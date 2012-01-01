新型智慧城市：在标准的力量下阔步前行

从10年前智慧地球概念的提出，到今天智慧城市的战略和行动，城市发展已经从过去所强调的区域经济体向全功能综合生态体进化，而推动这一进化的重要力量--科技创新正引起人们的高度关注，原因是其已融入到老百姓生产和生活中，形成不可或缺的城市发展驱动力。

中国历史上的《管子·度地》曾这样定义城市：“内为之城，外为之廓，日中为市”。“城”重点在于管理与防卫，“市”则强调交易与分享。两种注解清晰地为最初的城市形态定下发展基调。

读古看今，从10年前智慧地球概念的提出，到今天智慧城市的战略和行动，城市发展已经从过去所强调的区域经济体向全功能综合生态体进化，而推动这一进化的重要力量--科技创新正引起人们的高度关注，原因是其已融入到老百姓生产和生活中，形成不可或缺的城市发展驱动力。

在“新”中期待新型智慧城市

可以说，未来数十年，人类的发展必将围绕城市实现信息化的智能飞跃。根据预测，在城市化的大背景之下，90%以上的人通过信息化手段，与城市的管理者、决策者以及服务者发生往来。

而为此引发关注的则是，智慧城市作为支撑系统将如何通过技术手段将城市人所需要的便利与幸福感，源源不断的进行传递，这实际上也成为构建新型智慧城市最为核心的价值点。

与之对应，中国国家发展和改革委员会于去年在解读《国家新型城镇化报告》时强调，新型城镇化在“十三五”时期内，将有针对性地组织100个城市大力推进新型智慧城市建设，开展智慧城市建设效果评价工作，分行业、分领域选取一批有代表性的智慧城市优秀案例，以点带面，促进城镇化发展质量和水平全面提升。

短短数言，犹如催人奋进的战歌，拨动着每一个有志于智慧城市建设者的神经，从科研机构、IT企业到政府管理部门，纷纷深入智慧城市各个领域精耕细作，以先行者的眼光与思维向世界宣告着中国正以城市化发展的方式走向科技现代化的决心。由此，一条纵观智慧城市发展路径的标准体系扶摇直上，腾空而行。

今年，于沈阳举办的第四届中国智慧城市（国际）创新大会上，《新型智慧城市评价指标国标应用实施报告》正式发布，再次引起业界对新型智慧城建设的广泛关注。其通过对城市的评价数据做大数据分析，识别出8个关键指标项，明确城市智慧城市建设提升具体方向。

在国家标准委工业二部戴红主任看来，建设新型智慧城市最重要即是以数据集中和共享为途径，实现“三融五跨”大协同，实现业务服务的深度融合，而标准化在其中起着极为关键的基础与引领性作用。

“我国新型智慧城市标准化领域下一步的重点工作主要涉及评价指标的动态改进与完善、继续加强标准化顶层布局、加强标准宣贯与应用实施、跟踪参与国际标准化等方面，希望各方共同努力，运用标准的力量促进新型智慧城市建设和可持续发展”。戴红表示。

从戴红的介绍中不难理解，新型智慧城市的建设与发展，不同于简单的行业信息化建设，其更加强调的是科技信息服务的共享与统一，在城市化、工业化、信息化高度融合的基础上形成提速态势，进一步向以惠民为主的城市信息化服务递进。

华为EBG中国区智慧城市首席专家洪小舟(右)

而在华为EBG中国区智慧城市首席专家洪小舟眼中，新型智慧城市的发展则贵在三个“新”意。

首先是“理念新”：新型智慧城市注重以人为本，强调以城市中百姓幸福感为主要发展坐标，而非传统上以城市管理目标为主。

“新型智慧城市希望让老百姓更加有获得感，更加享受到智慧城市的便利和便捷，其明显之处在于，新型智慧城市出台的评价标准体系与惠民相关的指标占比已达50%以上，从这一点上便能体会到国家对于城市以人为本这一理念的重视。”洪小舟如是说。

其次是“机制新”：新型智慧城市发展更加聚焦统筹协调，即打通管理部门协同壁垒，实现数据的整合和统筹，基于整合后的数据平台通过大数据的实际运用，发挥与之相关的创新力。

正如洪小舟所言，一个城市或区域，若要实现惠民、兴业的最终目标，一定需要一个经过整合的数据平台，而这样的平台既包含底层基础设施，也囊括了中间层的数据交换以及基于两者的上层应用，在所有系统中实现互通互联。可以想象，那是一番多么令人期待的场景。

第三便是“监管新”，随着数据大集中以及应用服务大集中的趋势迅猛发展，安全可控无疑成为新型智慧城市核心系统建设的重点。放眼世界任何一座城市的智能化管理，IT科技技术的安全投入始终都是必选项。

