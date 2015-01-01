教育变革势不可挡 新华三探索信息技术与基础教育深度融合

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10月19日，面向全国基础教育信息化的“2017年信息技术与基础教育融合研讨会”在南京成功举行。本次研讨会由南京市教育网络安全和信息化领导小组办公室主办、新华三集团协办，来自全国各省市教育信息化专家领导出席会议，共同探讨物联网、云计算、大数据等新技术在普教信息化中的应用与实践，探索合理配置教育资源、扩大资源覆盖面、提升教育质量和效率的科技捷径。
江苏省教育信息化中心主任、江苏省电化教育馆馆长吴胜东，南京市教育网络安全和信息化领导小组副组长、办公室主任、市教育局副局长潘东标，南京市江宁高级中学校长徐斌，新华三集团副总裁、云计算产品线总裁吴健等领导出席会议并致辞。
基础教育信息化：功在当代 惠泽千秋
“十三五规划”明确提出，基础教育要充分利用信息技术手段，推进教学内容与模式的变革，促进学生全面发展，实现更加公平的基础教育。
作为普教信息化建设的先行者之一，新华三与南京市教育局深入合作，实现了从云、数到网、端的落地和实践。借助新华三的H3C CAS系统和华三云彩虹技术，南京市构建起统一的教育云平台；借助新华三的数据中心和无线城域网解决方案，江宁区在南京市率先建立起校园安全与监控网络；借助新华三的物联校园解决方案，大光路小学首先实现了对学生的安全、健康、学习数据的收集和分析，为学生营造了安全、阳光的成长环境。
南京市教育网络安全和信息化领导小组副组长、办公室主任、市教育局副局长潘东标
南京市教育局副局长潘东标表示：“基础教育信息化是一件功在当代、惠泽千秋的事业。希望新华三继续提供强大的新IT技术平台，实现与教育模式的深度融合，为推动教育变革做出更大贡献。”
新华三：与时俱进推动教育大变革
作为全球新IT解决方案领导者，新华三在基础教育领域持续深耕，已服务于全国150多个“三通两平台”的云数据中心、500多个教育城域网和5000多家中小学。
新华三集团副总裁、云计算产品线总裁吴健
新华三集团副总裁、云计算产品线总裁吴健表示：“新华三一直密切关注着教育信息化的发展趋势，不断利用自身的行业经验和研发能力，为教育信息化建设提供技术支撑。”
智多芯：新华三发布智慧教室网关
在本次会议上，新华三分享了全新的“智慧教室”解决方案，并发布了其核心组件之一——“智多芯” 网关。
新华三“智慧教室”解决方案覆盖了教学、考评、校园安全与服务等应用场景，让教育的现代化和个性化成为可能。“智多芯”网关产品则结合中小学的实际环境与需求，将SDN控制平台、本地中枢服务器、第三方应用集成、大并发接入、扩展接口等合为一体、化繁为简，为“智慧教室”的构建打下坚实基础。
智慧教室展区新品“智多芯”智慧教室网关展示
三通两平台、云学堂、物联校园等更多展示
教育，是百年大计。未来，新华三将继续推进新IT技术与教育行业的深度融合，助推教育信息化进一步向纵深发展，助力普教、职教、高教等各级人才培养，引导教育资源合理配置和教育公平的实现，为数字经济发展和教育强国目标的实现注入生机蓬勃的新动能。
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