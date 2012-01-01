思科收购机器学习初创公司Perspica 强化AppDynamics平台

思科本周四对其未来计划做出了又一个意向声明，称计划收购一家名为Perspica的公司，该公司可利用机器学习实时分析数据流。

周四，思科对其未来计划做出了又一个意向声明，称计划收购一家名为Perspica的公司，该公司可利用机器学习实时分析数据流。

思科将把Perspica的技术与自己的AppDynamics产品相结合。今年年初，思科以37亿美元收购AppDynamics，它主要提供网络和应用监控及分析工具。思科并没有公布这次收购Perspica的价格。

在思科收购AppDynamics的时候，有分析师认为这次收购是CEO Chuck Robbins未来计划的一个核心部分。与其他传统技术公司一样，思科仍然处于自身重组阶段，以加速在优先领域（如安全、物联网、协同、下一代数据中心和云）的增长、同时削减在低增长领域的成本。

在收购AppDynamics的时候，思科有效地打入了应用性能监控工具这个新兴市场，这个被Robbins视为对思科未来增长至关重要的市场。从那时候开始，思科就快速地将AppDynamics技术整合到自己的产品组合中。

因此近日，思科公布了一系列基于AppDynamics技术、采用人工智能的新预测服务，旨在帮助客户预测他们IT系统中可能出现的故障问题。不过，思科也把AppDynamics作为自己的产品来维护，本周升级该平台增加了新的分析和“物联网”功能。

当明年初收购Perspica完成的时候，AppDynamics将可以整合自身技术进一步增强其监控能力。Perspica的专长是使用机器学习来实时分析运营数据，从而帮助客户找出他们应用和IT基础设施存在的问题，这也使得它非常适合AppDynamics，特别是考虑到企业生成的数据量不断增长的时候。

Constellation Research首席分析师、副总裁Holger Mueller认为，这次收购对于已经认可思科管理和监控应用的愿景的客户来说，也是有益的。“Perspica将重要的机器学习能力带给思科和AppDynamics，将围绕管理应用完善思科的愿景。”

思科企业业务开发副总裁Rob Salvagno在一篇博客文章中表示，Perspica的工程团队将加入AppDynamics，最终目标是整合两款产品。目标是为AppDynamics提供一个实时的智能层，让它能够更快地显示出更多数据。

AppDynamics首席技术官、产品开发高级副总裁Bhaskar Sunkara表示：“最终，这将是我们实现无限可扩展、快速跟上企业发展步伐的未来愿景。”