新华三继续深挖能源行业 整合交付思路助力能源企业升级

能源行业本身的业务复杂度高，导致能源互联网技术体系更为复杂。新华三电力能源系统部给出的解决方法，其一是基于ICT视角来继续积极寻找合作伙伴，尤其向传统电力一二次设备厂商寻求合作，并提出整合交付的思路；其二，为用户‘量身定做’IT系统。

2017年9月21日-22日，第二届能源互联网暨“一带一路”高峰论坛在上海成功举行，大会从最新示范项目着手、深入探讨了能源行业热点话题。会上，新华三集团电力能源技术部总监乌建恒以行业价值及社会角度，围绕ICT技术在能源互联网中的应用，发表了《创新IT 能源互联》的主题演讲。

新华三集团电力能源技术部总监 乌建恒

柴静的纪录片《苍穹之下》让国人深入了解了雾霾，更认识了环境保护的重要性。有数据显示，我国能源结构中煤炭等化石能源占比较国际数据高出20%，乌建恒指出，能源结构不合理是“环境之殇”的重要原因之一，他解释道：“能源行业发展的一个普遍问题是缺乏统筹和合作机制，系统协调性亟待提高。”此外，风电、水电、生物能等新能源的发展因其不稳定性受到了很多制约，能源高效化、绿色化以及市场化是能源行业的三个新要求。“能源行业不仅是企业，更肩负着重大的社会责任。”乌建恒指明：“能源互联网为未来能源行业的发展指明了方向。能源互联网将帮助能源行业应对市场化、民主化、去中心化、智能化、物联化等挑战。”

众所周知，新华三服务电力能源行业十三年的实践积累，不断为客户研发创新的行业解决方案 “对用户业务的理解，完整的解决方案，用户的信任是十几年来新华三逐步积累起来的优势，”乌建恒补充，新华三的另外两点优势体现在公司“应用驱动，云领未来”技术战略，以及能源互联网生态体系的构建。

不可否认的是，能源行业本身的业务复杂度高，导致能源互联网技术体系更为复杂。新华三电力能源系统部给出的解决方法，其一是基于ICT视角来继续积极寻找合作伙伴，尤其向传统电力一二次设备厂商寻求合作，并提出整合交付的思路，整合能源行业上下游企业，深度融合包括安全防护、系统建设、甚至互联网等企业，跨领域共同构建体系，为最终用户提供更高效、可用的能源互联网解决方案；其二，乌建恒直言：“现在我们需要更理解用户的业务、企业运作模式和商业模式，结合行业发展趋势，为用户‘量身定做’IT系统。例如，客户过去采用计划检修的方式维护设备，检修的停机时间长，对生产影响较大；如果运用物联网、大数据等新的技术手段，可以结气象、社会经济运行情况等全方位的数据，主动感知设备运行状态，提前发现可能的故障，实现智能检修，提升能源企业生产效率。”

另有一点值得一提，能源行业用户在本次大会上明确指出，目前能源行业的IT系统很大一部分工作是在收集和分析数据，但IT供应商不该只销售单一的技术，更重要的是提供相应的服务，帮助能源企业更好的利用技术驱动业务发展。对此，乌建恒也表示：“服务是用户决定是否购买产品的一个重要因素，新华三也在不断深挖客户需求，并据此加大服务投入，不断完善和提升服务能力”。新华三除了在总部设有专门的能源行业服务团队外，还在各省代表处设立售前、销售和售后“铁三角”的服务模式，随着技术的深入和产品设备的增加，不断增加专业服务人力，提升服务细致化程度，帮助用户逐步实现能源互联网落地。

为更好服务能源互联网发展，新华三一方面锐意创新，从设备、通信、数据、应用、商业等五个维度布局能源互联网整体解决方案，推动能源互联网产业健康快速发展；另一方面以客户需求和体验为核心，围绕“三大一云”新IT战略构建新华三平台，携手合作伙伴构建完整的能源互联网生态体系。乌建恒在演讲中表示，新华三将继续加大在能源行业的研发投入，用更多专业技术及产品帮助能源行业转型升级。