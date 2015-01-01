荷兰MCL医院利用华为物联Wi-Fi网络成功连接病人的“心房”

由于业务的增长，医院对病人、药物的监控和管理越来越捉襟见肘，荷兰第一大私立医院MCL希望通过物联网（IoT）等新技术实现医院中病人和医疗资产的联接，帮助他们解决资产监控和服务提升，最终达成智慧医疗的目标。

由于业务的增长，医院对病人、药物的监控和管理越来越捉襟见肘，荷兰第一大私立医院MCL希望通过物联网（IoT）等新技术实现医院中病人和医疗资产的联接，帮助他们解决资产监控和服务提升，最终达成智慧医疗的目标。

医疗行业如何脱困

目前，全球医疗行业正面临巨大的挑战。

首当其冲的是医疗失误，数据显示每5个处方就有1个有误，而医疗失误也是很多国家人口意外死亡的主要原因之一；其次是低效率，基于人工操作的纸质化办公耗费了大量的人力资源，很多医疗相关的记录需要被多次复制，导致医疗信息的共享十分困难，这些都导致了医院及整个医疗体系较低的诊治和办公效率，也间接使得“看病难”成为全球难题；此外，业界缺乏有效的方法应对公共卫生突发事件，缺少足够的医疗健康信息以做出及时的决策。

智慧医疗将是解决以上问题的最佳途径，智慧医疗可以分三步走。第一步是医院数字化，即eHospital，指医院内部资源的集成和优化；第二步是区域性医疗资源的整合与优化；第三步是全联接医疗，即全球医疗资源的整合与优化。目前，医院的数字化已经在逐步进行中，例如移动查房、资产定位、医疗垃圾监管、智能体温监测、婴儿防盗、就诊导航等业务已被一些医院采用。预计到2018年，全球智慧医疗服务支出，如远端监测、诊断设备、生活辅助、生理数据监测等，将达到300亿美元。

未来，物联网、云计算、大数据等新ICT技术以及高清视频、增强现实（AR）技术、虚拟现实（VR）技术、临床及商业智能（C&BI）将被广泛用于医疗领域，为医护人员和患者带来更好的体验。根据调查，16%的医疗机构已经为数字化转型做好准备，86%将使用电子医疗记录，52%将使用临床及商业智能（C&BI），几乎所有的医院都打算部署2K/4K高清视频。网络是让这些新技术和新应用稳定、有效运营的基础。

荷兰MCL医院数字化之路的绊脚石

位于荷兰北部吕伐登市的荷兰第一大私立医院MCL（Medisch Centrum Leeuwarden）与全球其他知名医疗机构一样，正处于数字化转型关键时期，它正在为智慧医疗网络寻找“处方”。MCL医院总面积110000平方米，拥有完备医疗门诊专科，是荷兰医疗服务质量TOP10医院之一。

据MCL统计，每年由于管理困难导致的医疗资产和医疗器械的丢失居高不下，损失金额甚至达到了每年投资额的7%以上。同时，由于业务的增长，医院对病人、药物的监控和管理越来越捉襟见肘。MCL医院希望通过物联网（IoT）等新技术实现医院中病人和医疗资产的联接，帮助他们解决资产监控和服务提升，最终达成智慧医疗的目标。

MCL现网覆盖存在许多盲点、信号弱，网络维护难度大、成本高，且网络安全难以保证。此外，事故报告、电子病历、患者满意度系统以及种类繁多的eHealth服务，也对MCL医院Wi-Fi升级提出了新的诉求。

物联Wi-Fi网络解决方案

MCL最终选择了华为和荷兰ICT系统集成商TenICT提供的ICT服务，其中华为提供物联Wi-Fi网络解决方案，该方案由S12708作为核心交换机，S7706和S5720EI作为分布式交换机，S5720SI和S5700LI作为接入交换机，AP6050DN和AP4050DN-E作为无线局域网接入点，S5700LI用于连接有线终端，S5720SI用于连接接入点。在核心交换机与分布式交换机之间建立了MPLS（多协议标签交换）通道，以保证安全的网络接入。此外，方案还包括一套一体化融合运维管理工具eSight,以有效帮助MCL医院对网络进行管理、对设备进行运维。

