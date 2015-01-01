华为发布VR OpenLab产业合作计划 推动构建完整的Cloud VR产业生态

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在第四届全球超宽带高峰论坛（UBBF 2017）期间，华为正式发布VR OpenLab产业合作计划，致力于推动Cloud VR产业的繁荣发展，促进技术创新，孵化商业场景，构建完整的Cloud VR产业生态。
华为携手合作伙伴共同开启VR OpenLab产业合作计划
根据Gartner2017年公布的新兴技术成熟度曲线，未来2年，VR将在游戏、视频、直播等领域全面爆发，而Cloud VR因具有终端轻量化和低成本化、支持云端渲染的特性，可以快速实现规模普及，将是未来VR产业发展的必然趋势。然而，Cloud VR产业的发展仍然处于市场培育期，需要整个产业携手推动成熟：Cloud VR对回传网络的时延及带宽提出了更高的要求，当前网络架构和技术还无法有效支撑；产业各方合作伙伴如何构建自己的价值点和商业模式，仍然有待探索。
VR Openlab产业合作计划的推出正是为了帮助上下游合作伙伴共同探索Cloud VR的产业发展道路。VR OpenLab将聚焦四大研究方向，包括Cloud VR的商业应用场景、Cloud VR业务解决方案、Cloud VR网络承载创新、运营商Cloud VR业务落地，通过端到端的产业合作弥合生态断点，从而全面推动VR的商用普及。
作为VR Openlab产业合作计划的发起者，华为将依托iLab实验室，重点投入支撑该合作计划的发展，包括1000m2研发实验室、端到端的网络设备、数十名高端专家，携手合作伙伴联合创新，推动商业成果落地。截至目前，已经有30家合作伙伴加入VR Openlab产业合作计划。
同时在UBBF 2017上，华为与合作伙伴共同展示了包括Cloud VR视频、Cloud VR游戏、VR现场直播、异地大空间VR电竞+竞技直播、VR社交健身、VR音乐等在内的诸多联合创新成果。
综合评分：8.3475 分
云能力：8.1 分
营业额：2202亿人民币[2012]
云服务：华为云计算网络
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