华为与重庆江北机场携手 实现智慧机场生态共赢

众所周知，民航行业的业务数据是至关重要的，数据传输效率及安全性对数据管道提出了极高的要求。对此，华为全球产品与解决方案副总裁曾兴云表示，此次华为在对重庆江北机场的智慧化建设中，提供了敏捷网络、无线eLTE及网络能源产品的规模应用。

近年来，随着国内民航业务的快速增长，全国各地机场开始大力开展智慧机场建设工作。就在近期举办的“云合物集 聚智领航——2017智慧机场建设与发展趋势高峰论坛”上，来自全国机场集团公司、机场行业相关指导和设计单位及机场行业的主流合作伙伴320+人齐聚一堂，共同探讨了智慧机场建设实践与未来发展趋势。

作为本次高峰论坛的主办方及东道主，重庆机场集团有限公司特别邀请与会嘉宾对重庆江北机场进行了参观指导。据了解，重庆江北机场包括三座航站楼，分别为T1航站楼、T2（国内）航站楼和T3A航站楼（国内及国际），总体航站区面积达到73万平方米，单体T3航站楼已超过北京T3，可保障每年3600万人次的吞吐量，未来规划将达到4500万吞吐。

业内人士不难发现，从3500万上升到4500万的吞吐量将是一个巨大的飞跃。这意味着，整个重庆江北机场需要从原先以调度指挥作业为主的建设方向，逐渐转向集成、可视、协同的建设模式。

从左到右依次是：华为企业BG中国区交通业务部总经理路海空，华为全球产品与解决方案副总裁曾兴云，华为企业BG交通解决方案部总经理王国钰

围绕“安全、效率、体验”为民航企业保驾护航

自从1957年，周恩来对民航系统做出重要批示：“保证安全第一，改善服务工作，争取飞行正常。”以来，中国民航各项建设工作一直围绕安全、效率、体验这三大方面展开。

众所周知，民航行业的业务数据是至关重要的，数据传输效率及安全性对数据管道提出了极高的要求。对此，华为全球产品与解决方案副总裁曾兴云表示，此次华为在对重庆江北机场的智慧化建设中，提供了敏捷网络、无线eLTE及网络能源产品的规模应用。华为高可靠的敏捷网络，使机场离港、航显、协同指挥等生产系统得到了安全稳定的运行，作为整个机场信息化建设的基础，华为的可靠通信网络，能够满足民航业务系统未来5-10 年发展需求。

此外，华为企业BG交通解决方案部总经理王国钰表示，华为对这三方面的支撑，首先体现在可视化上，包括安全可视化、运营可视化、服务可视化，通过有线、无线网络技术，利用安防、内通等相关技术，通过云数据中心平台帮助民航企业将端到端业务效率提升上去。

第二是安全，对于机场来说安全至关重要，包括反恐、治安在内，尤其各大赛事、集会期间尤为重要。而机场希望要在尽量少影响乘感受的前提下对安全进行提升。因此，华为从安全可视化出发，把前端的智能探索、检测到后端的智能分析、联动统一建立起来。

第三是体验，其实就是客户服务。在民航领域，因为气象条件的原因，大量航班延误所引发的旅客滞留屡屡出现，这就会直接引发客户不满意度的提升。而机场在服务效率方面，一方面要把滞留因素降到最低。同时，还要尽可能缩短航班起降时间，这就需要机场进一步提升自己的营运能力。华为通过移动、追踪、定位、大数据分析等技术，帮助民航企业快速准确的掌握乘客实际信息，以提升其在非航业务的营运能力。

另外，曾兴云补充到，在运营效率方面，华为利用eLTE专网建设，极大程度的提升了机场运营、管控调度的效率。在网络能源方面，采用了华为模块化UPS。而模块化UPS功率模块、旁路模块、控制模块等均可实现热插拔。一旦模块故障，机场机电部门即可维修，将失效模块下线搬出，备件模块插入上线，轻松实现5分钟运维。

