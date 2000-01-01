无线实力派三度护航云栖大会 “万人Wi-Fi看锐捷”已成标杆

锐捷研发出X-sense灵动天线、智分+、零漫游、WIS等创新的技术产品。有了这些“绝学”傍身，最终成就了今天锐捷在云栖大会上树立的Wi-Fi体验新标杆，，也为“无线实力派”再添加了浓墨重彩的一笔。

三年前，阿里云开发者大会变身为云栖大会。更丰富的内容，更开放的战略，带来了更多的与会者和更激情热烈的现场互动。相应的，对于会场Wi-Fi服务的需求标准也在不断提升。那么，作为“万人大会”无线服务的专业户，云栖大会三年的“铁杆”服务提供商，锐捷Wi-Fi是如何为接近6万名嘉宾提供满意的无线服务，并树立起“万人Wi-Fi看锐捷”这样的无线体验标杆呢？

图：云栖小镇已成万人Wi-Fi服务的标杆场景

好体验 得益于细分深入的“场景植根”

场景，是锐捷无线解决方案的根基与核心。以本届云栖大会的主会场的所在地——云栖小镇国际会展中心为例，一共有7个区域需要无线覆盖，每个区域又自成一个Wi-Fi场景。比如：A区主会场预计开会期间并发峰值为4000个终端，区域面积为2000平方米，不仅需要为接入用户提供高密度无线覆盖，AP安装位置也必须隐藏起来，确保主会场的整体效果；B区的蚂蚁金服会场要求无线网络用户并发数能够满足1000人，但同时要确保“网红直播”所需要的高品质网络接入；C区为云栖大会会展中心新建建筑，要为主展厅、餐厅和大型会议厅实现满足4000人无线覆盖的全新规划；D区为临时搭建室外大棚，包含三个室外分展区和签到大棚，这4个区域均需要满足2000人的接入。

图：2017云栖大会无线网络覆盖区域

很显然，如此密集多变的会议场地，即使是不计成本地码放大量AP，也会因为相互间的网络信号干扰和相互冲突，最终影响到用户的实际无线体验。解决问题的根本之道仍然在于植根细分场景，进行“精打细算”。虽然对于锐捷的无线服务团队来说，已经有了前两届成功部署的经验，但是面对变化的场景需求，仍有两个重点问题需要解决：一是如何满足这次大会对于人员、互动环节的“新需求”，二是在新建区域和室外临时展区的无线部署能否按时提供满意的服务。为此，锐捷展开了反复多次的地勘、不同产品融合的方案设计，以及整体网络的优化测试。

图：锐捷工程师在现场进行网络保障工作

比如将针对主会场的无线高并发峰值，锐捷在设计部署时将50台AP安放在座椅下方，保证信号质量的同时，也满足了会场激情澎湃的气氛要求；在蚂蚁金融会场，原有的AP部署已经满足了会场的基本需求，此次又特别增补了10台高密型AP，用来支撑多个网红直播；在会展中心新建建筑区部分，通过新增55台吸顶式AP和原有30台室内定向AP融合，满足了这一场景的无线覆盖需求；在室外的临时搭建大棚部分，则部署了155台室内定向型AP和8台POE交换机。此外，锐捷还在云栖大会室外音乐会区域增设无线覆盖，满足了大家用手机直播现场演唱的需求。

当李健、吴莫愁，以及“被创业耽误的灵魂歌手”马云唱响《传奇》、《当我想你的时候》等歌曲时，无处不在的高速无线信号让朋友圈瞬间被激情刷爆！不止是各个会场和音乐节，在云栖大会的这几天，每一处的坐卧行走，满格Wi-Fi信号都如影随形，优秀的无线体验也获得了与会者的高度认可。

新标杆 来自于苦修的“达摩之路”

以“飞天·智能”为主题的本次云栖大会，达摩院的成立无疑是最大的看点之一。达摩一苇渡江，面壁九年，历经艰辛，潜心修行，终成开辟禅宗的“东土第一代祖师”。同样的，锐捷网络能够连续三年服务于云栖大会，并有信心喊出“万人Wi-Fi就看锐捷”的口号，也经历了长时间上下求索、苦心参研的“达摩之路”。

图：“达摩”代表了创新科技的求索之路

由于像云栖大会这样的万人Wi-Fi场景一般都具有“高密度、高并发、高带宽”的应用需求，可以说是无线搭建最困难的场景之一。因为同频干扰问题，会场部署AP越多干扰越严重，但如果部署数量不足又会面临信号盲点的尴尬局面。锐捷看到“传统放装AP+ 定向天线部署”的弊端，率先采用了先进的无线微蜂窝技术，降低了工程调试难度，节约施工时间。另外，像这次大会将AP放在座椅下方的部署形式，相比室内吊顶安装AP，不会造成信号自上而下覆盖又从地面反射，信号更容易控制。借助地面座椅位置对信号的阻挡，控制设备覆盖范围，优化干扰问题，从而提升用户容量，保障超高密度用户的接入，也让会场更为整洁统一。正是基于这样每一个细分场景，针对所有细节的不断打磨，才赢得了阿里、腾讯、苏宁这样的重量级用户。

不断的修心磨练，让锐捷研发出X-sense灵动天线、智分+、零漫游、WIS等创新的技术产品。有了这些“绝学”傍身，最终成就了今天锐捷在云栖大会上树立的Wi-Fi体验新标杆，，也为“无线实力派”再添加了浓墨重彩的一笔。