华为与Nextek、Quectel合作，共促中东物联网发展

近日，华为与全球知名IT集成商、软件开发商Nextek以及全球领先的无线模块供应商Quectel签署合作协议，旨在共同促进物联网的发展，并在中东建立起合作开放的物联网生态系统，以基于当地市场需求，提供丰富的物联网解决方案。

近日，华为与全球知名IT集成商、软件开发商Nextek以及全球领先的无线模块供应商Quectel签署合作协议，旨在共同促进物联网的发展，并在中东建立起合作开放的物联网生态系统，以基于当地市场需求，提供丰富的物联网解决方案。

在中东地区，当地政府部门将智慧城市建设作为国家议程的重要目标，积极推动创新项目的部署，从而驱动物联网发展，成为全球智慧城市发展的典范。迪拜的创新卓越智慧城市中心，为行业伙伴搭建起共享合作的桥梁，共同推动产业发展。

“华为认为，推动本地区智慧城市发展的关键是构建一个集合产业链上下游，包括合作伙伴和供应商在内的开放生态系统，共同制定针对其垂直行业需求的解决方案。”华为中东营销副总裁汪苏说道。“我们非常期待与Nextek和Quectel等伙伴合作，推动该地区的物联网项目的开发与落地。通过制造商、运营商、ICT解决方案提供商、应用软件开发商、研究机构以及政府的联合投资和合作，不断加速物联网的发展。”

“Nextek非常希望与华为在中东乃至全球的智慧城市及其它的物联网项目中展开合作。我们非常了解当地市场以及各垂直行业对物联网解决方案的需求，并将基于自身能力及优势做出贡献。”Nextek常务董事Karim Rahemtulla表示。

华为和Nextek在中东签署物联网合作协议

“作为全球首家NB-IoT模块制造商之一，Quectel愿意与产业链中的合作伙伴，包括运营商、本地IoT设备供应商和经销商一起探索中东市场，为中东智慧城市做出贡献。”Quectel高级副总裁Doron Zhang说。

华为和Quectel在中东签署物联网合作协议

华为积极参与中东地区的物联网项目开发：与Etisalat合作推出并成功试运行该地区首个智慧停车项目；与吉达市合作，在该市推行突破性的智慧城市解决方案；与Zain合作在沙特部署了物联网解决方案，旨在为当地居民提供更美好的生活。

为加快物联网产业发展、构建丰富的生态系统，华为在中东地区部署了托管中心，为运营商提供安全的物联网平台。华为还在迪拜建立了开放实验室（OpenLab），为中东地区的合作伙伴提供了面向公共安全、智慧城市、交通运输、教育和油气能源等垂直行业的技术测试和定制开发平台。