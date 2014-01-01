标准的力量：让新型智慧城市建设有章可循

“十三五”规划纲要提出建设一批新型示范性智慧城市，到今天，中国的智慧城市建设在如火如荼地进行中。作为推进智慧城市健康有序发展的重要支撑，标准起着至关重要的作用。

“十三五”规划纲要提出建设一批新型示范性智慧城市，到今天，中国的智慧城市建设在如火如荼地进行中。作为推进智慧城市健康有序发展的重要支撑，标准起着至关重要的作用。健全新型智慧城市标准体系，可以避免智慧城市盲目建设，从而让城市智慧建设有据可依、有章可循。

2014年初，国家标准化管理委员会正式印发《关于成立国家智慧城市标准化协调推进组、总体组和专家咨询组的通知》，此举措将相关研究组织集中在一起，共同探讨智慧城市标准体系和关键标准，科学、规范、有序地推进智慧城市标准化工作。

近日，第四届中国智慧城市（国际）创新大会在沈阳举办，期间，由国家智慧城市标准化总体组（以下简称“总体组”）主办、华为等公司协办的2017新型智慧城市标准化大会同期召开。会议期间，国家智慧城市标准化总体组副组长、住房和城乡建设部IC卡应用服务中心副总工程师张永刚，国家智慧城市标准化总体组副组长、中国信息通信研究院业务资源与物联网研究部副主任臧磊接受了至顶网的专访。

据介绍，总体组目前已完成了国标GB/T 33356-2016《新型智慧城市评价指标》的研制和推广应用。大会期间还正式发布了总体组研究成果《新型智慧城市评价指标应用实施报告（2017）》，该报告通过对224家地级以上城市的评价指标数据进行分析与挖掘，在对城市进行分区域分类型对比的基础上，识别出影响城市智慧化发展的关键指标，帮助城市了解需重点攻坚克难的方向。

国家智慧城市标准化总体组副组长、中国信息通信研究院业务资源与物联网研究部副主任臧磊

臧磊指出，几年来总体组整体推进智慧城市国标的制定，目前已有33个标准的在研项目，其中包括总体性标准、基础性技术标准和基础性应用类标准，有一些标准陆陆续续会在年底完成。

作为总体组副组长单位，中国信息通信研究院承担了多项标准的牵头制定任务，尤其在基础性技术标准中，包括数据融合、跨系统交互等多项开放共享的技术标准的牵头制定。智慧城市是一个复杂的巨系统，在臧磊看来，标准要去解决系统的互联，数据的融合、共享、交换，这些关键领域符合标准的要求无疑会对城市各个系统之间的互联，信息数据跨行业、跨领域的应用发挥巨大的作用。

国家智慧城市标准化总体组副组长、住房和城乡建设部IC卡应用服务中心副总工程师张永刚

张永刚同样认同智慧城市建设的目前阶段应该注重数据的共享和业务的协同，他以城市管理举例，以往城市中出现如广告牌等私搭乱建或井盖丢失等状况时，市民反馈到最终问题解决可能需要复杂和较长的流程。如果有了完整的城市信息系统平台，市民就可以通过一个热线或手机APP进行问题的反馈，这套系统对接城市的不同管理部门。系统可追溯、可投诉、可监督，从而形成闭环，问题解决了没有、解决的怎么样、市民是否满意，都可以在一个平台上完成。

张永刚指出，住建部推动的数字化城市管理信息系统在此方面发挥了不错的成效，“我们牵头规划了城市管理所用的信息系统的标准化工作，且目前已经指导全国四百多个智慧城市在此领域的建设。建议改为“住建部推动的数字化城市管理信息系统在此方面发挥了不错的成效，“我们牵头规划了城市管理所用的信息系统的标准化工作，且目前已经指导全国四百多个城市进行了城市管理信息系统的建设。”

此外，张永刚还强调了城市宜居、生态节能在新型智慧城市过程中体现的作用和意义，他指出，智能建筑是新型城镇化发展、智慧城市建设的重要组成部分，目前已发布的绿色智能建筑相关标准很好的支撑了城市节能发展；BIM、装配式建筑、智慧工地、建筑能耗监测平台等将是绿色智能建筑未来的发展方向。

当然，标准的制定和出台是否得到应用和实质的指导作用同样是重中之重，大力推动新型智慧城市评价指标体系应用实施必不可少，从而实现“以评促建，以评促改，以评促管”。此外，臧磊指出，标准的应用也将是总体组后续工作考虑的重点，标准制定过程中多收集城市、产业、企业等各方意见，做更多的调研，让标准起到效果，而不是将其束之高阁。最终更好地运用标准的力量，促进新型智慧城市建设。