用“数据”筑起的智慧银川

银川的智慧城市建设成果让身处银川的每一个人都有切身的体验和感受。可是你要问银川的智慧到底来自哪里？是什么让银川的城市智慧度不断提升？银川市副市长郭柏春给出的答案是：“数据”。

熟悉银川智慧城市建设的人都知道，作为全国第二批试点智慧城市，4年的时间，银川打造出了中国智慧城市建设的样板点，它的智慧城市实践被称为银川模式。

以城市为单位进行顶层设计，实现全市各行政部门数据归集整合，建设智慧政务、智慧社区、智慧交通等10大系统13个子模块，进行智慧城市建设立法等一系列工作和实践，让银川这座中国西北重城更加耀眼。

第三次走进银川、感受银川，能够很明显地体会到银川的智慧度在不断提升，无论是对城市管理者的智慧治理，还是对市民老百姓的智慧生活，亦或对城市本身的智慧产业等。银川的智慧城市建设成果让身处银川的每一个人都有切身的体验和感受。可是你要问银川的智慧到底来自哪里？是什么让银川的城市智慧度不断提升？

银川市副市长郭柏春给出的答案是：“数据”，在近日于银川召开的第三届全球TMF智慧城市峰会上他说，数据是提升银川智慧度的动力引擎。

解除市长烦恼 用数据说话

过去，郭柏春经常谈的是智慧银川建设的理念、思路和模式，在今年的智慧城市峰会上，他则重点强调了做市长的感受——没有数据支撑的决策烦恼。

以城市环保举例，当雾霾笼罩在城市上空时，城市管理者也很茫然，不知道雾霾来自于工厂排放还是汽车尾气？是来自于建筑工地扬尘还是临近城市雾霾的漂移？所以很难去治理。如果想换取几天的蓝天，只好采取粗暴的一刀切的做法，工厂停工、工地关闭、汽车实行单双号限行等。虽然换来了几日蓝天，但引起了很大的非议和不满。

当然，这只是郭柏春遇到的决策烦恼之一，类似的场景还有很多。在他看来，我们现在处在信息爆炸的时代，然而政府的工作却处于信息不对称的状态，许多的烦恼源自缺少数据，没有支撑。他希望，用数据支撑银川的创新城市管理模式，变被动式、救火式、善后式为主动式、前瞻式、预防式的管理。

过去，数据是纵向的，存储在城市不同的部门，几年来，中兴通讯和银川进行了很多合作去横向打通数据，中兴通讯高级副总裁朱进云表示，“我们通过建立数据资源中心，使用大数据技术，让不同的部门、不同的行业共享数据、开放数据、使用数据，进而让数据变现。”

值得一说的是，很多时候谈论城市数据时经常提到政务数据，但显然城市的数据不仅包括政务数据，更多的还包括城市基础数据。银川通过实践得出，智慧城市的智慧来自于大数据的挖掘，采集城市中政府、企业、个人数据，形成城市大数据，进行分析挖掘，输出指向性结果，反馈到城市管理的各个领域，支撑城市的智慧化管理和运行。

智慧银川的数据引擎

银川采用大数据、物联网等新一代信息技术手段进行探索和创新，在利用数据支撑提升城市智慧度方面进行了诸多的探索和实践。银川市大数据管理服务局局长王川表示，“我们通过多种信息化手段汇集城市数据，包括了摄像头、物联网设备等去采集城市各空间节点的数据。在行政管理体制改革上将55部各类热线整合到‘12345一号通’平台，获取公众各类意见和建议，包括社会化的需求等。”

在交通方面，银川以RFID交通数据采集为基础发放了50多万张交通环保卡，设置481个交通环保卡监测点，在1481辆公交车上安装客流监测设备等方案采集数据，从而了解城市的交通状况。银川还打通了交通部门的数据壁垒，实现了各部门之间的信息共享，并部署交通综合监管系统、大型场站枢纽管理系统、公交线网优化系统等进行交通疏导和全程管理。

中兴通讯帮助银川构建了智慧红绿灯调控、潮汐车道、绿波带、限时限段收费、智慧停车、路网优化、交通规划七类典型智慧交通应用。以红绿灯即时调控举例，改变了以往单一模型和依靠经验来配置信号灯信号的状态，而使信号灯根据路面和周边实时流量，自动调控红绿灯长短、频率。绿波带利用“信号灯多点控制技术”，将纳入控制范围的信号灯全部连接起来，通过协调控制，使车流在干道上行驶时连续得到一个接一个的绿灯信号，畅通无阻地通过沿途交叉路口。以银川文昌街举例，其进行道路绿波带的建设效果就十分明显：“行程时间减少40%，停车次数减少70%，基本消除了路口溢出效应，大大降低了该路通行对城市路网的影响。”

在环保方面，银川用空气监测站、水质在线监测仪、噪声监测仪等设备实时监测影响市民生活的生态环境参数。针对环保隐患企业及区域实施源头监测，如异味监测、企业污染治理设施监测、重金属排放监测等，分析自变量，提高企业环保意识，增强政府管理能力。此外，银川通过环境大数据分析挖掘，找出影响居民生活环境的关联因素，为环境定向治理提供决策依据，助力政府出台环保相关措施和制度。

在公共安全方面，银川打造了一体化的监控体系，基于人脸识别技术，在火车站、汽车站、机场和商业区域、公交场所，对重要的嫌疑人进行活动轨迹复线和分析，实现全程的精准布控。通过全市新增高清视频312路，实现基本的视频资源的共享。从而去实现轨迹查询、特征检索和对比分析，为相关管理部门提供精准的执法依据。

此外，在社区、旅游等诸多模块，银川均建立起了数据驱动的智慧系统，从而让管理更科学、让决策有据可依。

中兴通讯的“一图一网一云”架构提供了可协同与共享的系统架构保障，所有感知设备统一建设、所有委办局基础设施一张网、所有数据一片云，从垂直系统到水平系统，为智慧城市建设提供数据驱动。朱进云强调，在城市数据采集方面，中兴通讯提供了5G时代下丰富的物联网采集技术手段，并且基于大数据安全技术、区块链技术等保证数据的安全。

小结

有了数据的引擎、用数据驱动的智慧银川成效明显，例如代表智慧政务的银川市审批服务中心，代表智慧交通的红绿灯即时调控、潮汐车道、绿波带，代表智慧生活的社区直饮水系统、人脸识别系统、空气噪音检测系统、快递柜、免费wifi、五级诊疗体系以及正在建设的冷链物流系统和线上支付系统，代表智慧产业的智慧产业园、互联网医院、互联网物流、互联网小贷、互联网游戏以及对传统服装产业升级改造的3D试衣、私人定制、柔性制造系统等。

银川立足“智慧治理、智慧生活、智慧产业”三大核心目标，筑起了数据驱动的智慧银川！