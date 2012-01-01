浪潮网络携手唐钢，乘“云”智胜未来

浪潮网络采用新一代数据中心以太网技术，借助浪潮云及高端网络产品，助力唐山钢铁集团构建绿色高效的成长型云数据中心。以信息化改革实现内外业务互联互通，加速唐钢企业发展及创新转型。

至顶网网络频道 10月16日 综合消息：素有"转炉的故乡"之称的唐山钢铁集团（以下简称唐钢），始建于1943年，是中国十大钢铁企业之一，也是中国主要的基础建设和建筑用钢材生产基地。并在近日出炉的2017年《财富》世界500强排行榜中，以437.69亿美元的营业收入位列第221位。迄今为止，唐钢已连续九年上榜世界500强名单。

唐山钢铁集团被誉为“共和国转炉的故乡”

虽然已取得诸多成绩，但其谋求发展的脚步从未停歇。通过广泛吸收国际上钢铁行业的管理模式及理念，唐钢锐意改革，大胆创新，借助云计算、大数据等新一代信息技术的东风，在浪潮网络的帮助下建立成长型云计算中心，以信息技术推动唐钢业务的改革与发展。

迈步新阶 乘云起航

在国家钢铁“十二五”发展规划提出的“总体策划、分布实施、突出重点、稳步推进”的思想指导下，唐钢希望在稳步发展现有产业经济的基础上，寻求创新转型、建立全新产业单元。纵观国际先进钢铁企业的发展模式，以信息技术推动工业化和信息化的融合，实为企业经济发展、创新转型的不二之选。

趋势之下，唐钢规划在原有微尔云计算中心基础上，搭建成长型云计算产业链借以推动企业的改革与发展，并在浪潮网络的帮助下，采用新一代数据中心以太网技术构建了绿色高效的“云计算数据中心”，该计算中心的正式投产建立， 标志着唐钢的信息化建设登上了一个新台阶。

重用虚拟交换技术，业务前行有保障

集团企业的信息化建设，可能会面对数据中心投产前数据迁移、平台切换过程等风险，这就要求开发商充分考虑企业的现有需求及业务发展趋势。浪潮网络在唐钢既定数据中心网络整体架构规划指导下，前瞻性地考虑新数据中心的潜在需求，拟定“高可靠、高可用、高安全、高灵活、高便捷、可拓展”的网络构架原则，实现满足未来唐钢5年业务需求的数据中心网架构。

值得一提的是，基于浪潮“leaf-spine”的网络架构，可高度简化网络拓扑、提高网络的可管理性和可维护性，通过一定的端口收敛比/超配比，实现数百台甚至数万台服务器的线速转发，满足在企业发展过程中不断叠加的网络需求。

此外，浪潮网络充分考虑唐钢核心业务区数据中心“多用户多分区”的特点，利用浪潮CN12700系列交换机在虚拟交换上的高端性能，完美的实现了虚拟交换机间的彻底隔离以及故障隔离，保障了唐钢数据中心的多业务承载，实现网络资源的灵活调度、节能减排，为企业的数据安全保驾护航。

云网络耕耘信息化 促企业内外互联互通

唐钢现阶段的计算环境包括两大区域：核心业务区域和应用服务区域，随着企业的发展，未来业务应用规模还将不断扩大。为此，浪潮网络在唐钢云数据中心存储网部署了2台浪潮CN12700系列交换机作为核心设备，在管理网和存储网接入层上，部署了数十台CN3000和S5960系列交换机，为企业的核心业务和应用服务区域设备提供管理接入。保障了整个数据中心网络的高吞吐转发，并充分满足了唐钢新云计算数据中心高可靠、易管理、易扩展的要求。

此外，唐钢计划将云平台服务范围辐射至京津冀地区，为更多的外部企业提供云服务，实现集团内外的互联互通。这就意味着唐钢云计算数据中心的规模将越来越大,对网络接入密度的要求还将继续攀升。浪潮网络利用VPC扩展技术，通过将两个交换机的转发平面整合，接入设备采用PORT-CHANNEL同时上联两台浪潮CN12700系列核心交换机，实现双倍速的聚合带宽，并通过板卡延伸技术FEX和VPC技术，实现对网络规模的有效的扩展，满足企业不断扩大的网络密度需求。

云前景，共前行

如今，唐钢云计算数据中心的资源共享度和资源利用率得到大幅提升，并获取强大灵活的运算、存储能力，更好的支撑整个唐钢集团的业务承载，实现集团内外的互联互通，为唐钢未来企业发展奠定了坚实的基础。

未来，浪潮网络将助力唐钢不断完善云计算数据中心建设，应用云计算提高集团业务运营效率和经济效益，做大做强云计算产业规模，实现“使唐山成为河北省云计算产业基地”的目标。浪潮网络期待携手更多企业用户，助力企业实现信息化转型, 继续秉承“中国研发、中国制造、中国服务、中国本土定制化”的原则，共同推动中国云计算的发展。