通过网络规划工具自动识别价值区域和价值用户，帮助PTCL实现精准高效价值建网。其次，PTCL采用华为一站式FTTC站点解决方案，利用原有交接箱原址部署站点，无需申请新站址，大幅缩短服务上市时间。通过VDSL2技术，在1,000米的接入距离内可将带宽普遍提速至20Mbit/s，未来平滑演进到Vectoring技术时，则可在800米的接入距离内提供50Mbit/s带宽。针对高价值区域，PTCL采用华为G.fast端到端解决方案，可为用户提供超百兆甚至千兆的带宽；最后，就部分区域的铜线质量问题，通过华为线路专家系统可快速精准定位故障点，PTCL对铜线修复后实现了带宽速率和用户体验的大幅提升。另外，在无铜线资源的地区，PTCL计划铺设GPON光纤网络。

PTCL首席技术信息官Saad MuzaffarWaraich表示：“我们很高兴与华为在固网现代化上开展深入的战略合作，华为解决方案保证我们的网络在巴基斯坦具备良好的竞争力。基于现网铜线资源的光铜协同建网，我们将给更多的用户提供更高的带宽和更好的体验。”

华为巴基斯坦代表处首席执行官迟林春表示：“我们通过识别价值区域、一站式站点解决方案及线路专家系统，助力客户实现精准投资价值建网，并提升用户体验。我们期待继续深化与PTCL的战略合作伙伴关系，助力PTCL加速网络转型和商业成功。”

作为全球领先的固定接入解决方案提供商，华为发布的系列化铜线解决方案包括VDSL2、Vectoring、SuperVector、G.fast等，可重用现有铜线网络资源，帮助运营商经济快速实现固网现代化。此外，华为发布的线路专家系统，具备铜线的带宽预评估、路由还原、故障诊断以及规划设计能力，持续助力运营商从容应对各种挑战，把握更多机遇。