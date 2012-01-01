 GITEX 2017在迪拜开幕 锐捷网络展示全球化服务能力 

2017中东迪拜通信技术及电子产品展（GITEX 2017）在阿联酋迪拜世界贸易中心隆重召开。锐捷网络在展会上不仅带来了先进的路由交换产品和无线网络技术，更凭借覆盖运营商、政府、教育、金融、交通、商业的全行业解决方案，全面展现了中国企业的综合实力。

GITEX 2017迪拜开幕 中东成全球IT新市场

10月8日，2017中东迪拜通信技术及电子产品展（GITEX 2017）在阿联酋迪拜世界贸易中心隆重召开。在这个展示全球通信与信息技术创新力的超级舞台，锐捷网络作为中国数据通信解决方案领导品牌，不仅带来了先进的路由交换产品和无线网络技术，更凭借覆盖运营商、政府、教育、金融、交通、商业的全行业解决方案，全面展现了中国企业的综合实力。

图：锐捷亮相GITEX 2017

始于1980年的GITEX 是中东地区最大而且最成功的计算机、通讯＆消费性电子展会，是全球三大IT展之一。迪拜号称中东地区的“香港”，众多国际品牌将迪拜作为中东地区的重点市场，迪拜GITEX通信展不仅集中了中东地区一流的运营商和服务商，并且云集了全球的网络通信设备制造商和专业人士，是通讯行业的一大盛会。

锐捷携明星产品亮相 “牛顿”备受瞩目

锐捷精心打造的科技展台吸引了全球各大运营商以及中东地区企业用户的关注，来自土耳其、科威特、印度、巴基斯坦、沙特、埃及等国家和地区的嘉宾纷纷造访锐捷网络的展区，围绕展示内容与现场讲解人员进行了深入交流，一些企业代表更在现场就与锐捷在技术和项目领域开展合作达成了意向。

图：GITEX与会嘉宾参观锐捷展区

锐捷网络展台中心位置的RG-N18000-X（牛顿）云架构数据中心交换机不仅外表炫酷，更蕴含超强“能量”。作为锐捷倾力打造的新一代高性能产品， RG-N18000-X系列交换机采用先进的CLOS直接正交交换架构设计，整机最大支持172T的交换容量，是目前业界顶级配置的核心交换机之一。由于这款交换机在100T的交换平台上首次采用了“零背板”技术，成为业界唯一可实现50G/400G的大跨度平滑升级的设备。展会现场，“牛顿”吸引众多人士驻足。

在本届展会上，锐捷网络还在现场展示了搭载第四代X-sense天线技术的企业级WLAN产品，此项技术通过24面天线动态形成1677万种定向信号，可以自动识别终端类型、方位和移动过程，随时提供最优的信号质量。此外，新一代数据中心、云计算应用、企业级路由交换、无线移动应用平台等全线产品及解决方案均在GITEX 2017精彩亮相。

再拓海外版图 锐捷展示全球化服务能力

此次GITEX之行，锐捷网络不仅将前沿的技术带到中东，也传递了中国智造的形象，是其加强海外市场布局的关键一步。

目前，锐捷网络在全球拥有5大研发中心，40个分支机构，4000多家合作伙伴，业务范围覆盖了亚洲、欧洲、美洲、非洲等30多个国家和地区。锐捷将全球化发展放在了重要的位置，提出了多项加快国际化拓展和海外供销合作的落地措施。通过逐步对接全球供货和服务能力，提供海外员工、客户、渠道技术培训的必要条件和资源平台，创建海外产品和方案测试平台，建立海外客户体验中心，锐捷网络正携手供应商和渠道商，将中国企业的创新力源源不断地输出到全球市场。