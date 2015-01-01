 锐捷云课堂增强版扎根场景，做高校最好用的云机房解决方案

开学季，云课堂增强版邀你来上课！

河北师范大学

彻底解决还原卡问题，轻松助力机房运维。

管理痛：

后PC时代，PC+还原卡的问题日益凸显。随着硬件的报损，还原卡受限于只识别同批次硬件信息，导致新更换配件的终端无法实现统一管理，因为还原卡带来的终端故障成为第一头疼的管理事务。

学校开展VisualStudio、Dreamweaver，PS、Primere、SQL数据库等软件的教学应用。经常要有软件更新，工作量大。

方案简：

1台RCM1000-Edu云主机，51台Rain310E智能云终端，成功改造河北师范大学信息技术学院公共机房，增强版机房承接学院计算机专业实验课和数媒相关教师培训。

与传统PC+还原卡和同传软件相比，在系统和设备的管理上更高效，解决还原卡同传失败率高、硬件兼容性差、本身硬件故障等问题。大大解放了老师的管理工作量，让老师回归教学本身。

“到现在为止，没有任何问题，所有软件也都能流畅使用，比还原卡的管理有效多了，原先更新系统用同传得半天，现在10来分钟就搞定了。”—— 河北师范大学李老师。

三峡大学

增强版考试环境既快又稳，谁说云桌面不能承接考试？

该校公共机房除常规教学外还需承接上机考试，涉及语、数、英三门学科。近1000名学生的结业考试每次都是机房管理的大难题，校方考察过多家云桌面方案，受限于考试场景对可靠性的要求，始终没有找到放心的方案。

校方提出的要求：

①高可靠，保障考试系统的稳定运行，不出现教学事故；

②高性能，常规教学要承接，数据库、开发类软件以及部分平面及三维类软件要兼容能运行。

锐捷云课堂增强版，基于IDV技术架构，不强依赖于网络和服务器，虚拟机驻留在本地，当考试的时候无论出现断网还是服务器宕机都能保障考试环境的正常使用。

快：高效完成考前桌面环境准备，考试镜像制作后10分钟内完成108台终端的系统更新，将环境准备的效率提高10倍以上！

稳：运行稳定，考试无忧，历时2天15余场次考试稳定开展，提供了一间让老师放心的考试机房！

高可靠，断网能用；高性能，能跑3D；云课堂增强版给三峡大学公共机房建设提供了更优的建设方案，使用云课堂增强版后，考试机房管理so easy，常规教学支持，no problem!

云课堂增强版做场景创新先行者。针对高教机房性能及可靠性要求高的特点，采用全新IDV桌面虚拟化架构，继承了云机房集中管理、简化运维优势的同时，也解决传统云桌面架构（VDI）下虚机性能弱，外设兼容差，断网不可用，网络依赖度高的问题。上市5个月稳定在多个工科类专业高校机房开展AutoCAD、Adobe系列等高耗能软件课程。云课堂增强版是既融合VDI集中管理价值又兼顾PC性能的新一代云桌面解决方案。

图：部分使用学校

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