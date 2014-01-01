华为大数据助太平洋保险卓越客户经营系统

近年来随着保险业务的迅速发展，生产系统和管理系统产生的数据呈几何级数增长，传统的数仓分析方法和竖井式架构已无法满足业务需求，且成本越来越高，亟需更优化的方法和工具。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息技术中心数据应用专家周枫说“随着华为与太保在大数据领域联合创新的持续推进，太保集团大数据应用重量级拳头产品客户数据ATM项目获得里程碑式的成功。该系统基于对大数据内存计算和全文检索等主流技术应用，和其在实际保险业务场景中“可支持PB级海量数据”、“多层级多维度60+关键字搜索”、“即时刻画、秒级呈现”、“与下游用户界面无缝衔接”等四大突出成果，为未来几年数字化工程，重构保险商业模式，实施“数字太保”战略奠定了基础！”

太平洋保险集团公司现开展寿险、产险、养老保险、资产管理、在线服务等专业保险业务，通过78家省级分公司构建了覆盖全国的营销网络和多元化服务平台，拥有近10万员工和30+万的保险营销员，为超过9000万客户提供全方位风险保障解决方案，以及投资理财、资产管理服务。

在云计算大数据技术日趋成熟的当今，保险机构通过对保险业务数据、客户信息和媒体信息的数据挖掘分析，可进行客户画像并分析客户属性，更准确地发现目标客户和更多的营销机会（客户挽留、交叉营销等），实现市场、渠道和产品的细分与创新，动态掌握保险市场需求的变化，提升市场竞争力。

近年来随着保险业务的迅速发展，生产系统和管理系统产生的数据呈几何级数增长，传统的数仓分析方法和竖井式架构已无法满足业务需求，且成本越来越高，亟需更优化的方法和工具。

针对上述问题，华为与合作伙伴基于业务实践推出了金融保险大数据解决方案。其中包括：大数据处理平台FusionInsight和大数据基础设施（服务器、存储、网络）

FusionInsight是企业级大数据存储、查询、分析的统一平台，包含基于开源Hadoop及其生态组件构建的Hadoop core核心，还包含了支撑企业级大数据业务的高级管理特性，支持客户快速构建海量数据信息处理系统。

整体解决方案构建在开放的华为大数据基础设施之上，通过采集源自产险、寿险和在线等系统的业务数据和外部数据，导入FusionInsight大数据平台进行分析处理，由业务应用系统最终实现日志分析、实时计算、LBS、客户一点通等业务功能。

经过近一年的努力，系统构建了统一负载的全量数据分析平台，采用X86服务器基础架构，统一的在线实时存储、处理、分析工具，支持PB级海量数据处理，系统性能还可随业务需求线性扩展，降低生产成本。

系统上线后满足超过200个业务系统和8000万客户的相关数据的挖掘分析需求；最大可支持4000个节点。基于Solr on HBase技术，平台向应用提供秒级提数，支撑最大并发用户数380个，平均查询响应时间为3S、数据下发时间10S。由此平台构建的太保卓越客户经营系统可支持多层级多维度60+关键字搜索、实现“即时刻画、秒级呈现”。

丰富的界面、向导式的安装和升级工具提供了高效运维模式，对原生接口进行了二次封装，实现用户界面无缝衔接，更方便应用开发。后续将进行数仓迁移、核保系统、数据挖掘洞见和统计报表（审计大数据）等应用开发。

未来，平台可线性扩展和支持多业务并发应用，多租户技术保证资源利用最优化，无缝对接分布式数据库MPPDB系统和超融合架构。太保将大数据推向更加广泛的应用，从已有的查询，推广至统计、预测和数据批级处理方面，推动保险业务智能化发展，为实现“数字太保”战略奠定基础。