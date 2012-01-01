思科升级ACI 瞄准采用多云战略客户业务

思科本周宣布对其软件定义网络产品Application Centric Infrastructure（ACI）进行升级，旨在为越来越多采用复杂多云战略的客户简化网络管理。

至顶网网络频道 10月13日 编译：思科本周宣布对其软件定义网络产品Application Centric Infrastructure（ACI）进行升级，旨在为越来越多采用复杂多云战略的客户简化网络管理。

最新发布的ACI 3.0提供了增强的安全性和简化管理，可用于容器、虚拟机中的工作负载，以及用于私有云和内部部署数据中心的裸机。

思科数据中心网络高级副总裁Ish Limkakeng在声明中表示：“ACI的中央策略覆盖多个数据中心，实现基本IT操作的自动化。新增的多站点管理功能将帮助网络运营者通过单一界面就可以轻松地迁移和管理工作负载，这也是思科实现ACI Anywhere愿景的重要一步。”

在2017财年第四季度，思科ACI平台表现不错，实现了38%的增长，这是思科增长最快的数据中心交换平台。

新增功能包括：