 Radware：医疗行业数字转型的5大关键注意事项

医疗行业正借助现代IT技术向医护转变，而这一转变却为人们的生活带来了风险。患者的医疗信息出现在网上之后，数据安全和应用可用性就必不可少。

医疗行业正借助现代IT技术向医护转变，而这一转变却为人们的生活带来了风险。患者的医疗信息出现在网上之后，数据安全和应用可用性就必不可少。医院和医疗实践正在对X光、CAT扫描、药物分配以及采用交互视频的外科手术等医疗应用进行数字化。此外，医护人员正在通过平板电脑、手机和其它设备实时访问所有医疗信息。

当涉及到医疗IT基础架构时，每一秒的时间都至关重要。此外，由于个人记录中的多数个人身份信息都包含在受保护健康信息(PHI)中，因此数据安全也需慎重考虑。考虑到可能导致死亡的灾难性后果，医疗行业网络必须具备最强的抗干扰能力活力，并且得到很好的保护。

数字转型意味着IT转型

在设计并管理数字化医疗基础架构时，任何医疗行业的IT专业人士都必须解决5个问题。

延迟是致命的——如果在医疗专业人士需要时医疗信息却不可用，那么患者的健康就会受到影响。应用及数据必须随时都受到保护，否则生命就会受到威胁。医护人员获取记录的时间越长，医护质量就会呈指数级递减。

操作可视性至关重要——医疗机构必须为应用和数据访问定义SLA。根据设计和提供高质量医疗服务的重要性，不同的应用有不同的SLA。一旦定义了SLA，IT企业必须配备可以监控IT基础架构是否遵守SLA以及可以识别并部署解决方案的工具。

医疗数据很庞杂——医疗行业中采用的许多应用和诊断工具都是可视化的，而且包含大量具有高分辨率图像的数据。体检文件很庞大。X光的平均大小为8MB，其它成像系统可以生成大小超过100MB的文件。患者检测报告的平均大小接近200MB。这就意味着网络基础架构必须支持高带宽文件传输。这些传输必须快速安全地进行。应用交付技术必须提供高性能加密措施和应用加速技术，以便及时访问医疗记录。

黑客的目标也是数据——端点防护以及外围和网络安全解决方案必须限制对PHI的访问，只有拥有有效凭证的专业人士才可以访问。IT企业必须部署类似于椭圆曲线密码体制(ECC)的最新加密标准。恶意软件，特别是勒索软件很猖獗。安全就意味着医疗设施需要可以保护资产免遭恶意站点、电子邮件和漏洞利用侵扰的出站SSL检查解决方案。

可用性决定一切——从监控器和诊断设备到存储系统、服务器、平板电脑、手机和其它设备，所有数据都是通过这些有线和无线设备在医疗设施中传送的。强健的IT架构可以消除单点故障，确保任何人都可以随时随地地访问信息。服务器负载均衡(SLB)和全局服务器负载均衡(GSLB)等技术可以创建能够保证应用和数据访问的环境。

生命危在旦夕时要分秒必争

当业务真的会影响到人们的生活时，最重要的就是确保服务不受影响。医疗行业的数字转型意味着必须搭建强健且有活力的网络基础架构。对医疗信息传递和安全的任何负面影响都可能对患者隐私和最终康复产生深远的影响。