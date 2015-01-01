“数字丝路 智慧敦煌” 2017智慧城市峰会盛大召开

为了更好地探讨交流“智慧旅游引领产业型智慧城市建设“的模式，敦煌市人民政府于10月13日-14日主办“数字丝路，智慧敦煌”2017智慧城市峰会。

为了更好地探讨交流“智慧旅游引领产业型智慧城市建设“的模式，敦煌市人民政府于10月13日-14日主办“数字丝路，智慧敦煌”2017智慧城市峰会。该会是第二届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会系列活动之一，由敦煌市人民政府主办，国家智慧城市标准化总体组、甘肃省旅游发展改革委员会、国家旅游局信息中心指导，华为技术有限公司和敦煌智慧旅游有限责任公司（敦煌智旅）联合承办。

来自65个地市的400多位客户和合作伙伴参加了此次峰会。敦煌市市长贾泰斌，国家旅游局信息中心运营处处长刘艳，敦煌智慧旅游有限责任公司董事长孙晓强，华为企业BG副总裁、企业BG全球销售部总裁马悦，华为企业BG中国区副总裁杨萍出席并致辞。围绕智慧旅游引领产业型智慧城市建设，与会行业专家、城市代表进行了深入研讨，旨在通过智慧化的理念和实践经验推动丝绸之路沿线区域实现产业转型升级。

昔日丝路明珠，今日智慧敦煌

2016年3月，敦煌市与华为签署战略合作协议，正式启动以智慧旅游为核心的智慧敦煌建设，依托集云存储、云计算于一体的“飞天”云计算中心，在信息化基础设施、市民服务、游客服务、政府治理等方面建设均取得了明显的成果，2016年游客年增长达30%以上、旅游产业GDP占比超过50%。

敦煌市市长贾泰斌表示：“数字经济正深刻改变着人类的生产生活方式。在华为等合作伙伴的支持下，敦煌市着力推动文化旅游、城市建设、社会公共服务与科技信息融合发展，在拓展和深化面向敦煌市民的医疗、教育、安全、交通等公共服务的基础上，依托信息技术，将惠民的课题外延至服务广大外来游客，探索实施智慧旅游，基本实现了管理信息化、服务智能化、体验个性化，引领开辟出了一条有限城市、无限空间，有限资源、无限产业，有限产品、无限市场的转型升级发展之路。”

敦煌市市长贾泰斌

国家旅游局信息中心运营处处长刘艳表示：“中国的旅游业已经取得了很大的成绩，但当前也碰到发展的问题和瓶颈，敦煌的智慧旅游就探索了一种新的思路来解决新问题。智慧旅游不仅是做信息化，是不是真智慧，主要从三个方面来判断：能不能解决问题，是否将智慧旅游与社会需求结合推动产业升级，是否能实现自身可持续发展。”

国家旅游局信息中心运营处处长刘艳

敦煌智慧旅游有限责任公司董事长孙晓强结合近年来带领团队实施智慧城市项目的创业实践，向大家展示了引入互联网技术新活力的“智慧敦煌”。同时从建设需求和痛点出发，详细阐述了敦煌智慧城市建设的发展历程，特别是以产业驱动构建敦煌智慧城市的启示。孙晓强表示：“敦煌智慧旅游公司作为敦煌智慧城市运营公司，实现融资、规划、建设、运营、维护、偿还一体化投融资建设模式。未来将进一步提升现有智能化水平，广泛开展各领域智慧应用建设。”

敦煌智慧旅游有限责任公司董事长孙晓强

华为的智慧城市解决方案已经广泛应用于丝绸之路的几十个国家，通过智慧化的理念，推动丝绸之路沿线区域产业转型升级。华为企业BG副总裁、企业BG全球销售部总裁马悦表示: ?“ 智慧城市的建设只有起点，没有终点。华为聚焦于ICT基础设施平台，包括提供公有云服务和私有云方案；同时恪守自己的业务边界，致力于做平台的平台，做生态的土壤，助力伙伴快速成长。而本着高度的责任感与使命感，华为还将继续高度关注和投入智慧城市建设，携手生态伙伴，为打造一个更加智慧的中国而共同努力。”

华为企业BG副总裁、企业BG全球销售部总裁马悦

构建新型智慧城市的神经系统 打造健康生态

新一轮信息革命正引领人类从工业文明加速迈向智能社会。信息科技与城市发展的深度融合正在改变我们的生活。中国工程院院士马远良分享了他对新时代下智慧城市发展的新思考。马远良院士表示：“随着新一轮信息革命和新一代信息通信技术与各领域的融合发展，社会将进入智能社会，城市发展也将迎来智慧城市新时代，新型智慧城市将成为国际竞争的新焦点、经济发展的新引擎和社会建设的新机遇。”

