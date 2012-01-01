 思科视频协作Spark系列再增新成员，内置AI能力

日前，思科推出一款新的视频协作系统Cisco Spark Room 55。这是一款全集成式协作系统，部署简单，功能强大，性能优越，而且能提供非常好的音视频体验。

至顶网网络频道 10月23日 综合消息： 日前，思科推出一款新的视频协作系统Cisco Spark Room 55。这是一款全集成式协作系统，部署简单，功能强大，性能优越，而且能提供非常好的音视频体验，主打那些关注会议体验者的中小会议用户。这也是思科继今年6月发布视频协作系统Cisco Spark Room kit之后， Spark 系列又一款新的产品。作为思科Spark系列的产品，Cisco Spark Room 55同时具有Spark家族的诸多特性，比如，既支持企业自建部署，同时也支持Sprak云服务模式部署。值得一提的是，Cisco Spark Room 55还是一款高颜值的产品，其设计荣获了“2017年红点设计大奖”。

AI加持的集成化视频协作产品

一直以来协作沟通都是人们不变的需求。尽管不同时代可能技术手段不同，但人们对便利性、安全性、体验等的追求没有变化过。在协作领域，思科算得上是引领者，一直在不断创新以满足人们的这些需求。目前，在思科协作大家庭中，拥有统一通信平台、呼叫中心、协作会议、协作终端等重点产品，市场占有率过半，而且几乎每个产品都能在Gartner的相关魔力象限中位于最右上角，也就是最领先位置。

最新推出的Cisco Spark Room 55在思科协作大家族中属于终端系列。不过，虽然说是终端，但其本身其实也可以作为一个视频协作解决方案，其自带MCU，完全可以满足小规模的视频会议需求。

出身于视频协作领域名门望族的Cisco Spark Room 55拥有很多一般终端所没有的强大功能。比如，在视频上Cisco Spark Room 55具有专业的4K超高清显示屏，具备4K超高清的显示效果，同时提供更长的使用寿命和更低的显示延迟；它还采用业界首创的5K超高清摄像头，支持语音跟踪和人脸识别；其精密的扬声器系统和扩音器，能真实还原现场声音。这些确保了用户具有高质量的用户体验。

这款产品将摄像头、编解码器、显示器、扬声器和麦克风全部集成到单一设备中。而采用集成一体化可以大大简化安装和部署难度，非常适合中小型会议室使用。

智能化是这款终端的又一个主要特点。由于其中内置了AI芯片，可以实时识别出每一个参会人的脸部，从而可以非常方便和智能地识别出发言人，跟踪发言人，将最佳取景推送到显示屏上，实现全数字化自动取景。除了人脸识别之外，其AI功能还表现在听声辨位、自动变焦、自动唤醒和自动统计与会人数上，从而大大提升了会议功能和演示功能的智能程度，实现设备与会议室更加智能化的融合。

更好的用户体验

在人们日益关注体验的今天，用户体验也成为协作系统成败的关键，而Cisco Spark Room 55则集聚了众多思科的核心技术，从而能带给参会者更好地体验。

思科大中华区资深副总裁、产品部总经理魏松斌

“无论何时何地，思科协作体验伴你身边，这是思科协作理念，也会体现到我们产品的方方面面。”思科大中华区资深副总裁、产品部总经理魏松斌告诉记者，“比如，传统终端采用了可转动的摄像头，但摄像头的转动对演讲者和参会者会形成一定干扰，而这款产品采用固定的5K镜头，其拥有83°视野，完全可以满足需要。”

魏松斌说，而且由于没有了移动件，还降低产品损耗，延长了使用寿命。

还有，这款产品支持使用有线和无线连接进行内容共享。这一点看似很普通，但是也是体现思科技术的功力之处。与其他厂商相区别，Cisco Spark Room 55利用的是超声波来进行无线连接。据思科工程师介绍，没有采用常规的wi-Fi，而是采用超声波，可以简化处理流程，改善体验，而且可以还通过超声波穿墙后快速衰减来保证会议内容不被门外人窃取。

另外值得一提的是，Cisco Spark Room 55作为一款集成化的终端产品，同时还提供全面的定制化能力。比如，其控制终端可以与室内控制系统实现集成（如开关窗帘）。用户还可以把自己的流程与该产品集成，从而实现更个性化的视频协作系统。

魏松斌告诉记者，视频协作系统的技术演进是从满足基础的统一通信需求、到提升生产力，再到提供平台创新，支持客户化解决方案，也就是今天的数字化转型。目前思科在协作系统方面已经进入到为客户提供提供平台创新能力这个层级，而这一切的背后正是思科多年来在这个领域的技术积累和行业积淀。