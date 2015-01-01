开启无线列调改造新纪元 华为GSM-R首中兰新既有线改造

华为GSM-R解决方案中标兰新线既有线改造项目，这是国内首个450MHz无线列调改造线路。作为铁路行车安全的有效手段，无线列调长期以来在保证铁路运输生产中发挥着重要作用。

华为GSM-R解决方案中标兰新线既有线改造项目，这是国内首个450MHz无线列调改造线路。作为铁路行车安全的有效手段，无线列调长期以来在保证铁路运输生产中发挥着重要作用。但是，随着近年来铁路飞速发展，铁路运行速度不断提高、行车密度不断增大，铁路信息化建设的不断推进，传统的450M无线列调系统在语音通话质量，数据传输能力，互联互通性，保密性等方面已经无法满足现代化铁路安全行车的要求。同时，随着工信部停止450～470MHz无线电频率资源审批，450MHz无线列调系统将逐步退出铁路无线通信专网，全国采用450M无线列调的7万多公里铁路亟待改造。

作为新疆通往中国内地的重要铁路运输干线，兰新线地势复杂，地形地貌多样，途径安西，阿拉山口等全国主要大风区，气候环境恶劣。同时，兰新线和兰新客专存在多处并线区段，对于无线列调改造提出苛刻要求。兰新线作为全国第一个450M无线列调改造项目选用华为GSM-R解决方案改造现网无线列调系统。华为GSM-R解决方案基于成熟的GSM技术并针对铁路专用通信需求进行定制，满足现代铁路高速移动，信息化和列车自动控制的需要。依托领先的DBS3900分布式基站，华为GSM-R解决方案支持所有关键部件和传输链路的冗余备份，有效保障铁路安全行车无故障，已经国内多条高速客专线路成熟商用。同时，先进的多站点共小区功能以及高速移动切换算法的引入，保证列车在高速运行状态下信号传输稳定。创新的APM30室外机柜和RRU动力环境监控方案既能解决区间无站点，实现对于站点的全面监控，又能有效控制造价成本，实现经济效益最优。

兰新线无线列调改造为GSM-R系统后能大大提高列车无线调度通信运用质量，降低设备故障率及故障延时时间，满足铁路运输通信保障需求。同时将450MHz无线列调系统改造为GSM-R系统，能够满足客票上车、重载列车运用等新需求，符合国家无线电频率使用规定以及铁路总公司发展规划。

截止至今，华为GSM-R解决方案全球服务里程数已经超过60000公里，在哈大客专、广深港客专、杭长客专等多条时速超300km/h的高速客运专线成功商用，且分布式基站设备亦在大秦线、杭长客专、向莆铁路等20余条线路运用。华为将以创新的解决方案、优质的产品、完善的服务、基于全球化的交付及维护平台，与合作伙伴开放合作，为全球轨道客户建设更美好的全联接轨道。