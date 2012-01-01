思科推出业界首个基于人工智能的预测服务

思科今日宣布推出全新服务组合，使IT部门重回企业发展的领航者之位。这一基于人工智能的预测服务组合能够帮助企业预测IT故障，规避风险，降低维护成本，同时获得业务转型所需的必要技能。

思科今日宣布推出全新服务组合，使IT部门重回企业发展的领航者之位。这一基于人工智能的预测服务组合能够帮助企业预测IT故障，规避风险，降低维护成本，同时获得业务转型所需的必要技能。当前，不断扩大的技能缺口已经对业务连续性和增长构成了严重威胁。思科全新关键业务服务和高价值服务提供了高级预测与预防能力，可支持企业在应对这一挑战的同时，仍然能够将更多的IT预算用于技术创新。

思科首席执行官罗卓克表示：“当今世界正在飞速发展，要想取得成功，企业必须获得最优秀的IT人才与最出色的服务。通过充分利用人工智能与机器学习技术来应对关键IT难题，思科的全新服务组合将真正帮助客户充分利用宝贵的时间，着重解决不断扩大的IT人才缺口问题，以便在未来保持出色竞争力。”

前所未有的情况是，企业正求助于IT部门来为自己创造新的收入流。与此同时，数字化技能的短缺和人才技能缺口使得企业面临丧失竞争力的重大风险。思科全新的预测服务组合包含独有的专业知识、智能与自动化技术，可帮助企业最大限度地减少技能缺口的影响，让技术人才能够专注于加速创新。

思科今天为其服务组合推出了两个新成员：关键业务服务和高价值服务。这两款新服务充分利用了人工智能和机器学习技术的强大力量与智能，可通过帮助企业优化IT人才、提高知识与技能水平，解决自身面临的紧迫难题，最终全面加深与最终用户及客户的关系。

思科关键业务服务：

当前，技术环境越来越复杂且瞬息万变，企业希望能够积极主动地应对这些挑战。思科推出了一种名为关键业务服务的全新订阅服务组合，在基本的优化之上提供了更多能力，包括分析、自动化、合规和安全性等。所有这些能力将由思科高级服务技术专家实施，旨在帮助客户建立一个安全、高效、敏捷的技术环境。关键业务服务将能够支持客户大幅减少人为错误，充分利用思科产品与解决方案，同时创建一个安全的IT环境。这些新一代优化服务可支持企业：

降低复杂性与成本 ，充分利用自动化、编排和技术专业知识。

，充分利用自动化、编排和技术专业知识。 提升业务敏捷性与加速转型， 充分利用高级分析和机器学习能力来获取关键洞察，优先关注基础设施与应用建议。

充分利用高级分析和机器学习能力来获取关键洞察，优先关注基础设施与应用建议。 降低风险，充分利用自动化合规与补救服务，以及强大的安全组合，包括用于防护威胁的突发事件响应服务等。

根据IDC 2017年的商业价值研究报告，这些全新关键业务服务可帮助企业将停机时间减少74%，将问题解决速度加快41%，同时将运营成本降低21%。

思科高价值服务：

为帮助企业更有效地利用高级软件、解决方案和网络，思科推出了名为高价值服务的新一代技术。这一组合构建于我们行业领先的产品支持服务基础之上，充分利用了我们的分析技术、注册技术、专业知识和庞大规模，旨在为客户带来预先打造的服务或客户指定要求的服务，让客户能够从其IT投资中更快实现更高价值。

软件支持 ：支持思科软件。全新高价值服务特性包括：多级服务选项，除了基本级别（反应式）支持外，还提供了增强服务和高级服务。

：支持思科软件。全新高价值服务特性包括：多级服务选项，除了基本级别（反应式）支持外，还提供了增强服务和高级服务。 解决方案支持： 为思科硬件、软件和第三方合作伙伴解决方案提供了从首次致电到问题解决的集中支持。解决方案支持是针对Cat 9000/DNA的默认服务，可显著提升客户体验。