物联Wi-Fi网络解决方案的一大亮点是能够通过Wi-Fi网络提供IoT接入平台，支持蓝牙、ZigBee等丰富的短距传输方式扩展，提供无线覆盖，同时承载物联数据的回传。IoT中间平台实现平台解耦，屏蔽上下层差异，对IoT控制流和数据流做集中控制，使异构厂家的软件和硬件能协同工作。该方案能帮助医疗行业客户实现健康管理、医疗辅助、资产管理等功能。方案的另一大亮点是华为WLAN产品能够兼容业界主流的Wi-Fi终端，为MCL医院便携监护等物联网设备的广泛使用提供了保障。

华为为MCL医院部署了近千台支持802.11ac技术的智能AP，搭建了一张超千兆的无线网络。华为提供的智能AP内置智能天线，可以实现无线传输中不同距离、不同场景的针对性覆盖技术。同时智能AP还内置蓝牙技术，通过Wi-Fi网络提供IoT接入平台，为MCL医院的物联网设备提供数据的回传。

构建高效智慧医疗网络

华为物联Wi-Fi网络解决方案帮助MCL医院打造了一个高效智慧医疗网络，最终帮助MCL实现了医院内各区域的无线全覆盖，同时为管理者和医护人员提供了高速、极致的无线办公网络，病人及家属也能够随时随地、方便高效地访问网络。帮助MCL医院的医护人员节省了宝贵的时间，降低数据录入成本，改善了患者的医疗质量，有效提高MCL医疗的服务水平和品牌效应。

该方案为MCL医院的病人和医疗资产的联接和监控，事故报告、患者满意度系统、医院导向标识系统等eHealth服务，以及MCL未来远程视频会诊系统的采用，手术的高清/AR录播与演示，电子医疗数据（如电子病历）的普及，C&BI等大数据应用的推广，提供了高稳定、高带宽、易扩展的网络保障。

此外，eSight有效帮助MCL医院简化网络部署、提高运维效率、降低运维成本、提升资源使用率，有效保障MCL的ICT系统稳定运行。

现在，MCL医院的每位住院病人都使用了飞利浦的可佩戴式病人监护仪MX40-WL2，无论患者在医院的什么位置，这个监护仪都可以凭借连续的心电图监视和可选的脉搏血氧计，对病情严重程度不同的患者进行渐进式护理监护。凭借华为WLAN产品对终端较强的兼容能力，已经成功将该便携式监护仪快速连接至新的物联Wi-Fi网络，让MCL成功连接到病人的“心房”。未来还有更多医疗物联网设备和应用连接至该网络，例如：自动液位检测，及时通知护士换液，为患者提供更好的治疗体验；通过电子围栏监控，实时监控婴儿位置，大大提升了安全性。

MCL董事会成员、IT主管及医学物理学家Willem Lenglet表示：“MCL的医护人员和病人都切身体验到了华为物联Wi-Fi网络解决方案所带来的便利，相信未来该网络能承载更多业务和数据，帮助MCL提高诊疗效率，提升就诊体验。”

华为“全联接医疗”将为包括MCL在内的全球医疗机构构建一个医疗资源联接聚集、健康数据融合互动的信息环境，促进医疗服务向着以人为本的方向发展，以提高就诊率、改善医疗质量、提升治疗效率，推动智慧医疗走向商业成功，为人类健康做出一份贡献。

目前，华为的产品和解决方案已经应用于170多个国家和地区，服务全球1/3的人口。在全球财富500强中有197家，全球财富100强中有45家领先企业选择了华为作为数字化转型的伙伴。