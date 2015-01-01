古城旅游刷爆网络，原因竟然是……

一座中国西部的古城，市区仅有不到20万人口，却能够在旺季每日里接待3万-4万游客，并与纽约、莫斯科、首尔等国际化大型都市共同荣获“全球智慧城市提名奖”。

敦煌，是一处神秘悠远的所在，似乎总给人几分荒僻苍凉的感觉。

然而，今年国庆期间一批敦煌旅游的视频和图片火爆网络。网友笑称：

“你在北京上海堵车，我在敦煌大漠堵骆驼。”

一座中国西部的古城，市区仅有不到20万人口，却能够在旺季每日里接待3万-4万游客，并与纽约、莫斯科、首尔等国际化大型都市共同荣获“全球智慧城市提名奖”。

这是怎么做到的？究竟是何种力量，在默默地化神秘为神奇呢？

敦煌旅游何以飞天

一切可能要从三年前说起。

根据自身的特色，敦煌市委、市政府旗帜鲜明地提出旅游立市的战略，紧紧围绕“展示魅力敦煌、建设艺术之都”的发展目标，以智慧城市建设为手段，把发展旅游经济放在各项工作的首位。

毋庸讳言。单以生态为例，敦煌难以与河湖交错、水网纵横的江南相提并论，但是这丝毫不减弱其独特的魅力，莫高窟、玉门关、月牙泉等驰名中外的名胜，始终吸引着五湖四海的游客。

问题是，敦煌如何通过“软硬件”设施的整体提高，为广大游客带去上佳的出行和旅游感受呢？为了实现智慧城市的建设计划，敦煌市与华为技术有限公司、甘肃省广电网络股份有限公司、敦煌智慧旅游有限责任公司紧密合作，在敦煌市全面建设了云计算中心，以及覆盖绿洲主要区域的Wi-Fi和光纤网络。

作为全球知名、具备全联接能力的领导厂商，华为的涉入意味着智慧敦煌拥有顶级的技术架构和顶层设计，在产品及方案上能够提供与世界领先水平同步的能力。

甘肃广电则拥有当地最具实力的省干网络基础和遍布全省的网络，与包括华为在内的诸多知名企业有着密切的合作关系，为包括敦煌在内的多个地市提供智慧城市、网络覆盖、电子商务等项目服务。

按照规划先行、政府引导、市场运作、分步实施的原则，敦煌市专门组建了敦煌智慧旅游有限责任公司（敦煌智旅），作为敦煌智慧旅游、智慧城市建设的实施主体，与华为、甘肃广电进行充分的协作和对接。

结合“互联网+”行动纲领，紧抓“一带一路”倡议，敦煌智慧旅游全面启动、迅速发展，目前已打造“线上敦煌”、“智慧景区”等子项目，开辟了文化旅游与信息科技融合、线上推广与线下经营互动的智慧旅游新模式，实现了敦煌传统旅游向智慧旅游的华丽转身。

数据显示，自智慧旅游项目实施以来，2015年和2016年敦煌旅游的接待人数和实现收入均实现了大幅度的增长，预计今年旅游综合收入更将接近百亿元，旅游业在当地的经济贡献占比已超过半壁江山。

智慧敦煌的积极进展，吸引了国内大批特色各异的城市的密切关注。对很多类似的城市来说，在基础设施、交通出行等条件没有大幅度改善的情况下，智慧城市让它们有了进一步改善民生、提升经济的可能。

这样的诱惑，又有谁能抗拒？

标准+技术，两手都要硬

华为中国区智慧城市总工程师姚健奎表示，华为致力于为城市打造神经系统，构建感知无处不在、连接无处不在、数据无处不在、智能无处不在的技术融合与交互系统。

与此同时，通过创新开放、丰富的ICT基础平台解决方案，华为持续在新型智慧城市领域进行技术和业务创新，并且深度参与到智慧城市的国际和国内标准制定工作中，为标准化工作建言献策。

姚健奎认为，智慧城市意味着技术、数据和业务的融合，诸多系统会被汇聚到同一个平台，因此标准化的工作至关重要。

作为智慧城市的积极践行者，华为一直是国际国内标准组织的积极参与者和核心单位。以国内为例，在国家相关部委的领导下，华为不断进行智慧城市标准的探索工作，并在实践中不断去验证。