为思科硬件、软件和第三方合作伙伴解决方案提供了从首次致电到问题解决的集中支持。解决方案支持是针对Cat 9000/DNA的默认服务，可显著提升客户体验。 网络支持：思科尊享技术服务(Technical Services Advantage)提供网络级支持。

IDC的“2017年全球数字化转型（DX）领导者调查”显示，企业缺乏数字化技能被认为是成功实施数字化转型的最大挑战。针对此挑战，寻求实施数字化转型的公司正创造性地寻找其他人才来源，以实现其数字化战略。IDC预测，在2017-2020年期间，直接数字化转型投资将高达6.3万亿美元。在这一投资中，2.6万亿美元将投向具备数字化转型专业知识的第三方服务公司。

来自IDC的Chris Barnard表示：“对于一些企业而言，当前的业务环境正在飞速演变，使得他们很难跟上数字化转型的步伐。为此，他们依赖于大型合作伙伴所具备的技能、专业知识和能力，来应对人才缺口挑战。通过与具备雄厚知识与广泛IT技能集的IT厂商密切合作，企业将能够跟上技术的发展，有效应对瞬息万变的市场情况，最终能够全力推进创新。”

思科最近发表的“服务环境”报告显示，企业希望从IT服务中获得的最主要优势包括：填补关键人才或技能差距，获得独有的专业知识或能力，以及让内部员工重新致力于其他优先事项。此外，IT服务能够在其中发挥最重要作用的战略性挑战包括：允许IT专注于战略优先事项，不必为保持系统运行而分心，以及提高其通过实施新技术以支持业务优先事项的速度。

作为公司的第二大业务，思科服务提供了客户亟需的经验、人才与技能。思科服务能够全面提升团队的能力，可凭借卓越的创新、丰富的专业知识、出色的灵活性、强大的学习能力和对于服务质量的专注，帮助客户显著加速业务增长，同时大幅降低风险。我们的服务涵盖整个IT生命周期，包括顾问、优化、培训和技术服务等，能够支持所有主要的IT架构。

渠道合作伙伴：合作伙伴对于思科服务业务至关重要。无论思科合作伙伴是已经具有服务实践，还是希望建立新的实践，思科增强的服务组合均能够帮助其合作伙伴推出端到端的客户解决方案。借助关键业务服务和高价值服务，合作伙伴可以发现服务机遇，深化与客户的关系，并赢得更多新客户。如需了解更多信息，请单击此处。

支持引言

Alatau Services Technologies

“我们与思科服务已经合作了九年，我们将思科强大的技术支持能力与我们自身的服务完美结合在一起，为重点客户提供全面的服务。在合作过程中，我们与思科专家建立了紧密的协作关系。通过将思科尊享技术服务突发事件管理服务与我们的专业知识和24x7全天候本地语言支持相结合，我们在过去三年里将客户网络的突发事件数量减少了30%。我们将继往开来，不断加深与思科服务的合作关系。”——Vitaly Sychev，Alatau Service Technologies公司总监

Bell

“我们与思科保持着紧密的服务合作关系，这让我们能够为客户持续提供出色体验，并不断赢得新客户。思科关键业务服务可在计划内网络变更活动期间提供宝贵指导和智能服务，帮助企业正确配置新技术，或安全地进行重新配置，从而减少问题和停机时间。”——Craig Hudgins，Bell公司技术架构高级经理

Oncor

“思科关键业务服务对于帮助我们转型成为思科新一代敏捷数据中心意义重大。我们希望不断提高速度和敏捷性，以便更好地服务我们的1000万位客户。思科专家在此次转型中为我们提供了宝贵的建议，借助思科全新的分析和自动化技术，我们显著加快了新技术的采用速度，并大幅改善了客户体验。”——Tom Kelly，Oncore公司网络总监