秉承“平台+生态”战略 打造智慧机场生态体系

在各行各业向数字化转型的大背景下，民航企业也不例外，一直在积极推动智慧机场建设，并寻求多方支持，共同实现机场业务的数字化转型。

对此，曾兴云表示，华为始终坚持“平台+生态”战略，华为认为最熟悉行业特点的业内人士才最有发言权，而华为推出的“平台+生态”战略，也正是希望打造出一个具备创新、技术、行业专业性的生态体系，共同为行业数字化转型发力。

那华为都能够为合作伙伴提供哪些具体能力呢？对此，曾兴云表示，在整个行业数字化转型方面，会涉及到包括行业物联网、园区网络、云计算，以及大数据及大数据之上的云应用等等。这些都是华为所擅长的ICT技术领域，如物联网和末端移动技术，以及敏捷网络技术和云计算服务器存储、一体化云平台技术、大数据挖掘能力等等这些技术，华为都能够有效的支撑合作伙伴的需求，为其应用系统更好的与云计算、大数据、物联网衔接起来，以便于推出更为专业化的服务与应用。

另外，王国钰补充讲到，在整个智慧机场建设方面，华为主要从三方面做了技术支撑，一是要实现智慧首先需要做到可视，可视就是要做到全局可感知和全流程可视化。二是支撑可感知、可视化，这就需要在包括物联网、园区交换网，以及eLTE无线调度指挥网方面做文章。三是华为以一家IT、CP、云平台、网络技术提供商的身份，把具有专业独立软件开发和设计能力的软件伙伴集成在了一起，为客户最终提供了一个完整的智慧集成方案。

我们看到，在智慧机场项目中，华为与行业伙伴共同推进，形成合力。其中，行业伙伴最擅长的业务和应用与华为最擅长的ICT基础设施技术进行紧密融合，最终实现机场业务的数字化转型。

eLTE为机场协同工作提供有力保障

目前，重庆江北机场各个专业、部门之间的协同办公、调度，已经全面实现可视化、智能化、自动化的指挥调度，而这背后的eLTE网络可以说是功不可没。华为企业BG中国区交通业务部总经理路海空表示，华为eLTE是一个无线的地面服务解决方案，实现一张网络、一部终端，很大程度避免了过去因为沟通带来的效率低下，大幅度提高工作效率，有效降低管理成本。

据路海空表示，整个eLTE技术为机场实现了流程把控，整个派单、抢单可以完全通过eLTE实现，此外还实现了机场与航空公司之间、机场外专业部门的协同办公。另外，华为与合作伙伴基于GIS地图，实现对人员、车辆的定位、跟踪。机场车辆、人员非常复杂，对安全性要求非常高，eLTE可以跟踪到车辆是否超速、越界，如果一旦车辆进入非法区域能够及时进行报警、指挥。所以，应该说从安全和效率提升方面eLTE做了很大贡献。

同时，路海空还表示，目前民航总局要求机场要对以机场基准位置8公里范围内的应急救援工作负责。对此，华为eLTE为整个围界内提供了实时覆盖，同时也提供了应急预案。所以不管是从效率提升，沟通机制建立，还是总实时结算等各个方面，华为通过可视化连接、智能化连接，可视化终端实现整个机场工作效率的提升，运营能力的提升，从而也为旅客体验，为快速便捷通航提供了技术保障。

最后，路海空也表示，华为一直将民航行业视为战略投入行业，其中有产品开发的合作，也有市场方面的合作。作为战略投入行业，华为一贯坚持两大战略：一是聚焦战略，在整个行业内，华为聚焦在ICT基础设施平台，与合作伙伴形成优势互补；二是“平台+生态”的双轮驱动。华为认为在任何一个城市和行业的细分领域，都有深耕在这个行业的企业。所以，“平台+生态”双轮驱动战略和聚焦战略一直是华为在行业合作中不变的方向。

显而易见，重庆江北机场是智慧机场建设中一个十分优秀的样板，作为华为而言将进一步总结成功经验，与行业伙伴一起持续推进全国智慧机场建设的浪潮。