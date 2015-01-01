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华为高清视频会议助力江西省粮食行业管理实现绿色通信

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通过部署华为高清视频会议系统，江西省粮食局会议效率大幅提升,原本需要花半天甚至一天时间往返各单位的事情，通过视频会议，不到半小时就能做好，大幅提升了办公、沟通效率。

来源：至顶网网络频道 2017年10月17日

关键字：粮食 江西省 高清视频会议 华为

江西省农业资源丰富，生态优势明显，自古就是全国的“鱼米之乡，绿色之源”，是一个农业人口多、农村地域大、农业比重相对较高的省份，主要农产品产量在全国占有重要地位，是长三角、珠三角和港澳等地重要的农产品供应基地。以约占全国1.8%的耕地，生产约占全国3.8%的粮食。

江西省粮食局主管粮食流通，发展现代化粮食流通产业工作中发挥重要作用，为了更有效的促进各部门间信息共享和协调联动，江西省粮食管理部门急需建立一套满足“国家-省-市-县”、“省-市-县”、“国家-省”、“省-市”、“市-县”、“省粮食交易中心-地市粮食交易市场”等模式的视讯系统，在实现日常视频会议的同时，能够满足粮食局应急指挥、远程决策、传达会议精神等需求，以提高办公效率、粮食建设管理效能。借助该视讯系统，省局能加入到国家的会议，能召集“省-市-县”大规模的会议和“省-市”规模会议；各地市也能够自己独立发起、召集“市-县”会议，方便灵活，各地市互不干扰和限制，有效促进部门间的信息共享和协调联动，提高办公效率。

在对自身需求深入了解的基础上，南昌国家粮食交易中心受上级委托通过公开招标的方式进行采购，最终选择了国际领先的华为视讯系统构建乐一套基于粮食内部IP网络和互联网的高清视频会议系统，全面满足内部日常会议、业务及培训等的需求。

该系统以华为视讯系统为基础进行构建，具体来说：

1、在省局信息中心和省粮食交易中心分别部署了视频交换和管理平台，设备包含电信级多点控制单元MCU和视讯业务管理系统，录播系统等。

2、在省市各会议室以及各地粮食交易市场部署TE系列高清视讯终端，实现全系统范围内的高清视频、语音及数据的综合应用。

3、整个系统采用IP传输网络，基于标准的H.323架构设计的开放系统，全网提供1080P高清视频图像。

4、录播平台可以对所有的内容进行录像保存，重要会议和应急事件可回溯。真正实现了“看的见、看的清、看的真”。

通过部署华为的的视讯系统，江西省粮食局真正实现了信息共享与资源协调，建成后的系统具有以下特点：

1、安全：自主知识产权产品，对关键内容实现多重加密，保障数据在传输过程中的信息安全。

2、稳定：系统采用多重备份机制、电信级设备分级分权组网方式，设备支持自动休眠，7*24小时不关机，随时可以立即使用，能够及时响应各种突发情况。

3、易用：简单的操作界面，灵活多变的会议召集方式。支持PAD，遥控器一键召集会议，任何人都可以简单方便的使用，提高了会议使用效率。

4、智能：支持Wi-Fi发送辅流，无需线缆和电脑的连接即可召开双流会议；同时摄像机和终端直接采用三合一线缆，既供电也传输视频信号和控制信号简化线缆部署，减少了故障点；此外，通过USB配置导入导出，减轻了维护压力；而人性化的功能设计，极大地提高了整套系统的使用便捷性。

通过部署华为高清视频会议系统，江西省粮食局会议效率大幅提升,原本需要花半天甚至一天时间往返各单位的事情，通过视频会议，不到半小时就能做好，大幅提升了办公、沟通效率。同时也降低了会议费用,变革了传统会议室现场会议的模式，让机关、各区县工作人员足不出户就能快速解决问题，还能节省车辆等公务费用和时间成本，消除工作距离，实现绿色通信。

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