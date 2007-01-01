30岁程序员的选择，一线OR二线？

最后，希望大家明白，回到二线城市不等于自我否定，并不是因为在一线城市混不下去，而是因为选择了更适合自己的路。

作为一个30刚出头的IT行业从业者，先介绍下我自己的情况。虽然不具有代表性，但是也可以作为一个参考。本人08年本科毕业于一所还算不错的211大学计算机专业（04年去的时候综合排名38，毕业走时排名45，我对不起母校。。。）。工作一年后，觉得自己水平太差，又去一所985高校读了研究生，12年毕业。毕业后在北京工作了3年多，最后由于各种原因，还是回到了家乡的二线城市，买房结婚生子。目前工作时间加一起也有6年了。身边的本科同学，在这个行业已经工作9年了，研究生同学也都工作5年了，都是30刚出头的样子。所以对IT这个行业，对30出头的从业者的压力和困惑，对一线和二线城市的生活都有一定的了解。

我的大部分同学毕业后都留在北上广深一线城市，有些现在还在做研发工作，敲着代码加着班，不过也都已经作为技术主干或者是高级工程师。有些人在一个细分的技术领域做了很多年，技术能力和职业发展也遇到了瓶颈，但是因为比较安逸，也懒得跳槽。有些做得比较好的，已经开始做一些项目管理和技术管理的工作，由技术人员转为管理人员。还有一部分同学，从一线城市回到二线城市，买房结婚生子；也有少数同学换了行业，去做其他的行业或者自己创业。

先来说下一线工作的同学们，他们居住在一线城市，大多数租着房子，有的结了婚，有的还没有结婚，拿着看似耀眼的薪水，实际上的苦逼只有自己心里清楚（因为我曾经也是苦逼的过了3年多）。很多一线城市工作的同学，结婚了之后，把爱人安排在二三线城市带小孩，或者是爱人和自己在一线城市工作，小孩在二三线城市和由父母带着，其中的酸甜苦辣也只有自己最有感触。一想到自己就这样过完下半辈子，真的感觉生活无望，渐渐的人都变得麻木了。30岁，安身立命之年，成家的已上有老下有小，没成家的又被催着买房结婚，但是一线城市哪是那么容易扎根的呢（少数天资聪慧，家境雄厚的，请忽略）。

就拿我了解的北京为例，想留在北京扎下根的第一个问题：北京户口。

没有北京户口在京买房要五年连续社保；没有北京户口没有摇号的资格也就买不了车；没有北京户口孩子不能上公立的学校，更不要说上好的学区了，考大学也要回到户口所在地去考。其他的小问题就不要说了。怪不得当初一个师姐拿到了百度的offer，最后还是去了一家研究所，每个月5千多块钱，但是给户口。

第二个问题：买房，

北京目前房子的均价在5万一平。12年我毕业的时候均价在2-3W一平，我的工资8000，扣完到手不到7000。第一，没户口，没资格买，第二，有户口也买不起。拿个2012年80平的两居室举例，25000一平，总价要200万，家里砸锅卖铁凑30%首付也要60万，贷款140万，30年，每个月要还7、8千。2017年房价的买房压力我就不给大家计算了，自行脑补吧。不过确实有少部分同学搭上了房价上涨的末班车，在一线城市买了房子。现在身价也都至少4-500万，不过这些都是少数。

没户口，没房子，又到了谈婚论嫁的年龄，压力只有自己知道。有的人会说你能力太差，工资太低，家里太穷。可是像我一样的，应该是多数吧，当然每个人的情况都不一样，我的例子也是供大家参考。本以为努力工作，工资会涨，但是随着我工资的增长，房价出现了跳涨，工资的涨幅最后没有追上房价，结果就是留下的希望越来越小。最后在媳妇怀孕后，毅然决然的离开了熟悉的工作和生活环境，回到了二线城市。

一线城市有他的好处，更高的薪水，更多更好的工作机会；但是也需要你承受着很大的压力，还有槽糕的生活环境（合租房+挤地铁+吸雾霾）。相对而言，二线城市比一线城市工作机会少，好的成长机会也少，工资还低。以前在北京，发了年终奖去扫两个iPhone也不心疼，每年还可以攒下一些钱，现在回到二线城市感觉攒钱难多了。不过也都是有利有弊，二线城市生活压力相对小，房价低，工作强度低，有更多的时间照顾家庭和小孩，生活环境也要好很多，所以二线城市更适合过安稳平淡的家庭生活，而一线城市更适合那些愿意拼搏奋斗的人。

其实没有哪种选择是最好的，只有更适合自己的。在选择前也要综合衡量自己的情况，不要因为一时的冲动，或者还没有准备好，就做决定。我从来没有因为自己回到二线城市而后悔，因为我了解自己的情况，也知道什么对我来说更重要。每天下班陪我的乖儿子在小区里溜达，我感觉很满足。

写到这里也差不多了，需要继续工作了（庆幸自己在二线城市找了一份有兴趣做的工作）。继续研究华为最新出的一站式devops平台：华为软件开发云。公司领导十分重视，我也要多了解最新的技术和趋势，大家有兴趣的都可以了解下。

最后，希望大家明白，回到二线城市不等于自我否定，并不是因为在一线城市混不下去，而是因为选择了更适合自己的路。不要觉得离开就是认输，如果你混的不好，留在一线城市也不会让你混得更好；而那些年轻有梦想的，也要继续在一线坚持住，二线城市还真不一定适合你。不管你做了什么样的选择，坚持下去，人生的路还很长。加油！