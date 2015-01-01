教育变革势不可挡 新华三探索信息技术与基础教育深度融合

教育大变革势不可挡。继7月在西安电子科技大学举办“高校信息技术融合应用研讨会”后，紫光旗下新华三集团再一次将教育信息化的探索延伸到了基础教育领域。

10月19日，面向全国基础教育信息化的“2017年信息技术与基础教育融合研讨会”在南京成功举行。本次研讨会由南京市教育网络安全和信息化领导小组办公室主办、新华三集团协办，来自全国各省市教育信息化专家领导出席会议，共同探讨物联网、云计算、大数据等新技术在普教信息化中的应用与实践，探索合理配置教育资源、扩大资源覆盖面、提升教育质量和效率的科技捷径。

江苏省教育信息化中心主任、江苏省电化教育馆馆长吴胜东，南京市教育网络安全和信息化领导小组副组长、办公室主任、市教育局副局长潘东标，南京市江宁高级中学校长徐斌，新华三集团副总裁、云计算产品线总裁吴健等领导出席会议并致辞。

基础教育信息化：功在当代 惠泽千秋

“十三五规划”明确提出，基础教育要充分利用信息技术手段，推进教学内容与模式的变革，促进学生全面发展，实现更加公平的基础教育。

作为普教信息化建设的先行者之一，新华三与南京市教育局深入合作，实现了从云、数到网、端的落地和实践。借助新华三的H3C CAS系统和华三云彩虹技术，南京市构建起统一的教育云平台；借助新华三的数据中心和无线城域网解决方案，江宁区在南京市率先建立起校园安全与监控网络；借助新华三的物联校园解决方案，大光路小学首先实现了对学生的安全、健康、学习数据的收集和分析，为学生营造了安全、阳光的成长环境。

南京市教育网络安全和信息化领导小组副组长、办公室主任、市教育局副局长潘东标

南京市教育局副局长潘东标表示：“基础教育信息化是一件功在当代、惠泽千秋的事业。希望新华三继续提供强大的新IT技术平台，实现与教育模式的深度融合，为推动教育变革做出更大贡献。”

新华三：与时俱进推动教育大变革

作为全球新IT解决方案领导者，新华三在基础教育领域持续深耕，已服务于全国150多个“三通两平台”的云数据中心、500多个教育城域网和5000多家中小学。

新华三集团副总裁、云计算产品线总裁吴健

新华三集团副总裁、云计算产品线总裁吴健表示：“新华三一直密切关注着教育信息化的发展趋势，不断利用自身的行业经验和研发能力，为教育信息化建设提供技术支撑。”

智多芯：新华三发布智慧教室网关

在本次会议上，新华三分享了全新的“智慧教室”解决方案，并发布了其核心组件之一——“智多芯” 网关。

新华三“智慧教室”解决方案覆盖了教学、考评、校园安全与服务等应用场景，让教育的现代化和个性化成为可能。“智多芯”网关产品则结合中小学的实际环境与需求，将SDN控制平台、本地中枢服务器、第三方应用集成、大并发接入、扩展接口等合为一体、化繁为简，为“智慧教室”的构建打下坚实基础。

智慧教室展区新品“智多芯”智慧教室网关展示

三通两平台、云学堂、物联校园等更多展示

教育，是百年大计。未来，新华三将继续推进新IT技术与教育行业的深度融合，助推教育信息化进一步向纵深发展，助力普教、职教、高教等各级人才培养，引导教育资源合理配置和教育公平的实现，为数字经济发展和教育强国目标的实现注入生机蓬勃的新动能。