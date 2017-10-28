奈伯思（Netvox）发布八款带有Semtech LoRa技术的智能楼宇传感器

Semtech Corporation宣布：领先原始设备制造商（OEM）和云服务供应商奈伯思（Netvox）期望通过使用Semtech的LoRa®器件和无线射频技术（LoRa技术）及开放的LoRaWANTM协议来扩大其当前的物联网（IoT）解决方案阵容。

高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法领先供应商Semtech Corporation（Nasdaq：SMTC）宣布：领先原始设备制造商（OEM）和云服务供应商奈伯思（Netvox）期望通过使用Semtech的LoRa®器件和无线射频技术（LoRa技术）及开放的LoRaWANTM协议来扩大其当前的物联网（IoT）解决方案阵容。



在其支持LoRa的传感器于近期通过现场试验之后，Netvox将把其所有的250种zigbee解决方案转换为使用LoRa技术，以支持不断发展的LoRaWAN生态系统。Netvox在2017年早些时候开始对Semtech的LoRa技术进行评估，并在不到6个月之内就成功地将LoRa技术引入到公司最受欢迎的8种传感器中，且正在获得客户的积极支持。通过提供远距离、低功耗和易于部署等功能，LoRa技术和开放的LoRaWAN协议成为了多个垂直市场中物联网解决方案的理想选择，这些市场包括工业物联网（IIoT）、智慧城市、智能楼宇和智慧农业。



“Netvox在6个月前开始开发基于LoRa的产品，成功地将8种zigbee传感器转换为采用Semtech的LoRa技术，”Netvox副总裁Kent Shen说道。“我们在日前于苏州举办的LoRa联盟（LoRa AllianceTM）第九届全体会员大会上获得了巨大的收获，我们非常高兴地看到各方对我们基于LoRa的各项展示表现出的极大兴趣，于是已决定采用开放的LoRaWAN协议来转换所有的250种zigbee产品。”



“Netvox认识到通过利用Semtech的LoRa技术来扩大其物联网产品组合可获得的收益和机遇，因为更多的垂直市场正在寻找可用于其应用的远距离、低功耗功能和解决方案，”Semtech无线和传感产品事业部副总裁黄旭东（Mike Wong）说道。“Semtech的LoRa技术正在成为楼宇物联网应用的技术选择，Netvox在推动我们的世界变成智慧星球的过程中扮演着重要角色。”