中国工程院院士马远良

随后泛华建设集团董事长杨天举阐述了中国新型城镇发展模式，城市发展是全要素资源整合、重构和再配置的过程，智慧城市在实际建设中需要把智慧发展、智慧建设、智慧运营的三个系统有机结合 ，发现城市需求和创造需求，找到创新发展的产业驱动力，以新经济手段，实现城市发展新旧动能转换。

泛华建设集团董事长杨天举

地图作为服务的入口，在智慧城市中的重要性已经毋庸置疑。今天，地理信息系统已经深度渗透到城市规划，城市建设，城市治理和城市服务的各个环节，成为智慧元素中最耀眼的一颗明珠。立得空间信息技术股份有限公司董事长郭晟表示：“在智慧城市领域，地图是重要的载体，测绘地理信息技术起到了重要的支撑作用。伴随云计算、大数据、物联网的快速发展，未来地图必须满足快速获取、及时更新、轻量化、跨平台、具备物联网大数据整合能力的几项特征。”

立得空间信息技术股份有限公司董事长郭晟

新型智慧城市可以利用信息技术更好地建设和管理城市、缓解城市病，同时也能催生新经济（数字经济）发展，为城市发展提供新动能。华为企业BG中国区智慧城市首席专家洪小舟介绍了华为对新型智慧城市的理解，建设智慧敦煌的实践经验以及取得的相关成果。洪小舟表示：“华为从五个方面着手，即顶层设计、模式创新、生态合作、大平台以及大数据，携手智慧城市生态圈合作伙伴，共同打造智慧敦煌，协助敦煌产业‘T’字型发展，打造更加明亮的‘丝路明珠’。”

华为企业BG中国区智慧城市首席专家洪小舟

智慧城市生态圈喜迎新成员 助力城市智慧化

作为本次峰会的“重头戏”，华为与天祝藏族自治县人民政府在现场签署了智慧城市战略合作协议，助力天祝县实现数字化、智慧化转型。同时，敦煌智慧旅游有限责任公司、立得空间信息技术股份有限公司、泰华智慧产业集团股份有限公司也宣布加入华为智慧城市生态圈，进一步加强了华为智慧城市整体解决方案的能力，为客户带来更大的价值。

自2016年7月华为智慧城市生态圈行动计划发布以来，智慧城市生态圈不断发展壮大，也为更多的城市智慧化建设贡献力量。华为企业BG中国区副总裁杨萍说：“华为作为中国新型智慧城市建设的‘实干家’，秉承着全流程、全产业链的整体观、可持续发展观，积极围绕客户的新需求，愿与各级政府一同打造智慧城市神经系统，开启智慧城市美好未来。”

华为企业BG中国区副总裁杨萍

探讨智慧旅游引领产业型智慧城市建设

在圆桌论坛环节，由华为公司智慧城市解决方案部总经理周小红主持，并邀请了敦煌智慧旅游有限公司董事长孙晓强、天祝藏族自治县副县长王洪涛、华为企业BG中国区副总裁杨萍、泛华建设集团董事长杨天举等嘉宾，围绕本次峰会的主题 “智慧旅游引领产业型智慧城市建设”做了进一步的思想碰撞，深入探讨了敦煌在智慧城市建设过程中的挑战与需求、解决方案，以及各方在建设过程中如何分工协同。

深度探究建设实践，寻求复制之道

峰会的展厅同样引人关注，其基于智慧敦煌主要框架设计，由“飞天云数据中心”承载敦煌市各类智慧应用，各展岛通过飞天云数据中心进行数据共享和业务协同，吸引了众多与会嘉宾驻足观看。同时华为还联合合作伙伴，全面展示了智慧旅游、城市运营管理中心（IOC）、无线城市、智慧政务、平安城市、智慧教育、智慧医疗、智慧家庭等业务模块。

眼见为实，为了更好地了解智慧敦煌，200多位与会嘉宾还参观了智慧敦煌的“神经系统”飞天云数据中心，融合了视频监控、智能交通指挥、12345市长热线、地理信息系统等7大系统的城市指挥综治中心，Wi-Fi全覆盖的智慧化景区鸣沙山月牙景区，采用3D数字影像技术模拟展示的莫高窟数字中心等智慧敦煌样板点，立体化呈现了华为和合作伙伴与敦煌市政府共建的智慧城市实践成果。