华为发布面向运营商的B2B专线战略 使能新增长

今日，第四届全球超宽带高峰论坛（Ultra Broadband Forum 2017，以下简称“UBBF”）在杭州国际博览中心开幕。华为提出携手运营商共同打造一个敏捷、体验好的B2B专线业务，使能运营商专线业务增长。

今日，第四届全球超宽带高峰论坛（Ultra Broadband Forum 2017，以下简称“UBBF”）在杭州国际博览中心开幕。华为提出携手运营商共同打造一个敏捷、体验好的B2B专线业务，使能运营商专线业务增长。

伴随行业数字化转型的推进，企业上云已成为大势所趋：据预测，到2025年，85%的企业会将其业务搬上云端；同时，一些国家已经将企业上云上升到国家战略层面，包括中国政府的“企业上云”计划、欧盟的“欧洲科学云”计划等。企业上云将对运营商的专线网络提出更高的要求，同时也会为运营商的专线业务带来巨大的增长空间：来自Ovum的预测，2020年全球专线市场空间将达到700亿美金。我们可以看到，未来B2B专线业务必将成为运营商业务增长的主引擎。

华为在B2B专线领域的战略定位是运营商专线业务增长的使能者。华为将全面推动运营商B2B专线业务模式的创新，拓宽商业场景，打造最佳体验的、敏捷B2B专线业务。具体而言，华为将帮助运营商从发展上云专线、重塑传统专线、拓展B2B新边界三个维度实现B2B专线业务的增长。

围绕百万企业上云，首先是要打造专线业务自动化的平台，促进云网融合，充分发挥网络优势；同时，打造异构、全场景混合接入能力，满足不同企业的上云接入需求；另外，由于企业普遍都有多云接入的需求，因此还要帮助运营商构建弹性、安全和开放的多云互联预连接网络，帮助运营商充分释放网络价值。

全面支撑运营商传统专线的现代化和智能化。基于SDH网络的平滑升级，增强专线承载能力；基于PON网络的演进，实现OLT的虚拟化和分片，提供差异化SLA保障；基于IP网络实现移动业务、专线业务的综合承载，引入分片技术，实现专线网络的智能化；充分利用OTN网络的超低时延、高可靠特性，提供智能化精品专线产品；帮助运营商打造比OTT厂商更具性价比的专线产品，提升服务质量。

使能运营商拓展B2B边界，延伸专线内涵。提供网络云管理平台，支撑运营商拓展企业园区市场；将家庭网络的价值延伸，助力运营商拓展类家庭市场。

在B2B专线业务的拓展上，华为已经协同全球领先运营商积极实践。包括：在上云专线领域，华为同运营商联合创新，发展云网融合业务，助力百万企业上云；在传统专线现代化和智能化改造方面，华为助力运营商将SDN引入到OTN、IP RAN等网络，发布金融专线、医疗专线等差异化专线业务；在拓展B2B边界方面，华为已经联合运营商在智慧酒店、云管理园区领域取得了积极进展。

企业数字化转型给运营商专线业务增长带来了新的机会，华为将与运营商共同努力，持续联合创新，不断提升客户的体验，共同拥抱企业数字化的新商机。