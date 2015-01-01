华为提出“品质宽带”价值主张 共建宽带产业新生态

今日，在第四届全球超宽带高峰论坛期间，华为常务董事、运营商BG总裁丁耘提出“品质宽带”的价值主张，并将继续携手全球运营商、宽带产业上下游合作伙伴共同打造基于“品质宽带”的产业新生态。

今日，在第四届全球超宽带高峰论坛期间，华为常务董事、运营商BG总裁丁耘提出“品质宽带”的价值主张：打破宽带发展的体验瓶颈，满足个人、家庭、企业及智能社会的要求；提升宽带投资效率，缩短投资回报周期，实现价值增长。华为将携手全球运营商、宽带产业上下游合作伙伴共同打造基于“品质宽带”的产业新生态。

【华为常务董事、运营商BG总裁丁耘作“品质宽带使能商业成功”主题发言

全球宽带产业已经从人口红利时代走向体验红利和数字红利时代，来自ITU的统计数据显示，截至2016年底，全球宽带用户的覆盖率已经从十年前的18%增长到52%；全球领先运营商都在积极推动高速宽带网络的部署，目前已有超过350家运营商相继发布了千兆业务，进一步夯实其宽带业务的领先优势。而随着智能社会的到来，宽带的价值已经超越连接，成为智能社会的基石，整个宽带产业爆发出蓬勃生机。

与此同时，我们也要看到宽带产业的发展依然存在很大挑战：从最终消费者视角，随着家庭宽带Wi-Fi化以及视频、VR等业务的发展，用户的最终宽带体验亟需得到提升和保障；而从运营方的视角，全球宽带的投资回报周期尤其是在发展中国家普遍较长，入户困难，导致网络运营效率偏低。

正是基于此，华为提出了“品质宽带”的价值主张，致力于帮助运营商全面提升最终用户的联接体验、业务体验和服务体验，并基于价值进行精准的投资、精准的建网，把握宽带产业的发展新机遇。华为认为，品质宽带需要通过体验驱动运营、价值驱动建网两个维度落地，从而帮助运营商构建差异化竞争力，实现商业成功。

在“体验驱动运营”方面，首先要构建可视、可管、可运营的家庭网络，通过提升家庭Wi-Fi的接入质量来改善宽带的最终连接体验；并以业务为驱动，持续提升视频、VR、游戏、专线等宽带业务的体验，从打造管道到打造平台，形成差异化宽带业务模式；面向最终用户优化端到端流程，从商业、网络保障和服务等多个维度提升用户体验和满意度，夯实宽带业务竞争力。

在“价值驱动建网”方面，其核心是以ROI为牵引，进行精准的投资、建网和运营，有效缩短投资回报周期。包括：引入大数据技术，对价值区域和价值用户实施精准投资和精准规划；在入户段充分利用任意光纤、铜线以及无线等任意媒介，在持续提高宽带速率的同时确保最优TCO；在回传段则通过固移协同、基础设施协同以及产业联盟等方式，实现跨产业间的利益共享和充分合作；同时引入轻量级运营支撑系统、放号地图等方式，实现快速的宽带业务发放，提升实装率，缩短投资回报周期。

凭借华为在全球的丰富宽带部署经验，华为已经构建了涵盖商业咨询、网络规划、运营咨询以及产品解决方案等多维度的支撑体系，助力全球运营商打造品质宽带。如：帮助运营商显著提升了视频业务体验，帮助其快速拓展视频用户；在新兴国家，华为帮助运营商实现了FTTH的精准投资和高效建网，大幅缩短投资回报周期。面向未来，华为将携手运营商、上下游产业合作伙伴深入推进体验驱动运营、价值驱动建网的落地，把握宽带产业发展的新机遇，共建可持续发展的宽带产业新生态。