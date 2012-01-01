戴尔依托开放网络OS10打造交换机领域的“Android系统”

从“开放网络”这一先进理念第一次被戴尔网络提出之后，如今戴尔网络一直坚持在开放网络这一阵地上努力攻坚，并不断在开放网络业务及生态领域开疆扩土。

至顶网网络频道 10月18日 北京报道：从“开放网络”这一先进理念第一次被戴尔网络提出之后，如今戴尔网络一直坚持在开放网络这一阵地上努力攻坚，并不断在开放网络业务及生态领域开疆扩土。

戴尔开放网络愿景及目标

戴尔大中华区IT架构解决方案事业部总监 徐海

在近期戴尔网络举办的新品沟通会上，戴尔大中华区IT架构解决方案事业部总监徐海指出，要想从以往比较封闭的网络逐渐过度到开放网络，必须解决五个方面的问题：标准化的网络编排和自动工具、可选的SDN/NVO控制器、任何网络操作系统、开放的标准，以及商品化的硅片，这也是戴尔开放网络为之努力的愿景及目标。

另外，徐海还特别提到从大型机阶段到服务器计算阶段，各种设备协议的小范围标准化，以致最终发展成相对封闭化的市场现状。

而如今，到了云计算阶段。企业对于整个IT架构虚拟化的需求越来越高，虚拟机频繁地创建需要网络能够自动快速地做出反应，同时网络的安全隔离，以及多个数据中心之间的容灾，对于网络也提出了更高的要求，因此网络架构需要更加开放，以适应最新的云计算平台。

徐海认为未来的网络架构会向开放的方向发展，从硬件方面来看，基于商业化硅片、标准化的可兼容多种第三方软件的固定端口交换机将成为一种主流趋势，这种交换机配合开放网络的架构可以满足各种规模的网络需求。

同时，未来网络应该能够使用任何第三方网络操作系统，并且可以选择软件定义网络中的控制器及网络虚拟化中的控制单元，对整个网络进行管理控制，整个网络架构应该是开放的，这意味着更强的网络横向扩展能力和更低的客户整体拥有成本。

全面支持开放架构的OS10网络操作系统

戴尔网络不仅在硬件方面坚持开放架构，同时在软件层面也在积极推动着开放架构。并于近期正式发布了戴尔OS10网络操作系统，它是戴尔完全基于Linux内核开发的一款网络操作系统。OS10支持更多的第三方基于Linux平台软件，用户可以根据自己的需求开发定制软件应用，并部署在OS10上面。OS10同时提供更多的API和编程接口，可以更好的和虚拟化、云计算平台进行结合。

而OS10架构是一种完全解耦的软件架构，把基本系统软件从2、3层协议堆栈及服务解耦出来，通过CMP、CPS、SAI提供无限制的可编程性和可迁移性，而且可以应用到园区以及广域网的环境。因此，徐海形象的把OS10称为交换机领域的Android系统

据介绍，戴尔OS10操作系统目前分为两个版本，一个是开放版本，另一个是企业版本。开放版本可以免费下载，适合需要定制网络功能的用户。而企业版本集成了戴尔成熟的2层、3层网络协议栈，适合重点关注稳定运行的企业客户。

提供开放网络的三种商业模式

第一种模式：用户可以采购戴尔开放网络硬件平台，配合任何第三方的软件解决方案，形成用户所需要的整体网络解决方案。

第二种模式：用户可以采购戴尔开放网络硬件平台，同时在硬件上部署OS10开放版。在OS10开放版上，可以使用任何第三方定制开放或者开源Linux下跟网络相关的所有软件功能，从而形成所需的整体解决方案。

第三种模式：客户可以采购戴尔开放网络硬件平台，并在硬件平台之上使用戴尔OS10企业版本。使用这套整体解决方案，在用户体验和产品使用习惯方面同之前戴尔所推出的其他网络产品没有任何区别。

这三种开放网络的商业模式，都能够实现在戴尔网络解决方案之上配合第三方软件，如Vmware NSX网络虚拟化解决方案，进一步形成网络虚拟化的整体功能。

徐海指出，戴尔在网络方面的愿景总体就是开放。戴尔希望通过推动创新，提供软硬件解耦的开放产品，引领未来网络行业发展趋势，实现用户更低的采购成本和运维成本。目前，戴尔在多个领域都拥有丰富的产品系列，如核心交换机、架顶交换机、刀片服务器网络解决方案，以及光纤通道网络等解决方案。此外，在无线网络和高性能计算的高速通信领域也有对应的产品及方案。

25G时代将很快来临

戴尔大中华区网络市场高级经理 张委

同时，戴尔大中华区网络市场高级经理张委谈到，从Fabric Z系列到架顶式、刀片、光纤通道、无线、高性能计算、园区核心、接入网，戴尔几乎覆盖了所有网络产品线。从戴尔收购Force10最核心、最正统的血脉延续下来的产品就是S系列及N系列交换机产品，这也正是近期戴尔重点推出的S5100-ON、S4100-ON及N1100-ON系列产品。

此外，张委认为25G将很快取代10G网卡。而25G时代的来临，对戴尔也将是十年一遇的商机。戴尔在25G交换机领域很早就已经起跑，S5100系列就是25G接口直连Server端，后端100Gb上链，企业级数据中心25Gb架顶式交换机可以做到一只手轻松举起重量。

最后，张委还表示，大家可以看到，14G的服务器已经发布了，戴尔是全球第一，在国内也是第一。同样，戴尔Storage新品也在持续发布。当这两个第一走在一起的时候中间需要一个桥梁，这个桥梁就是戴尔网络，计算和存储之间要做到密不可分、最重要的因素就在于网络。因此，网络在戴尔整体业务中将扮演越来越重要的角色。