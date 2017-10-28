Semtech推出全新工具 改善开发人员使用LoRaWAN协议体验

Semtech Corporation今日宣布：推出集成了Semtech的LoRa器件和无线射频技术（LoRa技术）的微微型（picocell）网关模拟器，其中包括Linux实用程序和Microsoft Windows支持软件，并提供一个免费的、非商用的LoRaWAN网络服务器演示平台。

高性能模拟和混合信号半导体及先进算法领先供应商Semtech Corporation今日宣布：推出集成了Semtech的LoRa器件和无线射频技术（LoRa技术）的微微型（picocell）网关模拟器，其中包括Linux实用程序和Microsoft Windows支持软件，并提供一个免费的、非商用的LoRaWAN网络服务器演示平台。全新的工具将帮助低功耗广域网（LPWAN）应用开发人员快速地将其基于LoRa技术的物联网（IoT）产品创意形成样品并进行演示。

基于LoRa的Picocell网关USB模拟器

Semtech基于LoRa的picocell网关模拟器可以很容易地通过一个USB端口连接到一个基于Linux或Windows的处理器上，它们是LoRaWAN网关开发人员最常用的软件系统。Windows GUI在不需要额外开发板的情况下可简化网络连接。该工具的目标是加速将物联网技术部署在下一代智能应用中的过程。在初始原型阶段之外，多家LoRa联盟（LoRaAllianceTM）会员可提供兼容的商用、可生产级的网络服务器及picocell网关产品。带有Linux支持软件的设备目前已可供货，带有Windows支持软件的设备将于2018年初供货。

LoRaWAN网络服务器演示平台

随着更多的垂直市场去寻求物联网解决方案，这款免费的、非商用的LoRaWAN网络服务器给那些探求创新性应用场景的公司带来了一个机遇，并且拥有了一个安全的地方去评估其基于LoRa的应用。用户将有能力去测试主要功能，包括加载网关、查看传感器的数据登录和网络活动，及将数据传送给应用服务器进行可视化检视，并处理与LoRaWAN 1.0.2规范的兼容性。Semtech现已开通免费的演示网络服务器，并已经有开发人员在使用。各个地理区域的访问网址为：

北美：https://na.iot.semtech.cloud

欧洲：https://eu.iot.semtech.cloud

中国：https://cn.iot.semtech.cloud

亚太区：https://apac.iot.semtech.cloud

“随着Semtech LoRa技术的市场采用率快速提高，提供免费或低成本的全新开发工具对我们的客户尤为重要，因为它降低了最初参与和评估的门槛，”Semtech无线和传感产品事业部总监Vivek Mohan说道。“Semtech对LoRaWAN开放协议和LoRa技术的贡献，将确保LPWAN传感器应用的成长及Semtech生态系统合作伙伴的成功。”