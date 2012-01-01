思科发布基于人工智能的下一代服务

思科发布了一系列“下一代”新服务，旨在加强合作伙伴的竞争实力。该服务背后得到了人工智能和机器学习的支撑，可为企业预测IT故障、避免风险和降低维护成本。

至顶网网络频道 10月18日 综合消息：思科发布了一系列“下一代”新服务，旨在加强合作伙伴的竞争实力。该服务背后得到了人工智能和机器学习的支撑，可为企业预测IT故障、避免风险和降低维护成本。

Long View Systems是一家位于加拿大艾伯塔省卡尔加里的思科合作伙伴公司，该公司业务开发副总裁Kent MacDonald表示：“这是下一代服务，市场对简化性和降低复杂性的需求越来越高。思科正在通过这些Business Critical Services解决这个问题，简单到你只需要点击一下按钮。”

思科新的基于定于订阅的Business Critical Services（BCS）提供的专业服务带有比普通网络优化软件包更多的能力，包括分析、自动化、合规性和安全性。BCS通过优先考虑基础设施和应用推荐来加速业务敏捷性，思科服务负责人Joe Cozzolino这样表示。

思科的总体目标是帮助合作伙伴更有效地提供对应用和基础设施升级的推荐。Cozzolino表示，客户目前每个优化项提供一个单独的SKU，不管是在思科的安全、协同、数据中心或者网络优化。

“Business Critical Services是一个单一平台，让客户可以利用任何或者全部这些优化能力。”他补充说，思科所有优化服务中有近80%是通过渠道的。

思科还将发布一个基于云的仪表板Wake-Up Dashboard。“它不断运行，持续探索网络。它是一个洞察引擎，在网络中连接思科的所有产品——我不在乎这是安全防火墙、威胁防护还是物理网络本身——我们实际上是在运行分析诊断。”

这项服务还提供了自动化合规和修补服务，以及安全性功能包括威胁防护和事件响应。所有这些服务加在一起，让思科提供支撑的网络持续运行，合作伙伴从监控、优化和主动修复的组合中获益。思科表示，这些新服务可将停机时间减少74%，解决问题的速度提高了41%，运营成本降低了21%。

MacDonald表示：“让这样一款工具帮助你将其整合到一个视图中，这进一步完善了监控和增强了性能，这是客户想要的，客户可不希望遇到故障停机问题。”

思科有一家大型银行客户在测试BCS。通过预测分析，思科能够提前32小时预测将会发生重大故障，因为在不同产品的软件修订版之间存在差异化，Cozzolino这样表示。

Cozzolino表示：“我们正在从之前的做出响应和采取措施，转向提前预测，这是至关重要的。这样我们就可以在问题可能发生之前预测到问题，在发生之前解决这些问题。”

思科还发布了三大“高价值”服务：Software Support、Solution Support和Network Support。

合作伙伴可以转售这些高价值服务以及BCS，或者将其整合到他们现有的服务之上。

Software Support提供了对思科软件的辅助，功能包括多层服务选择。Solution Support从首次呼叫到最终解决问题这期间对思科硬件、软件和第三方解决方案的集中化支持。

“Solution服务从多厂商支持开始。对于客户来说，这意味着只需要一通电话。我们应对在一个环境中跨所有这些第三方应用的复杂性，最终解决问题。”

一个拥有不同技术的生态系统中的客户，当遇到问题的时候可能会比较困惑，不知道该找谁问责。MacDonald表示，Solution Support会对这些问题负责，减轻客户的压力。

“面对如此多的技术，客户总是难以从一开始就明确哪个软件或者硬件将会出现问题或者带来影响。当遇到技术问题的时候，为问题负责，减少客户压力，这要比和技术中心之间相互拉锯好得多。”

第三个高价值服务是Network Support，旨在为企业和服务提供商市场提供技术服务支持。

Cozzolino表示，这个网络支持在“‘你在网络中做的一切需要一定可靠性的事情方面’都是‘非常积极主动的’。这是一个双项协议，当你在做升级的时候——不管是生命周期终止的产品还是软件升级——如果你遵循我们所有的建议，我们将保证网络的弹性。”

思科表示，这些新服务解决了企业中数字技能的匮乏问题以及对数字化转型的需求。

根据IDC的2017年数字化转型调查，缺乏熟练技能人才成为成功实施“数字化转型”的最大挑战。IDC预测，从2017年到2020年企业在数字化转型上的支出达到6.3万亿美元，来自那些具有数字化转型经验的第三方服务公司的预算达到2.6万亿美元。

Cozzolino表示：“我们要做的就是打造具有差异化的服务，像Solution Support或者Business Critical Services，让合作伙伴提供下一代能力，可以他们围绕这些支持和优化能力打包更多的服务。”

MacDonald表示，在业务服务方面的创新必须跟上技术的发展步伐，才能取得成功。

他说：“从合作伙伴的角度来看，与下一代技术保持一致步伐的下一代服务，是渠道需要的投资和变革。”