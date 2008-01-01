思科宣布收购云呼叫和联络中心解决方案领导厂商BroadSoft

思科和BroadSoft近日宣布达成最终协议，思科将收购总部位于马里兰州盖瑟斯堡的上市公司BroadSoft, Inc.。根据协议，思科将以每股55美元，或总计约19亿美元净现金要约收购BroadSoft的全部全面摊薄股份（包括债务转换）。

至顶网网络频道 10月26日 综合消息：思科和BroadSoft近日宣布达成最终协议，思科将收购总部位于马里兰州盖瑟斯堡的上市公司BroadSoft, Inc.。根据协议，思科将以每股55美元，或总计约19亿美元净现金要约收购BroadSoft的全部全面摊薄股份（包括债务转换）。这一收购计划目前已获得双方公司董事会的批准。

思科全球高级副总裁，应用事业部总经理Rowan Trollope表示：“思科和 BroadSoft 将携手为每个细分市场提供一套强大的协作功能。我们坚信，通过将思科的企业级协作技术与BroadSoft联合运营商所提供的中小企业套件相结合，我们将为客户带来更多选择并提升灵活性。”

BroadSoft总裁兼首席执行官Michael Tessler表示：“我们对这次收购感到非常兴奋，这是BroadSoft董事会为实现股东价值最大化所采取的一项重要举措。随着企业不断向云迁移以提升简单性和速度，加入思科有助于我们提供一流的协作工具和服务。BroadSoft的托管产品和服务通过运营商面向中小企业销售，将丰富思科以企业为中心的本地HCS产品和服务。我们携手并进，双方的团队将能以前所未有的方式进行协作，高效开展工作，从而创造出更强大的产品。”

越来越多的企业期望能够在本地或云端部署功能全面的语音和联络中心解决方案。BroadSoft通过运营商合作伙伴提供具有开放接口、标准化云语音和联络中心的解决方案。通过将BroadSoft的产品与思科领先的会议、硬件和服务组合相结合，整合后的公司将能够为各种规模的企业提供一流的解决方案，并提供全套协作功能，为企业未来发展赋能。

此次收购强化了思科对于统一通信市场的承诺，同时提高了思科在推动数百万台老化TDM设备在未来几年迁移至IP技术和云原生解决方案方面的能力。

思科企业开发部副总裁Rob Salvagno表示：“思科最近完成了公司的第200次收购，这是一个重要的里程碑。收购一直是思科创新战略的核心组成部分。过去两年内，思科通过收购，进入或加速发展了物联网、应用智能、AI、超融合和SD-WAN等诸多领域。随着BroadSoft的加入，我们期望在整个协作产品组合中进一步加速创新步伐。”

这一收购工作预计将于2018年第一季度结束，具体需要视惯例成交条件和监管审查工作而定。在交易完成前，思科与BroadSoft将继续作为独立公司开展运营。交易完成后，BroadSoft员工将加入由思科全球副总裁兼统一通信技术事业部总经理Tom Puorro所领导的部门，该部门隶属于由Trollope领导的应用事业部。