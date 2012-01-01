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思科升级ACI 瞄准采用多云战略客户业务

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思科本周宣布对其软件定义网络产品Application Centric Infrastructure（ACI）进行升级，旨在为越来越多采用复杂多云战略的客户简化网络管理。

作者：李超 来源：ZDNet 【编译】 2017年10月13日

关键字：多云 ACI 思科

至顶网网络频道 10月13日 编译：思科本周宣布对其软件定义网络产品Application Centric Infrastructure（ACI）进行升级，旨在为越来越多采用复杂多云战略的客户简化网络管理。

思科升级ACI 瞄准采用多云战略客户业务

最新发布的ACI 3.0提供了增强的安全性和简化管理，可用于容器、虚拟机中的工作负载，以及用于私有云和内部部署数据中心的裸机。

思科数据中心网络高级副总裁Ish Limkakeng在声明中表示：“ACI的中央策略覆盖多个数据中心，实现基本IT操作的自动化。新增的多站点管理功能将帮助网络运营者通过单一界面就可以轻松地迁移和管理工作负载，这也是思科实现ACI Anywhere愿景的重要一步。”

思科升级ACI 瞄准采用多云战略客户业务

在2017财年第四季度，思科ACI平台表现不错，实现了38%的增长，这是思科增长最快的数据中心交换平台。

新增功能包括：

  • 多站点管理：客户可以链接和管理多个ACI框架，这些框架是地理上分散的，通过隔离故障域来提高可用性。此外这些框架还采用单一的管理门户来全局查看网络策略。

  • Kubernetes整合：客户可以把他们的工作负载作为微服务配置在容器中，通过Kubernetes为这些工作负载定义ACI网络策略，为容器、虚拟机和裸机构建统一的网络结构。

  • 新用户界面：本次发布的新版本提供了更一致的布局和简化的拓扑图，以及故障排除向导。除了新的UI之外，新的功能还提高了可视化和灵活性，如可以测量应用端点和端点组之间的延迟等等。

  • 安全性：ACI 3.0采用First Hop Security集成来减少像IP/MAC欺骗等攻击。用户还可以自动验证工作负载，并将工作负载置于受信任的安全组中。

综合评分：8.275 分
云能力：8.9 分
营业额：432亿美元[2011]
云服务：思科统一计算系统(UCS)

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