中兴通讯智能光纤物联网惊艳中国国际现代化铁路技术装备展

2017年10月26日，“亚洲铁路第一展”第十四届中国国际现代化铁路技术装备展览会在上海展览中心盛大开幕，中兴通讯携领先创新的ICT产品方案惊艳亮相，首次向业界展示智能光纤物联网方案。

2017年10月26日，“亚洲铁路第一展”第十四届中国国际现代化铁路技术装备展览会在上海展览中心盛大开幕，中兴通讯携领先创新的ICT产品方案惊艳亮相，首次向业界展示智能光纤物联网方案。

本届铁路展，中兴通讯创新性地提出智能光纤物联网解决方案，该方案主要由智能管理系统（eManager）、智能监测系统（eMonitor）组成，方案贯穿于光纤网络管理、检测各阶段，让智慧融入网络，以建设真正可感知的光纤网络。中兴通讯在外线建设时引入物联网理念，利用电子标签识别端口状态，通过光时域反射感知通道健康，并通过闭环的无纸化流程控制，实现对整个无源光网络的管理，便于后期网络建设维护和成本节省。同期展示的铁路全业务接入GPON解决方案则破解了铜缆与光纤两网共存难题，实现铁路传统铜线及新兴光纤业务的全面融合，节约铁路信息化建设成本。

针对铁路安全新形势，中兴通讯及时推出新一代可视化融合调度指挥方案，将沉浸式高清视频会议、统一通讯、呼叫中心、应急指挥等模块深度融合并集成到铁路系统的业务流程中，构建横向到边（铁路局-站点-列车）、纵向到底（应急指挥中心-移动指挥平台-移动终端）的调度指挥体系，方案集语音、视频、位置信息、数据业务为一体，实现全可视化的多点远程视频联席指挥和协作，为铁路系统的日常沟通和应急指挥提供最先进的科技保障。针对铁路行业移动办公，集“硬件+系统+平台+通信”四大安全能力于一体的中兴移动安全办公解决方案吸引了现场很多参观者驻足体验，其手机芯片采用国家密码管理局权威认证的安全芯片，真正实现底层硬件加密，其安全能力获得中国金融认证中心的权威认证，达到金融级安全标准。

现场展示的铁路两网融合、传输系统解决方案引起了参观客户的共鸣，中兴通讯有着业界最完善的承载网产品家族，具备大容量光层、电层业务调度、完善可靠的电信级保护、智能管理和控制等多种功能，能满足铁路行业全场景的传输需求。据国际着名咨询公司OVUM的最新报告，中兴通讯的OTN市场份额高居全球第二，是全球最主要的OTN设备提供商之一。中兴通讯现场还展出了新型无线基站ZXSDR R8205，该基站支持同频段GSM-R向LTE-R技术演进，满足未来铁路LTE-R发展需要。

中兴通讯是目前全球领先的铁路通信服务提供商，已成功服务哈大高铁、郑徐高铁、京石武客专、南广客专、石济客专等众多铁路项目的建设，成熟的产品和方案广泛应用于中国12.4万公里的铁路线路及其中的2.2万公里的高铁线路，为中国铁路总公司及18个铁路局（集团公司）提供全面的服务。在国际市场，中兴通讯承建了越南、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、俄罗斯等多个铁路项目，在全球树立了良好口碑。