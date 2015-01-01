 Radware：医疗行业数字转型的5大关键注意事项

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
医疗行业正借助现代IT技术向医护转变，而这一转变却为人们的生活带来了风险。患者的医疗信息出现在网上之后，数据安全和应用可用性就必不可少。医院和医疗实践正在对X光、CAT扫描、药物分配以及采用交互视频的外科手术等医疗应用进行数字化。此外，医护人员正在通过平板电脑、手机和其它设备实时访问所有医疗信息。
当涉及到医疗IT基础架构时，每一秒的时间都至关重要。此外，由于个人记录中的多数个人身份信息都包含在受保护健康信息(PHI)中，因此数据安全也需慎重考虑。考虑到可能导致死亡的灾难性后果，医疗行业网络必须具备最强的抗干扰能力活力，并且得到很好的保护。
数字转型意味着IT转型
在设计并管理数字化医疗基础架构时，任何医疗行业的IT专业人士都必须解决5个问题。
生命危在旦夕时要分秒必争
当业务真的会影响到人们的生活时，最重要的就是确保服务不受影响。医疗行业的数字转型意味着必须搭建强健且有活力的网络基础架构。对医疗信息传递和安全的任何负面影响都可能对患者隐私和最终康复产生深远的影响。
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
第三届中国（广东）国际“互联网+”博览会
让云监控打赢企业数字化转型之战——Dynatrace AI、全栈式、 自动化云性能监控， 为企业云化业务护航
【IT最大声9.30】为未来时代做准备，微软进军量子计算
Microsoft Ignite 2017
连接 智能 共赢-Engage 2017销售易用户大会