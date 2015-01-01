华为徐直军：携手运营商共同打造一个敏捷、体验好的B2B专线业务 

今日，第四届全球超宽带高峰论坛在杭州开幕。本届论坛围绕“Grow with All-Cloud Network”（全云化，新增长）的主题，共同探讨如何把握行业数字化转型的战略机遇，实现商业新增长。

今日，第四届全球超宽带高峰论坛（UltraBroadband Forum2017，以下简称“UBBF”）在杭州国际博览中心开幕。作为全球超宽带领域最高层级的产业盛会，本届论坛汇聚了800多位运营商、垂直行业领导者、监管机构、标准及产业组织、合作伙伴等行业精英，围绕“Grow with All-Cloud Network”（全云化，新增长）的主题，共同探讨如何把握行业数字化转型的战略机遇，实现商业新增长。

随着行业数字化转型的加速，企业从购买IT设备到购买云服务已经成为必然趋势。而企业使用云服务的实质是将企业网络拉远，变成一个运营商的广域网。带宽将十倍速率的提升，而低时延是云服务的基本要求，由此光纤到企业（FTTE）将成为必然。随着企业不断使用云服务，专线业务也就成为运营商面向未来的一个新增长点。

华为轮值CEO徐直军在UBBF 2017发言

华为轮值CEO徐直军表示，“华为将与运营商共同构筑B2B专线的竞争力和竞争优势，抓住云服务带来的专线业务增长机会，并能够直面挑战。”

结合华为对政企客户的调查数据，政企客户对运营商专线业务诉求集中于三个方面：服务可按需灵活购买，价格具有竞争力；业务可快速便捷地开通，带宽可按需选择；SLA可视、可查、可保障。

面向未来，运营商要重新定位B2B专线业务，并且从整个商业战略的制定、产品的组合管理、客户体验管理和网络规划与建设等环节来改进。华为将帮助运营商打造一个敏捷、体验好的专线业务。具体来讲，包括以下几个层面。

1.面向云服务的需求，打造一个上云专线解决方案。

2.支持运营商通过自营、合营或转售云服务等方式给政企客户提供“专线+云服务”的一揽子解决方案，发挥运营商云网协同的优势。

3.实现传统专线业务的敏捷化升级，通过网络云化，实现专线的敏捷、随需，有效匹配企业对传统专线的新需求，构筑竞争优势。

4.把专线服务延伸到企业的内部网络，为企业提供LAN、Wi-Fi网络覆盖及管理服务，延伸专线的内涵。

5.为企业客户打造从发现、购买，到使用的全过程服务体验，构建B2B专线业务竞争力。

徐直军最后表示：“云服务给运营商的传统专线业务带来了增长机会，同时也带来了挑战，尤其是来自云服务商的跨界竞争挑战。在这种情况下，华为将和运营商一起利用先进的技术和解决方案，共同打造一个敏捷、体验好的B2B专线业务，以应对新的挑战，抓住新的机会。”