“没有安全这个重要前提，再建设更多的内容后面也是一个零”洪小舟强调，安全可控旨在为城市管理者以及百姓提供一种更为完善的信息化服务环境，在这一可靠稳定的环境中，各项城市服务方可顺利高效的落地。无疑，监管新的价值即在于此。

那么，如何对新型智慧城市的表现力进行判定？华为从两个方面为新型智慧城市的建设标准提供了颇有价值的参考：一是在智慧城市领域，华为作为国家智慧城市标准化总体组、专家咨询组的重要成员单位，先后参与了《中国智慧城市标准体系》、《中国智慧城市评价指标体系》以及新近推出的《国家新型城镇化报告》编写，并承接多项目国家智慧城市标准制定任务，更与总体组配合进行标准解读、验证、宣贯、培训、推广等工作；二是华为推动了新型智慧城市在落地实践上的深化。据悉，去年华为在有关新型智慧城市的评价标准验证工作中，重点推荐深圳龙岗和敦煌两大城市开展国家新型智慧城市标准指标的调研和验证工作。

“2016年9月20号的杭州智慧城市评价指标应用推广大会上，对外也发布了新型智慧城市评价指标的评价验证报告，这一报告正是基于龙岗与敦煌两座新型智慧城市的实践经验所推出，这也是华为密切配合国家的智慧城市总体组工作的一大体现”。洪小舟表示。

生态圈推进城市的智慧演进

实际上，龙岗和敦煌都有着属于自身明显的新型智慧城市聚集点，前者凸显效率优先，后者重视兴业惠民，两者都在华为提出“新ICT，让城市更智慧”的建设理念下进行着城市的新型智慧升级：即首先基于客户需求进行技术创新；其次基于开源架构构建开放平台；第三，构建智慧城市新生态圈，共同推进智慧城市建设。

据悉，龙岗在新型智慧城市形态下，先后实现了包括智慧政务、智慧校园以及5大行业云等为主的城市信息化体系，从便民和服务效率上先人一步，为该市的城市发展带来提供了大量新型智慧城市的发展实践。在敦煌，“一个中心（云计算中心）、一个基础（以移动、互联和物联为基础的传输层）、四大体系（展示、营销、交易、服务为基础的应用层）、八大业态（游客、景区、酒店、旅行社等为主的用户层）的新型智慧城市框架业已形成”。以旅游为核心业态的数据与应用平台全面实现了线上线下的全方位整合。

洪小舟进一步强调，智慧城市是一个庞大的“精密系统”，涉及投融资、顶层设计、集成、运营、业务应用、ICT基础建设等多个环节。因此，只有各个环节的企业在各自领域做好自己擅长的事情，才能促进智慧城市生态圈的良性发展，提供满足客户需求的智慧城市整体解决方案。

据悉，在智慧城市邻域，目前华为的生态合作伙伴规模已经有将近三十家，基本上涵盖了智慧城市常见的商业模式、咨询规划、集成、运营、平台以及上层应用的企业。

华为深知，合作伙伴的价值就在于其作为厂商与用户的桥梁，能够转化技术为应用，或者把技术、应用共同转化为服务。

基于此，华为重点通过三个方面来深化智慧城市生态体系的建设：一是恪守自身的业务边界，不与合作伙伴争利的核心原则；二是对于智慧城市的细分项目，华为将与合作伙伴就其全生命周期的各个阶段进行共同合作，将孵化合作的关系做深做强；三是以平台优势，为合作伙伴提供学习交流、市场宣传、市场拓展的机会。

值得一提的是，华为对于生态圈合作的投入，还将重点从技术层面向投融资、咨询规划、总体集成、运营服务等边界范围之外的领域延伸，即从商务以及整体交钥匙的角度去发展合作伙伴的能力。

华为之所以将生态赋能进行进一步延伸的目的就在于，新型智慧城市无论是从顶层设计还是实际落地，都是对城市整体信息化建设的考量与把握，围绕集技术、运营、商业模式为主的综合体开展业务。显然，方案商都必须从能力上与之适配。

新型智慧城市背景下的客户需求越来越综合，建设与运营模式更加贴近实际体验，可以肯定的是，无论是技术提供者或是运营者都会在每个城市的发展模式中，或多或少都体现出差异化与统一化的碰撞。

而作为上游合作伙伴，华为从产品、技术、运营等智慧城市全流程发展中具备赋能的力量，更为重要的是，华为能够通过参与新型智慧城市标准的制定，深化对城市信息化发展的认知，为合作伙伴起到扶上马，送全程的引导作用。

由此可见，标准与合作将在相当长的时间内将持续影响万亿规模的智慧城市产业圈，因为，智慧二字本身就意味着创新、前进，让我们一同期待新型智慧城市腾空飞跃。