微服务——程序员的自我修养

微服务在2016年成为仅次于物联网和认知计算的第三热门技术，微服务究竟有何等神通，让ThoughtWorks、Netflix、Amazon、Uber等公司趋之若鹜？

微服务在2016年成为仅次于物联网和认知计算的第三热门技术，微服务究竟有何等神通，让ThoughtWorks、Netflix、Amazon、Uber等公司趋之若鹜？

传统应用之殇

版本发布·千年等一回 在过去传统企业应用开发模式下，每当遇到需求要修改时，不得不按照大颗粒系统发布版本，瀑布式的版本计划困住了程序员那优雅的双手。

应用升级·祝你平安 应用无法做到永远在线，大版本升级时，不得不停机中断服务。一个小小的问题就有可能带来整个系统的崩溃。

技术选型·独角戏 技术实现单一，需要想办法用一种技术解决所有问题。每个问题都变成钉子，每个方案都被当成锤子。

微服务·初见

如何解决传统应用开发模式逐渐暴露出来的牢骚？随着领域驱动设计、持续交付、按需虚拟化、基础设施自动化、小型自治团队等实践的流行，微服务架构逐渐地被广大勤劳智慧的架构师们归纳总结而出：

微服务架构风格，描述的是一个大型复杂软件应用系统由若干个微服务组成。系统中的各个微服务能被独立部署和扩展，每个微服务还能提供一个稳固的模块边界。各个微服务之间是松耦合的，微服务很小，专注于做好一件事情。微服务框架带了良好的技术异构性、弹性、扩展性，它的简化部署为持续交付提供了巨大推动力。

微服务·爱你在心口难开

事实是大量传统应用在微服务改造过程并没有想象的那么顺滑，虽然微服务带来的好处多多，同时也引入了很多新的挑战，如：

?分布式编程难度大、有风险：分布式编程难度更大，远程调用更慢且总存在失败的风险

?需处理分布式系统的一致性：对分布式系统来说，保持一致性非常困难，意味大家都要处理最终一致性

?增加运维复杂性：需要一个成熟的团队（机制）来管理大量需要频繁部署的服务

那么，是否该用微服务架构？什么时候用微服务架构？该用什么样的微服务架构？怎么用微服务架构？遗留业务如何快速迁移上云？微服务化之后繁杂的微服务如何管理运维？

微服务·多了“引擎”两个字

如何解决以上问题？

你也许希望有一个开发框架，能够帮助各企业和开发者最大化的降低应用微服务化的门槛。

你也许希望有一些工具，能够有力支撑企业在微服务架构下的高效开发。

你也许希望有一个平台，能够帮助企业和开发者全方位管理改造后的大量微服务。

你也许希望有一位领先微服务改造专家，能够给予专业的微服务化解决方案指导。

微服务引擎CSE是全新的企业级微服务开发与管理平台，包含了微服务SDK、一系列配套的开发工具以及一站式微服务应用管理平台，致力于为企业提供0门槛服务化改造，为企业提供微服务全生命周期管理服务。在CSE上线之前先让我们露出一小部分核心性感的特性刷新你的微服务观。

1.开放是一种人生境界

CSE支持多开发模式多语言多协议，传统应用改造0门槛。无论遗留应用是SpringMVC、透明代理、亦或是JAX-RS的开发模式，业务代码0改动就可以完成微服务改造。无论你是倾心GO语言还是青睐JAVA，无论你是执着REST协议还是钟情RPC，没有做不到，只有你想不到。同时，CSE-SDK还兼容spring-cloud主流社区，保持与业界生态能力互通。

2.用一杯咖啡的时间完成微服务改造

CSE黑科技助力传统应用0修改服务化。当然开发者可能已经写好了一些微服务或者真的一丁点儿都不想改动遗留代码。CSE提供了一项黑科技，支持非侵入接入微服务治理。给你一个微服务摇篮，让遗留应用无缝接入CSE微服务治理与管控平台，让你的应用安全可靠舒心。

3.周末再也不想接到加班电话？

一站式微服务应用管理云服务，服务论剑随时随地：在微服务开发完毕之后，繁杂的微服务实例如何管理、如何监控、如何运维？微服务引擎的一站式微服务应用管理平台，提供微服务全生命周期管理，提供微服务治理、微服务安全管理、灰度发布、分布式事务等等特性。让你享受谈笑间樯橹灰飞烟灭的商业快感！

10月31日，微服务引擎即将震撼上线，预知更多精彩预告请访问华为云社区：https://portal.huaweicloud.com/ydcomm

PS：我们还有专业的微服务解决方案团队，提供一站式解决方案支持哦！