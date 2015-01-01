华为CloudFabric助力中国移动咪咕公司IT融合资源池建设商用

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在第四届超宽带高峰论坛期间，华为与中国移动咪咕公司联合宣布，双方基于华为CloudFabric云数据中心解决方案构建了“弹性、智能、精准”的数据中心IT融合资源池，并将于近期正式商用。
中国移动咪咕公司作为中国移动通信集团的音视频类业务的惟一运营单位，承担着整个集团的音视频类业务的平台建设、业务运营、内容合作和新产品开发等工作。随着业不断扩张，中国移动咪咕公司在数据中心网络建设方面有以下主要需求：
针对中国移动咪咕公司的业务需求，华为CloudFabric提供了基于SDN的极简数据中心网络解决方案：通过数据中心网络的资源池化，以极高的性价比，构建更广阔的二层域，虚机可在DC内和DC间进行平滑迁移扩容；基于华为应用驱动的Agile Controller（敏捷控制器），实现了面向业务的自动化配置，业务上线从周到分钟级。
此外，华为还提供端到端的云化数据中心网络规划、部署和运维能力：
华为积极探索网络未来的演进方向，CloudFabric云数据中心解决方案在中国移动咪咕公司的商用，标志着双方的联合创新又迈出关键一步，面向未来，双方将加强合作，打造面向未来的云数据中心网络，从而有效支撑新业务的拓展。
为推动超宽带产业发展，共同寻解实现业务增长，第四届全球超宽带高峰论坛（UBBF2017）于10月18~19日在中国杭州举行。本届UBBF聚焦“驱动B2B商业增长”、“共享视频红利”、“加速千兆社会到来”、“走向5G时代”四大商业主题，以及全面云化网络的解决方案创新。华为在本届大会上全面展现了CloudFabric解决方案的价值以及系列商用实践。
综合评分：8.3475 分
云能力：8.1 分
营业额：2202亿人民币[2012]
云服务：华为云计算网络
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