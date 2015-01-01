华为发布智简网络，以“智慧”释放超宽带的力量 

在第四届全球超宽带高峰论坛期间，华为产品与解决方案总裁汪涛面向全球发布智简网络，通过打造“智慧”、“简单”、“超宽”的超宽带网络，帮助运营商应对未来不确定性业务所带来的挑战，使能其在B2B、B2C、B2H等不同业务领域的新增长。

在第四届全球超宽带高峰论坛期间，华为产品与解决方案总裁汪涛面向全球发布智简网络，通过打造“智慧”、“简单”、“超宽”的超宽带网络，帮助运营商应对未来不确定性业务所带来的挑战，使能其在B2B、B2C、B2H等不同业务领域的新增长。

华为产品与解决方案总裁汪涛作“以智慧释放超宽带力量”主题发言

智能社会时代，全球超宽带产业迎来了全新的发展机遇：运营商的视频用户规模呈现爆发式增长，百万企业上云成为大势所趋，领先国家相继发布5G商用时间表……然而运营商的基础网络依然存在运营系统不敏捷、运维难、应对网络安全威胁手段单一等问题，难以满足未来不确定性业务的发展需求。

“物理世界中，‘智慧’交通可以解决不确定的交通网络所带来的拥塞、社会效率低下等问题，那么‘智慧’网络也可以帮助我们应对数字世界的不确定性；而‘简单’则是实现‘智慧’的必要手段，可以极大地加速‘智慧’注入网络的进程。”汪涛表示。

华为推出智简网络以支撑运营商应对未来业务的不确定性。具体而言，智简网络具备三大特征：智慧、简单、超宽。

“智慧”，包括业务运营智能化和网络运维的智能化，运营商网络走向“智慧网络”将经过三个阶段，分别是“自动化”、“自优化”和“自治”。“自动化”指业务发放、网络部署和维护的自动化，通过网络管理和控制单元的一体化，打通新建SDN网络和传统网络，实现业务的一点即开通和发放流程全自动化；“自优化”指在自动化的基础上，进一步引入智能分析单元，实时采集网络数据、感知网络状态，基于业务和网络SLA承诺生成优化策略，使能网络从开环配置走向闭环优化；“自治”则是进一步增强分析单元的“智力”水平，引入人工智能和机器学习算法让网络具备自学习能力，从给定的静态策略演进到基于自学习的动态策略，最终实现网络自治。

“简单”，首先是要用IT的思维对CT的烟囱式网络进行架构性的优化，解耦为弹性可靠的网络承载层和灵活敏捷的网络业务层，打造极简架构，实现网络资源的快速灵活调整；其次是采用统一的组网协议收编众多的IP组网协议，让网络组网标准化，业务配置模型统一，从而降低运维和配置难度；同时通过OTN到CO减少网络汇聚的层次，实现任意两点间一跳直达，降低网络时延，提升业务体验，打造扁平化拓扑。

“超宽”则是强调超宽管道泛在化，对超宽重新定义：极低时延、超大带宽和海量连接。网络时延从30ms降低到5ms，以支撑IoT、数据中心互联、企业上云应用、Cloud VR等新业务的承载要求；网络不仅需要提供更大的带宽，还有更小的占地面积和更低的功耗；网络需要支撑万物互联，实现高密度的海量连接。

汪涛最后表示，“智简网络是我们对未来网络的创新方向。我们相信，智简网络将更好地帮助运营商把握视频、企业上云、以及5G所带来的战略机会，释放超宽带的力量，使能运营商最终的商业成功。”