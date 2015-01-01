华为助力滴滴出行保障用户体验

北京小桔科技有限公司成立于2012年7月10日，其推出的滴滴出行是涵盖出租车、专车、快车、顺风车、代驾及大巴等多项业务在内的一站式出行平台，2015年9月9日由“滴滴打车”更名而来。

北京小桔科技有限公司成立于2012年7月10日，其推出的滴滴出行是涵盖出租车、专车、快车、顺风车、代驾及大巴等多项业务在内的一站式出行平台，2015年9月9日由“滴滴打车”更名而来；

截至2015年9月，第三方调研数据显示，滴滴出行已占据国内出租车叫车软件市场99%的份额。目前，滴滴每天实现300万出租车订单，超过300万的专车订单，峰值223万的顺风车订单，业务覆盖全国360个城市，服务超过3亿用户；

项目需求

滴滴出行之所以能够获得良好的用户体验，源于其后台的高性能计算和离线大数据业务，通过对用户出行信息精准的分析与预测，从而实现对车辆资源的有效调度。随着滴滴出行用户的激增，对于网络性能和可靠性有的要求越来越高，其现有数据中心在支持的网络规模、数据交换能力、网络可靠性等方面难以满足其业务发展要求，亟待升级。

本次滴滴出行新建数据中心专门用户离线业务，华为作为业界领先的数据中心网络解决方案供应商，针对滴滴出行的业务发展需求，提供了高性能、高可靠、易扩展的敏捷数据中心网络解决方案。

方案特点

本次网络升级涉及其内蒙新建数据中心，采用核心与接入二层网络架构，核心层全部采用华为CE12800系列交换机产品，接入层部分采用了华为CE6800系列交换机产品。

l 优化的网络结构

整个网络分为核心交换区、DCI互联区、运维管理区等部分，网络结构清晰，布局合理。

l 高性能

核心交换机CE12800最大可提供178T容量，11T槽位带宽，16个业务槽位；可提供高密度10GE、40GE和100GE接入，每槽位最大可提供48个10GE接口，或36个40GE接口，或36个100GE接口；同时还提供200ms大缓存板卡，有效缓解了高峰时段的网络拥塞，有效保障了用户体验。

l 高可靠

华为敏捷数据中心网络解决方案提供设备级、链路级、网络级三级可靠性：

1）设备级可靠性：主控板、交换网、电源、风扇灯关键部件实现冗余，单板和模块可热插拔；软件升级支持ISSU（In-Service Software Upgrade）, 可以有效减少软件升级过程中的业务中断时间；路由层面支持不间断转发NSF（Non-Stop Forwarding）和不间断路由NSR（Non-Stop Routing），可以有效解决发生路由故障后引发的路由震荡问题。

2）链路级可靠性：部署Eth-Trunk以太网链路聚合技术，通过将多条以太网物理链路捆绑在一起成为一条逻辑链路，实现增加链路带宽的目的。Eth-Trunk聚合组中捆绑在一起的链路通过相互间的动态备份，可以有效地提高链路的可靠性。

3）网络级可靠性：核心采用两台框式交换机集群，接入层采用盒式交换机堆叠，一方面可以减化管理和配置，另一方面可以实现链路故障快速切换，链路故障收敛时间可控制在10ms之内，大大降低了网络链路、节点故障对业务的影响。

l 弹性易扩展

华为敏捷数据中心网络解决方案提供设备级、系统级、DC级三级弹性扩展：

1）设备级弹性：CE12800提供多种密度、多种接口类型的业务单板；全正交架构，专业前后风道，为未来五年容量演进提供设计保障；

2）系统级弹性扩展：512节点的超大二层网络（VXLAN/TRILL），虚拟机在数据中心内任意迁移。

3）DC级弹性扩展：最大可扩展至32个跨地域的数据中心骨干节点互联（EVN），满足多数据中心业务扩展需求

客户价值

滴滴运维总监如是说：“华为产品与解决方案，名副其实，让我们放心更安心”。华为敏捷数据中心网络解决方案为滴滴出行提供了高性能、高可靠、易扩展的数据中心网络，实现了对离线大数据业务的可靠承载，满足了高性能计算的需求，有效保障了用户体验。该解决方案具有一定的先进性和代表性，对于中小互联网用户具有重要的借鉴意义。

华为目前已经成为全球领先的数据中心网络解决方案供应商，其产品和解决方案在全球都得到了规模应用。根据2015年IDC权威数据统计，华为数据中心交换机产品在中国区销售额名列第一，目前已经广泛应用于包括阿里、腾讯、百度、美团、唯品会等知名互联网企业。