据悉，国家智慧城市标准化总体组推动的标准体系和评价指标里，在已经完成的9个一级指标、22个二级指标中，华为负责9项的撰写，包括云计算、物联网、通信网络、信息安全等领域，这些是华为最擅长的领域，同样也是智慧城市最核心的内容。

智慧城市业务应用的标准方面，华为也是和合作伙伴一道，在国家相关主管机构的引领和协调下，共同来做。

通过将云计算、大数据、人工智能、物联网，以及移动互联网等技术，与城市的各种应用场景结合，华为为城市的数据采集、数据传输、数据处理和数据应用提供整体的解决方案。

作为当今最为复杂的巨系统，智慧城市对技术的要求当然很高，而华为拥有全球领先的通信产品和联接能力，在与新型智慧城市密切关系的“云大物移智”方面，更是拥有其他厂商难以企及的综合优势。

以物联网为例

华为做物联网的芯片和标准，全球50%以上的物联网标准是华为提供的；

以连接为例

4G时代全球70%以上的LTE网络均是华为提供；

而未来的5G

华为更是标准的制定者和产业的引领者。

不难想象，在智慧城市的发展过程中，华为的“戏份”会不断加大。

智慧城市的生态玩法

在智慧城市的拓展中，华为始终坚持“平台+生态”战略。同时基于合作开放的理念，华为的智慧城市生态圈中已经汇聚了方方面面的合作伙伴，共同提供了各类创新的智慧城市解决方案。

华为企业BG中国区智慧城市业务部副总裁王伟表示：“城市的智慧不能依赖单一的企业，这既是智慧城市的发展需求，也是智慧城市产业发展的‘自然选择’，即职责、角色和能力导致的社会化分工合作。”

而以“兴业、善政、惠民”的智慧城市应用需求为前提，华为与诸多合作伙伴构成的生态圈，正在通过五种能力为智慧城市提供全方位的支撑：

首先是投融资能力

智慧城市的建设，必然涉及到资金投入。如果客户有需求，华为可以连同生态圈中的一些合作伙伴，譬如国开行、泰豪等，帮助客户解决建设智慧城市的资金问题。

其次是产业规划能力

就本质而言，智慧城市就是在一个城市中将政府职能、城市管理、民生服务、企业经济等通过智慧城市这个大平台融为一体，因此其建设必须达到产业规划的高度，在这方面埃森哲等华为咨询类伙伴将会提供充足的“火力”支持。

第三是顶层设计能力

虽然华为也有自己的顶层设计团队，但是在智慧城市的设计中，华为积极联合生态圈中的实力伙伴，以合作的方式提供顶层设计。

第四是集成能力和业务解决方案的能力

目前华为智慧城市生态圈云集了国内顶级的集成商和部分区域的特色企业，同时该生态圈提供了多达24类100多种智慧城市的业务解决方案，能够满足客户的各种需求。

最后是运营能力

智慧城市的运营至关重要，对此华为不做主导，而是与客户充分协商，建议客户选择具有本地特色或是某种特质的运营企业，并打开合作伙伴资源池供客户选择。

作为国内率先提出新型智慧城市建设的厂商，华为与合作伙伴构成的生态圈已然成为智慧城市产业领域一股醒目且强大的力量，正在为越来越多的城市带去难得的发展机遇和巨大红利。

区区文字，难以尽显智慧城市为敦煌这座西部小城带来的变化，更无法准确勾勒出华为及其合作伙伴在智慧城市领域的创新和实践，以及智慧城市标准化工作的进行程度。

好消息是，“数字丝路，智慧敦煌”2017智慧城市峰会将于10月13日-14日在敦煌正式召开。本次峰会由敦煌市人民政府举办，国家智慧城市标准化总体组、甘肃省旅游发展委员会、国家旅游局信息中心指导，华为公司和敦煌智旅联合承办。

羌笛无须怨杨柳，春风已度玉门关。

敦煌见！

“数字丝路，智慧敦煌”

2017智慧城市峰会

➤时间：10月13日-14日

➤地点：敦煌国际酒店